Non c'è tempo per celebrare il successo di "Ti raggiungerò", per adesso prima vera hit radiofonica italiana dell'estate 2021, che Fred De Palma lo scorso 25 giugno ha pubblicato "Un altro ballo", un singolo che mette la Spagna nel mirino, anche grazie all'ennesima partecipazione di Anitta, che dopo "Paloma", ritorna prepotentemente nel bridge e nel ritornello con il cantante torinese. A rendere particolare la loro unione musicale è anche l'annuncio della tracklist di "Unico", il prossimo album di Fred De Palma, in uscita il 2 luglio: la cantante spagnola è l'unica artista a essere presente in due diversi brani, con il progetto che conterrà, oltre a "Un altro ballo", la hit da tre dischi di platino della scorsa estate "Paloma". Anche qui tra i due brani c'è un legame particolare, la produzione: è stata affidata infatti ai producer hitmaker Takagi e Ketra, protagonisti quest'anno anche del singolo di Giusy Ferreri "Shimmy Shimmy".

L'annuncio di Unico e gli ospiti del disco

Lo aveva annunciato direttamente dopo il freestyle "Pa la cultura", che farà da intro al nuovo progetto: "Unico" uscirà il prossimo 2 luglio e sarà la dichiarazione di indipendenza di Fred De Palma, che ha deciso di diventare uno dei primi rappresentanti reggaeton in Italia, allontanando la narrazione dell'hitmaker estivo e annunciando una primavera araba nella cultura musicale italiana. Solo poche ore fa però ha pubblicato anche la tracklist del nuovo progetto, confermando la presenza di Anitta nei brani "Paloma" e "Un altro ballo", ma non saranno i soli. È ormai ufficiale la collaborazione con Juanfran, la giovanissima stella portoricana autore delle hit "Come Llora" e "El Final", che a 17 anni sarà la vera sorpresa di questo progetto, un featuring internazionale che potrebbe espandere il range d'ascolto di Fred De Palma, aiutando la viralità del reggaeton italiano. Proprio dal Bel Paese non mancano gli artisti che collaboreranno con il cantante torinese: se non sorprende la visita di Guè Pequeno in "Uana", molto interessante sarà "Diskoteca" con la partecipazione di Rosa Chemical, una combo che apparentemente è destinata a sconvolgere il mood del disco. Poi Boro Boro e Samurai Jay, senza dimenticare i Boomdabash.

Il significato di Un altro ballo

Niente di nuovo sotto il sole di questa estate italiana: "Un altro ballo" ripercorre una strada ormai non più sterrata della hit latina estiva, senza apportare qualcosa di nuovo in termini di produzione o di ricerca del suono. Apparentemente anche il ritornello sembra non uscire dal pantano delle tante (forse troppe) canzoni pubblicate nelle ultime settimane, qualcosa che invece è perfettamente riuscita a "Ti raggiungerò", che rimane, per adesso, la hit dell'estate. Come con "Paloma", anche questa volta Anitta prende il sopravvento nel bridge e nel ritornello del brano, rallentando il ritmo, esplodendo con "Un altro ballo con te, una notte fino all’alba è soltanto un’ora, come un vento che ci prende e che ti porta con sé. Se per sbaglio poi ci si innamora. quello che voglio è un altro ballo con te".

Il testo di Un altro ballo

Anitta

De Palma

Una notte che dura una vita intera

Non avere paura, che ne varrà la pena

Lo sai che ti vedo scappare da tutta la sera

Con quella tua amica che amica non è

Ma ogni volta che ti senti persa cerchi me

Tu dove sei

Adesso che

Come in un sogno sto immaginando

Un altro ballo con te

Una notte fino all’alba è soltanto un’ora

Come un vento che ci prende e che ti porta con se

Se per sbaglio poi ci si innamora

Quello che voglio è

Un altro ballo con te

Non sono il tuo tipo nel senso che non stiamo insieme

Si vede che non hai dormito

Perché avevamo di meglio da fare

Se hai mal di testa prendi un chupito

Muovilo lento, de-despacito

E tutte le volte finisce così

Che dici di no ma vuol dire di sì

È vero e sai perché

Adesso che ci sei

Non posso più nasconderti quanto vorrei

Un altro ballo con te

Una notte fino all’alba è soltanto un’ora

Come un vento che ci prende e che ti porta con se

Se per sbaglio poi ci si innamora

Quello che voglio è

Un altro ballo con te

Vertigine pura

Puoi darmi un milione di cose anche se

A me ne basta una

Un altro ballo con te

Non c’è niente da dire

Chissà come va a finire (Un altro ballo con te)

Dimmi che c’è da capire

Restiamo fino alla fine

Un altro ballo, ballo con te

Una notte fino all’alba è soltanto un’ora

Come un vento che ci prende e che ti porta con se

Se per sbaglio poi ci si innamora

Quello che voglio è