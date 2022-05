Il nuovo singolo dei Maneskin è Supermodel: i produttori sono quelli di “… Baby one more time” I Maneskin annunciano l’uscita del nuovo singolo Supermodel, che conta un trio di produttori che stanno scrivendo la storia del pop mondiale.

A cura di Francesco Raiola

Damiano dei Maneskin al Coachella (LaPresse)

Si chiamerà Supermodel il prossimo singolo dei Maneskin che uscirà il prossimo 13 maggio, in concomitanza con l'Eurovision. La band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ha annunciato sui social il prossimo singolo che li lancia definitivamente nel mondo della produzione internazionale. Al loro fianco, infatti, ci sarà un trio d'eccezione formato da max Martin, Rami e Sly, ovvero tre produttori che hanno scritto la Storia della musica pop contemporanea. max Martin non ha bisogno di molte presentazioni essendo colui che ha prodotto canzoni come "…Baby One More Time" di Britney Spears, "I kissed a girl" e "Roar" di Katy Perry e "Blinding Lights" di The Weeknd solo per citarne alcuni, ma il campionario è vasto e incredibilmente di successo, Rami è stato da sempre un suo strettissimo collaboratore (e ha lavorato con Lady Gaga, Ariana Grande, Demi Lovato, Selena Gomez), mentre Sly ha prodotto artisti come Dua Lipa, Shawn Mendes, The Chainsmokers e Liam Payne tra gli altri.

I tre firmano la produzione da soli, mentre il testo è firmato dalla band, dal trio e dal cantautore Justin Tranter, altro nome di punta dell'autorato mondiale, avendo collaborato con artisti del calibro di Spears, Justin Bieber, Lady Gaga, tra gli altri. Insomma, una squadra di tutto rispetto per quello che sarà il singolo di punta dell'estate 2022 per la band italiana più ascoltata al mondo, che ha vissuto e sta vivendo un periodo d'oro, diventando il fenomeno italiano nel mondo. Non si sa molto altro sulla canzone, lanciata dalla band sui social con l'immagine di una persona a testa in giù, probabilmente morta, in una piscina, ma senza alcun informazione su musica o testo. Anzi l'account ufficiale della fanbase della band ha chiesto ai fan di scatenarsi sull'argomento del pezzo.

La band ha scelto di uscire proprio alla vigilia della finale dell'Eurovision che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, in contemporanea, quindi, con l'evento che più di tutti gli ha dato enorme visibilità internazionale. la band, infatti, vinse con "Zitti e buoni", subito dopo le classifiche europee e americane videro salire anche "I wanna be your slave", finché, almeno, non scoppiò "Beggin'" che diventò virale grazie a Tiktok. Da quel momento il successo diventò mondiale e sempre più forte, portandoli a essere per un periodo tra i 15 artisti più ascoltati al mondo su Spotify, essere ospiti di Jimmy Fallon ed Ellen DeGeneres, aprire i Rolling Stones, vincere premi internazionali, per un anno che li ha portati, dopo due anni e mezzo, a suonare davanti al pubblico italiano all'Arena di Verona.