Il testo e il significato di On Fire (paid in full), Emis Killa e Sfera Ebbasta come Rakim e Eric B Emis Killa e Sfera Ebbasta sono i protagonisti di On Fire (Paid in full), uno dei singoli del nuovo album Effetto Notte. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Sfera Ebbasta ed Emis Killa, foto di Instagram Account @emiskilla

Emis Killa ha pubblicato nelle scorse ore il suo sesto album in studio, Effetto Notte, definito da lui stesso il più importante della sua carriera. A tre anni da 17 con Jake La Furia e a sei anni dal suo ultimo disco solista, il progetto composto da 14 tracce rappresenta una notte al cinema. Riferimenti alle pellicole sul grande schermo e ospiti come Sfera Ebbasta, in uno dei singoli più attesi del progetto: On Fire (paid in full). Un omaggio alla pellicola omonima, uscita nel 2002 del regista Charles Stone III, che racconta le avventure di AZ (Ace), Rich Porter (Mitch) e Alpo (Rico), tre tra i più grandi spacciatori di Harlem degli anni '80. Ma non solo, perché si inserisce anche un altro quadro storico dell'hip hop statunitense: l'album d'esordio di Rakim ed Eric B omonimo: un progetto che farà la storia. Qui il testo e il significato di On Fire (paid in full).

Il testo di On Fire (paid in full)

Quattro di notte, il mio fra' è già sotto

Pieno di crimine sotto il giubbotto

Il cuore nel petto fa la drum and bass

Mentre passiamo dal posto di blocco

Su un'Audi nera e marchiamo di brutto

Tattoo sul corpo, lacrime in face

Dice: "Tranquillo", ma Tranquillo è morto

Frate', rallenta, ne hai già fatti sei

Non ho mai visto il diavolo allo specchio

Ma certe volte mi parla all'orecchio

Giuro, non sono un cattivo ragazzo

Ma il mondo è balordo e io mi ci rispecchio

Vecchi tremori in un nuovo North Face

Quanto dolore negli occhi dei miei

Solo l'amore mi mette a disagio

‘Sta vita è una troia e son pazzo di lei, ehi

Vengo da dove ti insegnano a parlare bene per non farti male

Che è meglio sentire il rumore di certe catene

Che il suono di certe campane

Sento sirene anche se non c'è il mare

Sopra una ruota per tutta la via

Se c'è un Ducati, sembrava mio brother

Finché sei in tempo, fra', buttala via

Quattro di notte, spacco le nocche

Sopra le porte, mi dovrei calmare

Ma ho preso il peggio da mia madre, perciò

Tutte le volte, il sangue mi bolle

C'è questa collera che mi fa male

E dovrei rallentare, lo so

Però sono sempre on fire

Il diavolo è sempre online, ed io no

Quaggiù non si vede da un po'

Io è da un po' che non credo alla gente, ormai

No, non c'è niente alright, o no?

Parli di ciò che non sai, che non sai (Money Gang)

Ricordo mia mamma, era in sbatta, le dicevo: "Calma", ce l'avremmo fatta

In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la cassa

Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati

Papà è morto, avevo tredici anni

Ma già ero io l'uomo di casa

Chiedi come si fa

Ho amici zanza più sinceri di quelli ricchi con cui vado in barca

E Dio non risponde mai, ma il diavolo è sempre online, ah-ah

Fumiamo i problemi in macchina, abbassiamo i vetri, c'è puzza d'Olanda (Skrt)

Non posso fidarmi di ‘sta gente, no, no

Ho troppi gioielli addosso

E un occhio aperto se dormo

Non conta chi sono, solo quello che ho

E anche tu, quando mi stringi la mano, stai puntando il polso

Però sono sempre on fire

Il diavolo è sempre online, ed io no

Quaggiù non si vede da un po'

Io è da un po' che non credo alla gente, ormai

No, non c'è niente alright, o no?

Parli di ciò che non sai, che non sai

Però sono sempre on fire

Voluptyk, Voluptyk

Ma il diavolo è sempre online

Il significato di On Fire (paid in full)

Effetto Notte, il nuovo album di Emis Killa, è una rappresentazione della filmografia che ha influenzato l'immaginario del rapper di Vimercate. Un processo a cui si è affidato ad alcuni dei miglior rapper italiani, tra cui Guè, Salmo, ma anche Lazza, Neima Ezza, Ernia e Coez, senza dimenticare il principe di Milano Sfera Ebbasta. Proprio con lui firma On Fire (paid in full), un tributo al film di Charles Stones III del 2002, in cui le vite di Emiliano e Gionata vengono lanciate dalle periferie milanesi ai riflettori nazionali. Ad accompagnare il brano, la produzione in cassa dritta del beatmaker francese Voluptyk, aka Nassim Diane. Ma non si può lasciar fuori dal campo visivo anche il riferimento del brano a un Paid in full dell'universo discografico statunitense: è il 1987 e Rakim e Eric B pubblicano l'esordio discografico che diventerà storia. Si tratta di Paid in full, inserito da The Source nei 100 album più importanti della storia dell'hip hop.

Il passato al Muretto per Emis Killa e Sfera Ebbasta

Come nel racconto cinematografico, anche Emis Killa ha voluto ricordare gli esordi e il momento in cui la sua vita e quella di Sfera Ebbasta, nome d'arte di Gionata Boschetti, si sono incrociate la prima volta. Sul suo profilo Instagram è comparsa una foto che li ritrae assieme in studio e recita: "Io e Gionata ci conosciamo da una vita, da quando partivamo da Vimercate in pullman per raggiungere il muretto a Milano per fare freestyle. Ai tempi i pochi anni che ci separano erano molto più evidenti, ma fondamentalmente eravamo entrambi due ragazzini. Crescendo ci siamo persi di vista per molto tempo, ma è stato inevitabile che le nostre strade si incrociassero nuovamente, anche perché la sua faccia e il suo nome sono diventati così grandi che hanno incrociato la vita di tutti almeno una volta, anche quella di chi vive al di fuori della musica. Come ho detto a lui, l’ho lasciato su quel pullman che era uno sbarbato con dei sogni mastodontici e me lo sono ritrovato in studio da superstar internazionale".