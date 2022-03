Il testo e il significato del 64 Bars di Fabri Fibra: il ritorno del rapper prima del Caos A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “Caos”, Fabri Fibra ha pubblicato un inedito per il progetto 64 Bars.

A cura di Francesco Raiola

Fabri Fibra torna con 64 barre prodotte da Zef, poco prima dell'uscita del suo nuovo album "Caos" che sarà pubblicato il prossimo 18 marzo. Prima, però, uno dei veri padri del rap italiano ha deciso di uscire con un inedito che fa parte del progetto 64 Bars di Red Bull, canzone che inaugura anche il loro nuovo canale Youtube dedicato alle novità. Il format – che in passato ha visto cimentarsi tantissimi tra i rapper più conosciuti del panorama italiano – è un invito a nozze per Fibra che del rap italiano ha prima disfatto e poi riscritto la Storia e lo ha fatto con la sua capacità, quasi unica nel panorama, di raccontare storture del Paese e della scena con sarcasmo e sostanza. Facendo incazzare sempre qualcuno.

Il significato del 64 Bars di Fabri Fibra

Sono stati anni in cui Fibra è scomparso senza mai scomparire veramente. Collaborazioni, tante, inediti suoi, uno, ovvero "Come mai" con Franco 126 per celebrare la raccolta "Il tempo vola 2002-2020" e chiudere la sua esperienza in Universal) e adesso l'annuncio dell'album, a cinque anni dal successo clamoroso di "Fenomeno". "64 barre. Mic check, mic check. Bella Zef, qui chi c’è… Che fine hai fatto Fibra?" dice Fibra prima di cominciare a rappare e a immergere il pubblico nel suo mondo. Dentro, infatti, ci sono i suoi riferimenti musicali (da MacMiller a Colle der Fomento e Onda Rossa Posse), citazioni – neanche tanto – nascoste come il "Fatti un giro nel quartiere" di Marra che riprende gli Articolo 31, il suo pensiero della scena e del pubblico contemporaneo ("Il quindicennе ascolta Fibra e dice: ‘Chi è?', che non sente dire ‘Gang' e nemmeno ‘Eskere'), l'infinito rimando alla sua carriera e alle sue scomparse, name dropping e l'amore per il racconto. Quest'ultimo è una sorta di meta testo: Fibra, infatti, scrive un racconto di sei parole ("Ti descrivo una scena con sei parole: ‘Sperava che la pistola s‘inceppasse') così come fece Ernest Hemingway, citato nella barra precedente, a cui è attribuito il più bel racconto mai scritto con meno parole (sei): "For sale: baby shoes, never worn" (ovvero "Vendesi: scarpine per neonato, mai indossate"). Bentornato Fibra, aspettiamo il Caos.

Il testo di Che fine hai fatto Fibra

Mi sono disintossicato dalla marijuana

Il diavolo ha il mio numero e ogni giorno mi chiama

Mi dice che dovrei ricominciare con le droghe

Perché nessuno mi cerca e nessuno mi vuole

Ma se Dio non esiste, l'inferno è una bugia

Non cancelli i peccati se ripeti Ave Maria

Lei sogna di far la modella come ogni ragazza

Che già si vede in copertina piena di Grazia

Sul palco non mi mancano le rime

Rap Diablo, quanto mi manca Mac Miller

Sulla base è solo questione di stile

Tu c’hai sempre da ridire, fai riderе, Ben Stiller

Il quindicennе ascolta Fibra e dice: “Chi è?”

Che non sente dire “Gang” e nemmeno “Eskere”

Non credeva in Dio, invece adesso dice "Dio c'è"

Sbatto il cazzo in faccia a questa scena come ha fatto Gué

Flow da urlo, frate' non fare il furbo

Te l’ho già detto, coi soldi io mi ci masturbo

Volto cupo, ma basta parlare di soldi, sono stufo

Come se nella vita fossero tutto

Ma se non parli di soldi poi non c'è gusto

E se non parli di armi poi non fai brutto

Vorrei parlarti di viaggi nel tempo

Andare indietro cinquant'anni e farmi un acido a Woodstock

Mischio consonanti con vocali

Elettra Lamborghini dentro una Ferrari

Fame di sapere tanta, cresciuto nei Novanta

Ascoltavo i Public Enemy con gli Anthrax

Conservo in testa ogni fottuto momento

Indelebile 94 per fare un esempio

Il mio primo live dei Colle Der Fomento

Ho il vinile originale di Batti Il Tuo Tempo

Fatti un giro nel quartiere

Mi ascolta pure il panettiere

Potevo fare il ragioniere

Perché la vita è dare e avere

La scena senza Fibra non spacca

Due rime e ti mando il cervello in pappa

Cresciuto ascoltando 2Pac fra'

Però mi piace se mi chiami Big Poppa

La gente è pazza, prima ti chiede una foto

Poi la posta sul profilo e lascia un commento sotto

Tipo: “L'ho beccato in giro ma nemmeno lo ascolto

Meglio se beccavo Sfera che è pure più famoso”

Sono sempre nervoso, fammi fumare

Uccido rapper da vent'anni ma non sono un criminale

Vi organizzo il funerale

Dopo 64 barre servono 64 bare

Fine! Non c'è mai fine

Per colpa vostra guarda che mi tocca dire

Tra mille sfighe e mille sfide

Comunque vada sai che la mia penna scrive roba tipo:

Tu chi sei? Vinco a mani basse

Hemingway fuori da ‘ste casse

Ti descrivo una scena con sei parole:

“Sperava che la pistola s‘inceppasse”

Fibra non è per tutti

Mi dispiace frate' se non l’hai capito

Ognuno c’ha i suoi gusti

Questa è la musica con cui vorrei essere ucciso

Faccio l'ultimo giro, con ghiaccio per me

Non mi prendere in giro, ti sciaccio, patè

Sono il meglio a fare il rap, sai perché?

Perché la Red Bull per questa mi ha pagato più di te