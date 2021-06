Sarà "Unico", promette Fred De Palma. Dopo il grande successo del singolo "Ti raggiungerò, che ha già raggiunto la certificazione di platino, le ultime ore sul profilo Instagram del cantante torinese sono state molto concitate. Tra l'annuncio di un nuovo singolo, pubblicato poi con un video ufficiale direttamente su Instagram "Pa' la cultura", e la data del suo nuovo album, concordata per il prossimo 2 luglio, Fred De Palma si candida a essere ancora una volta, uno dei protagonisti dell'estate italiana. "Unico" in questo caso diventa un manifesto, un disco storico che segna l'arrivo di un reggaeton tutto italiano, in cui l'artista torinese ha deciso di concentrare la propria musica, diventando uno dei primi ambasciatori della musica di origini latine nella nostra penisola.

Il significato di Pa la cultura

"Pa' la cultura" è il secondo passo di Fred De Palma verso il nuovo progetto "Unico", annunciato nelle scorse ore e che verrà pubblicato il prossimo 2 luglio. Il secondo singolo, dopo il fortunato episodio di "Ti raggiungerò" che ha raggiunto il disco di platino, sottolinea ancora di più la nuova figura da ambasciatore della musica reggaeton – latina di Fred De Palma nella penisola, una scelta quella del cantante torinese di distinguersi e di farlo "Pa' la cultura". Un processo che era cominciato già negli scorsi anni, tra tentativi estivi a cui si sovrapponevano brani che spaziavano dal pop al rap, un universo in cui Fred De Palma ha esplorato con alterne fortune. "Pa' la cultura", freestyle che annuncia il disco, riesce a mescolare due produzioni latin con sonorità quasi contrapposte per armonie e melodie vocali, riuscendo a raccontare anche i confini vocali dell'artista torinese, che nel frattempo lancia una frecciatina al rap game italiano, da cui si è completamente allontanato negli ultimi anni: "De Palma, cinque platini anche all’estero, ho scavalcato il cancello, ma potresti pure non saperlo, in Italia si parla solo di quello che litiga con quello, sembra di stare al Grande Fratello".

Il testo di Pa' la cultura

Uebe

De Palma

Cinque platini, anche all'estero ho scavalcato il cancello

Ma potresti pure non saperlo, in Italia si parla solo di quello

[?] litiga con quello

Sembra di stare al Grande Fratello

Uebecito, mi conosci, lo sai che non mollo, lo so

Fino a quando non avrò un Ricard Mille sopra al mio polso

Fino a quando non avrò fatto un milion sopra il mio conto

In giro per il mondo con il reggaeton-ton-ton-ton-ton-ton-ton

Escucha sta roba che è la mas dura

Non è solo per soldi, sta roba, fra', è la mia cura

Me l'ha insegnato in Colombia, in mezzo alla natura

Che devo farlo pa' la cultura (yeah, yeah, yeah, yeah)

Esta uebecita ora quiere bailar

Vuole passare la noche con mе

Passo veloce su una supercar

Non mi intеressa più niente di te

Sta uebecita ora quiere bailar

Vuole passare la noche con me

Passo veloce su una supercar

Non mi interessa più niente di te

2, 0, 2, 1

Uebe

De Palma (brraah)

Senti, senti, senti

Uebecita, questa roba costa grana

Voglio farmi una collana che costa più di un Aventador

Giuro che non è solo per la fama

Non è solo per la grana, ma per scrivere la storia

In questa vita sai che non gioco

E Ti piaccio proprio porqué soy loco, sono così

Sembra un Deja-vu

Quando siamo in tour sembra una cruise

Tu vali poco, non hai le palle per stare qui

Prendo le portiere, non ho scordato chi è ancora lì

Si, ti ho sempre con me

che ore sono

Pa' la cultura, uebe