Il testo e il significato di 6itch 2, thasup e l’attacco violento alla sua ex ragazza Dopo il duro sfogo su Instagram, thasup ha trasformato in musica le accuse contro la sua ex ragazza, pubblicando nelle scorse ore il nuovo singolo 6itch 2: qui testo e significato.

Sono passati solo alcuni giorni dallo sfogo sui social di thasup, pseudonimo del producer e rapper romano Davide Mattei, in merito alle sue condizioni di salute, ma anche alla sua vita sentimentale, con un duro sfogo in una storia Instagram pubblicata e poi subito cancellata. Nelle scorse ore infatti, sul profilo @yungestmoonstar sono apparse due storie, con un riferimento a un nuovo brano, registrato in un plesso sanitario: "-1 minuto da 6itch 2, reccata da qua". Tutto ciò che sembrava un attacco verbale violento è stato trasportato nella narrazione musicale da thasup, che ha pubblicato a sei anni di distanza dal primo capitolo, il nuovo singolo 6itch 2. Nella didascalia su YouTube, con il brano arrivato primo in tendenza con oltre 174mila visualizzazioni in poche ore, il musicista riassume la direzione del brano: "Ha deciso di tradirmi mentre sono ricoverato in ospedale, io le ho scritto questa poesia".

Il testo di 6itch 2

Ho bisogno spazio non posso restare qui

demoni nella testa che fanno il brindisi

mi dissi Davide non puoi ti prego stare ancora così

purtroppo la colpa non è mia se esistono 6itch

conosciuta a novembre mi mandava qualche meme

poi l’ho approfondita meglio in quell’hotel a cinque stelle

passava qualche mese le cose sembrano serie

decido da darle tutto mi butto

mi dico è per sempre

Pensa te che coglione

ero dentro un sogno ma ne avevo solo 19

pensavo fosse amore

pensavo fosse il cuore

ma era qualcos’altro

ti prego dimmi cos’è dottore

ho navigato tra squali

tra mali, tra infami, tra casi umani

poi cadi e ti salvi se richiami il signore

non voglio far l’attore, figurati il pappone

vorrei solo qualcuna che colori il mio umore

Senno tha dentro muore 6itch

sennò tha dentro vuole 6itch

senno tha dentro esplode 6itch

e gli si ferma il cuore

scambi l’oro per bronzo cheap

scambi il buono per odio miss

mi vedrai col binocolo tra pianti ed urla sotto al mic

Ora posso far live

mi volevi sotto controllo

buono con le crisi la night

ti dico fai un controllo perché bene non stai

te la prendi a male e rimani

na babba con le Nike

Me dici dove vuoi andà?

dici vuoi un bel lavoro

ma tra due mesi esplodo

se te vedo a pecora su Only Fans

forse quello che puoi fa, io ringrazio mia ma

ringrazio mio pa per non essere come i tuoi alcolisti da bar

mi hanno insegnato l’amore

quello che t’ho dato e hai calpestato con le suole

mi si è spento il sole

a te s’è spento come na candela bruciato in fumo

l’ultimo neurone

firmo qualche milione tu mi firmi un coglione

con la lingua e venivi tre volte io manco col perfavore

sapevo che non eri quella giusta

a volte Dio lo sa prima e ti ci avvisa senza bussar

Il significato di 6itch 2

E se nel 2017, come ha rivelato lo stesso Thasup, 6itch è diventato il suo primo brano, non solo da produttore, ma anche da rapper, risultato di uno sfogo, il secondo capitolo sembra esser nato dalla stessa rabbia. Un brano molto più personale, con la produzione curata da kas e ninetyniiine, in cui lo stesso autore sembra raccontare la sua ultima relazione, evidenziando tutti gli aspetti negativi, oltrepassando anche la linea della violenza verbale. Una storia cominciata a 19 anni, passata dai meme inviati agli hotel 5 stelle: nel testo viene sottolineata anche come le sue condizioni di salute abbiano influenzato gli ultimi anni di carriera. Nelle strofe finali ci sono gli attacchi più duri, dalle accuse di mania di controllo che secondo thasup non gli hanno permesso di fare live, al chiaro riferimento sessuale in merito alla piattaforma Onlyfans. Il brano si chiude con il producer che canta: "Firmo qualche milione tu mi firmi un coglione con la lingua e venivi tre volte, io manco col perfavore. Sapevo che non eri quella giusta, a volte Dio lo sa prima e ti ci avvisa senza bussar".