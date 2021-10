“Cambia un uomo”, il nuovo singolo di Marco Mengoni che racconta il perdono Marco Mengoni torna in pista: il 29 ottobre uscirà su tutte le piattaforme “Cambia un uomo”, il nuovo del cantautore di Ronciglione che anticipa l’uscita del suo nuovo album, che segue di due anni il grande successo riscosso da “Atlantico”. Nelle scorse settimane, alcuni versi del brano sono state proiettate nelle grandi stazioni italiane. Il cantautore ha inoltre dedicato al nuovo singolo una preview direttamente sul suo profilo TikTok, anticipando alcuni secondi della canzone.

Marco Mengoni torna in pista: il 29 ottobre uscirà su tutte le piattaforme "Cambia un uomo", il nuovo singolo del cantautore di Ronciglione che anticipa l’uscita del suo nuovo album, che segue di tre anni il grande successo riscosso da "Atlantico". Nelle scorse settimane, alcuni versi del brano sono state proiettate nelle grandi stazioni italiane. Il cantautore ha inoltre dedicato al nuovo singolo una preview direttamente sul suo profilo TikTok, anticipando alcuni secondi della canzone.

Cambia un uomo, il nuovo singolo di Marco Mengoni

"Cambia un uomo" sarà un brano in cui tante persone avranno la possibilità di ritrovarsi, e strizzerà l'occhio agli anni Sessanta della canzone italiana. Il testo, scritto da Marco Mengoni e Daniele Magro, con la produzione di Mace e la collaborazione di Venerus, vuole rappresentare una sorta di ancora di salvezza, un augurio rivolto a tutti coloro che, per un motivo o per l'altro, si sentono diversi o stanno affrontando un periodo delicato delle loro vite: un invito ad accettarsi, perdonarsi e accogliere i cambiamenti in maniera positiva, affrontando i timori e accettando la propria condizione di difficoltà.

Marco Mengoni, il cantante dei record

Dai tempi di Atlantico a oggi, Marco Mengoni ha irrobustito il proprio status di recordman della musica italiana: ha collezionato ben 58 dischi di platino e più di un miliardo e mezzo di streaming e, di recente, ha annunciato il suo primo tour negli stadi che inizierà nell'estate del 2022 con il concerto del 19 giugno presso il tempio della musica italiana, lo Stadio San Siro di Milano. A inizio settembre il cantautore ha inaugurato, con il live "Marco risuona", l’evento speciale 2021 del Salone del Mobile, curato dall’architetto Stefano Boeri, presenziando anche all’apertura istituzionale in cui ha cantato l’Inno di Mameli alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.