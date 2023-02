Il testo e il significato di Ma che hit, BigMama si definisce la rapper più forte d’Italia BigMama ritorna con un nuovo singolo dopo Sanremo 2023: ha pubblicato da poche ore il singolo Ma che hit. Qui il testo e il significato del brano.

A cura di Vincenzo Nasto

Big Mama (Adriana Tedeschi)

BigMama ritorna al microfono dopo la splendida esibizione al Festival di Sanremo 2023 con Elodie in American Woman, durante la serata delle cover e dei duetti. La cantante di origini avellinesi ha pubblicato da poche ore il suo nuovo singolo Ma che hit, prodotta Damiank, che ha scelto questa volta un tappeto musicale elettrodance, dai BPM alti. Questa particolare scelta aiuta molto le punchline e i giochi di parole della rapper campana, soprattutto nella lettura trasversale della parola hit, intesa come successo musicale, ma anche abbreviata in "it", che si traduce dal dialetto napoletano in "che cosa hai detto". Il testo e il significato di Ma Che hit di BigMama qui.

Il testo di Ma che hit

Che che check

che che check my check

Checkami la voce che ora ti sfondo il microfono

parlo tanto e bene fino a che questi non esplodono

curo le ferite della gente sono Toradol

ma le mie le tengo così mi faranno male dentro ancora un po’

odio te, odio me, odio tutti quanti

odio lui, odio lei, odio tutti i falsi

cosa fai, cosa sei, voglio tutti i ca**i

così poi ti parlo dietro e ti fotto davanti

ma che hit

ma nun se capisc’ un cazz

ma che hit

mi vuoi fare la morale

ma che hit

Mama rapper più forte d’Italia stampatelo in testa fratello

vuoi fare il tipo più forte che sbraita ma poi non ti trovi il pisello

ma che hit

ma nun se capisc’ un cazz

ma che hit

mi vuoi fare la morale

ma che hit

Amo i miei ca**i ma poi odio a morte chi ci mette il naso

no pain, no game, no loves, se morirai domani sarà stato solo il caso

sto ritornando eh

Amo rappare, dire parolacce ma devo pensare alla major di merda

sembra mia madre la notte che piange perché ho bestemmiato

e mi sento una bestia di Satana

se odiate mamma allora poi dissatela

non avete forza quindi poi pippatela

sberle in faccia ma voglio pure l’altra guancia

quindi poi giratela

ma che hit

ma nun se capisc’ un cazz

ma che hit

mi vuoi fare la morale

ma che hit

Amo i miei ca**i ma poi odio a morte chi ci mette il naso

no pain, no game, no loves, se morirai domani sarà stato solo il caso

sto ritornando eh

e nun se capisc’ un cazz

ma che hit

Il significato di Ma che hit

Si potrebbe definire identitaria l'ennesima scelta di BigMama nel suo nuovo singolo Ma che hit, prodotta da Damiank. La rapper avellinese, il cui vero nome è Marianna Mammone, ha scelto una traccia da club per la sua nuova avventura musicale, e oltre al gioco di parole nel ritornello tra il termine inglese hit e quello del dialetto campano "it", che può essere tradotto nel brano in "che cosa hai detto", la cantante ha anche sottolineato: "Mama rapper più forte d’Italia, stampatelo in testa fratello". La barra arriva in un momento di pura esaltazione per le interpreti femminili nella scena rap, soprattutto dopo l'endorsement di Guè ad Anna, ma anche l'uscita di progetti come Radio Gotham di Rose Villain.