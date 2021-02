Incredibile come siano passati solo 40 giorni dalla pubblicazione di "Drivers License" di Olivia Rodrigo, cantante, attrice e star di TikTok, che ha compiuto 18 anni solo qualche giorno fa, il 20 febbraio. Dopo il successo delle serie Disney "Bizaardvark" e "High School Musical: The Musical: La serie", la ragazza ha pubblicato lo scorso 8 marzo il suo primo singolo ufficiale, e da allora la sua carriera musicale ha avuto un percorso non più orizzontale, ma verticale. Una progressione verso l'alto che da poco le ha consegnato la sesta settimana consecutiva alla prima posizione nella classifica Billboard, il record di Spotify di maggiori ascolti al giorno per una canzone non natalizia (15,17 milioni) e il brano più veloce a raggiungere i 100 milioni di stream. Una ballata diventata un tormentone in tutto il mondo, ripreso anche negli scorsi giorni dallo spettacolo del Saturday Night Live, con uno sketch diventato uno tra i più visti del programma della Nbc.

Il successo su TikTok

Siamo alla soglia dei due milioni di video che utilizzano "Drivers License" su TikTok e sembra che il fenomeno Olivia Rodrigo non voglia assolutamente fermarsi. Una viralità agevolata anche dalla challenge nata sulla piattaforma cinese, che ha visto la 20enne californiana Mel Sommers come protagonista. La ragazza, alcuni giorni dopo la pubblicazione del brano, ha pensato subito a una challenge, ispirata da alcune scene del video del brano, soprattutto quella in cui la cantante, al minuto 2.30, si lascia cadere indietro sul cofano dell'auto. La creator, non avendo la possibilità di replicare lo stesso movimento di camera, ha deciso di riprodurre su TikTok la caduta all'indietro su un letto, mentre piangendo intona il singolo di Rodrigo. Il trend legato a questa challenge ha avuto un'esplosione pazzesca, e il video ha collezionato più di un milione e mezzo di like e oltre 15mila commenti.

Il triangolo amoroso e la risposta in Skin

La viralità raggiunta dal brano è stata oggetto d'analisi di molti utenti della rete, che oltre a osservare gli endorsement di Taylor Swift, hanno lucrato anche sui possibili protagonisti della triste ballad composta dalla ragazza californiana. Un'ipotesi ha parlato di un triangolo amoroso composto dal suo ex, la co-star della serie High School Musical Joshua Bassett, e la sua nuova fidanzata, Sabrina Carpenter, anch'essa protagonista sul set con gli altri due ragazzi. Proprio la "ragazza bionda" citata nel testo da Olivia Rodrigo, ha scelto di raccontare la sua storia, sempre attraverso un brano: "Skin". La canzone è un chiaro riferimento all'uscita del brano di Olivia Rodrigo, rinforzando ancora di più la tesi del triangolo amoroso alla base dell'uscita del brano "Drivers License". In "Skin", Sabrina Carpenter ammette che questo non è un diss, ma semplicemente il suo lato del racconto, dopo esser stata messa in imbarazzo dalle parole della stella della Disney. Carpenter nel brano si riferisce alla possibilità di diventare amiche, invece che allontanarsi definitivamente con il brano, dichiarandosi anche offesa dall'oggettificazione con l'aggettivo "bionda": "Hai cercato di entrarmi sotto la pelle, mentre lui (Joshua Bassett, l'uomo conteso, ndr) è sulla mia". Il fuoco non sembra essersi spento, anzi il gioco sembra essere appena iniziato.