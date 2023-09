Cosa sta accadendo a Thasup: dai messaggi in ospedale allo sfogo contro la sua fidanzata Thasup, pseudonimo del producer e rapper romano Davide Mattei, sta aggiornando attraverso stories su Instagram i suoi fan sulle condizioni di salute e sulla sua relazione, prima di una lunga pausa social.

A cura di Vincenzo Nasto

Thasup, foto di Comunicato Stampa 2022

Nelle ultime settimane, gli aggiornamenti social di Thasup, pseudonimo del producer e rapper romano Davide Mattei, si legano principalmente alle sue condizioni di salute, ma anche a questioni sentimentali. Sul suo profilo ufficiale @thasup, ma anche sul suo secondo account @yungestmoonstar, l'autore ha cercato di aggiornare i fan nelle scorse settimane, pubblicando foto e video in ospedale, mostrando anche piccoli estratti mentre suona la chitarra e canta, ma non solo. In alcune storie, lo si vede anche in una stanza mentre al pc sta componendo una nuova canzone. Nelle scorse ore invece, come riportato dal portale Webboh, l'autore ha caricato e poi cancellato una storia su IG, in cui esprimeva la sua frustrazione per una relazione che conduceva da ormai tre anni.

Durante la sua veloce ascesa nel mercato musicale italiano, Thasup ha sempre ribaltato il concetto della "presenza social" come strumento di engagement con i fan. Le sue pochissime apparizioni a volto scoperto, legato a iniziative su Instagram per l'uscita di nuovi brani o all'arrivo del suo ultimo disco c@r@++ere s?ec!@le, rimangono iniziative isolate, concentrate maggiormente sul suo secondo profilo @yungestmoonstar. Era proprio nel suo ultimo post che aveva mostrato per la prima volta una foto che lo riprendeva in una struttura sanitaria, anticipando ciò che sarebbe avvenuto nei mesi successivi.

Nelle ultime settimane erano comparse foto mentre veniva trasportato in ambulanza, con Thasup che cercava di tranquillizzare i fan sulle sue condizioni. Proprio sulla sua permanenza in ospedale, il rapper e producer romano ha cercato di chiarire la situazione con una storia sul suo account ufficiale: "Grazie per aspettarmi nonostante sia quasi un anno che per più di un motivo faccio avanti e indietro dagli ospedali (no preoccupazioni, starò meglio) ed ho zero serenità per fare musica. Penso sia giusto staccare dai social in questi momenti ma è giusto anche tenervi al corrente un pó. Ho cancellato tutte le case che avevo preso per le vacanze e quest'estate la sto passando in ospedale (di cristo). Presto ritornerò, promesso".

Nel frattempo, dopo aver mostrato solo in alcuni post sul suo secondo profilo la sua partner, nelle scorse ore su @youngestmoonstar è stata pubblicata e cancellata una storia che parlava della sua relazione. Come riporta il portale Webboh, nella storia Instagram, Thasup ha svelato il tradimento della sua partner: "Ero qui a curarmi, tra una settimana sarei tornato a casa. Lei è partita 10 giorni e mi ha tradito con un bagnino, mentre io sono ricoverato per problemi gravi. Io non so se riuscirò a superare questo schifo. Mi sono stancato di stare male. È una vita che sto male, non la supererò, non ho le forze. Giuro che io non lo so sul serio se riuscirò a superarla. Dopo 3 anni".