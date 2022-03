Sta tornando Fabri Fibra: a marzo esce Caos e in estate sarà in tour Fabri Fibra ha annunciato il nuovo album “Caos” che arriva a cinque anni da “Fenomeno”. Il rapper ha anche annunciato un tour estivo.

Fabri Fibra (ph Mattia Guolo)

Si chiama Caos il ritorno discografico di Fabri Fibra, dopo il successo di critica e pubblico di "Fenomeno" che risale, ormai al 2017. Nel frattempo Fibra non è stato con le mani in mano, anzi, ha messo il suo rap soprattutto al servizio dei colleghi, collaborando in tanti brani. Era arrivata l'ora, però, del ritorno solista, glielo chiedeva il suo pubblico – e forse anche la discografia – e sarà interessante vedere cosa caccerà dal cilindro il rapper di Senigallia. È un momento d'oro per la vecchia guardia, come dimostrano i successi di artisti come Marracash e Guè, i cui album sono stati tra i più ascoltati del 2021 a dimostrazione di come il rap sia ormai entrato nel tessuto musicale del Paese anche a livello di grande pubblico.

Il nuovo album di Fibra è Caos

L'annuncio di "Caos" arriva a sorpresa, senza lancio con singoli; l'album uscirà il prossimo 18 marzo in fisico e digitale e sarà il decimo disco in studio per il rapper e arriva a 20 anni dall'esordio, quel "Turbe giovanili" che lo rivelò a un pubblico maggiore e lo avvicinò alle major – succederà due album dopo, con "Tradimento" – e a un pubblico sempre maggiore. Poco incline ad assecondare il gusto popolare, Fibra è senza dubbio il rapper più importante del Paese, almeno come peso specifico, pilastro incontrastato della musica italiana, in grado di trovare un equilibrio tra il suo rap crudo e una strada che porta anche a un gusto più radiofonico.

Le date del Coas Tour 2022

Contemporaneamente all'annuncio del nuovo album, Fibra ha anche reso note le date del suo prossimo tour che lo vedrà protagonista dei principali festival estivi italiani. Dopo anni forzatamente giù dai palchi, quindi, Fibra torna anche live. I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 14 di mercoledì 2 marzo. Per info: www.friendsandpartners.it