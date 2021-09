Il significato e la traduzione di Sweet Dreams, Alan Walker e il tributo a “Scatman” che invade TikTok Una catapulta temporale dal 1994 a oggi, che ha avuto il suo giusto successo su TikTok. Stiamo parlando dell’ultimo singolo del dj anglo-norvegese Alan Walker, in collaborazione con il producer kazako Imanbek, “Sweet Dreams”, un chiaro tributo alla hit “Scatman” del cantautore americano John Scatman, in tendenza su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

È stata nelle ultime due settimane di agosto la canzone più utilizzata su Spotify, un monopolio che solo gli ABBA e la loro "Dancin Queen" è riuscito a rompere: stiamo parlando di "Sweet dreams" del dj Alan Walker, in collaborazione con il produttore kazako Imanbek. Il brano a oggi conta oltre 148mila video in cui viene utilizzato in sottofondo, un numero elevato se si pensa che il singolo è stato pubblicato solo pochi mesi fa: nel frattempo, i due dj hanno voluto ringraziare pubblicamente anche su Twitter il pubblico che li sta accompagnando, affermando che il tributo nel brano al musicista John Scatman fosse dovuto per quanto di buono ha fatto per la musica dance.

Il significato del brano

Siamo nelle dune di Dubai, in una corsa tra auto nel deserto: questo è l'incipit del video ufficiale di "Sweet dreams", il successo estivo targato dai due dj Alan Walker e Imanbek. Il brano, accompagnato dal video ufficiale che ha raccolto oltre 17 milioni di visualizzazioni su Youtube, è un chiaro tributo al famoso brano omonimo del cantautore americano John Scatman. La produzione, anche se con una melodia molto più lenta rispetto al vulcanico Scatman, campiona proprio il ritornello del brano: "Ba-da-ba-da-ba-be bop ba bodda bope bop ba bodda bope". Il singolo dance racconta le sensazioni di un uomo in preda alla passione per la propria partner, in cui afferma di essere il motivo per cui il suo corpo è caldo e che il sogno dolce del suo tocco sul proprio corpo, diventa ciò che ha sempre desiderato.

Il successo su TikTok

Il brano "Sweet dreams" di Alan Walker e Imanbek non ci ha messo troppo tempo per diventare uno dei singoli più utilizzati su TikTok, sia per il suo ritmo dance estivo, sia per la sua nota somiglianza a "Scatman" di John Scatman, una delle hit disco più importanti degli ultimi, pubblicata il 30 novembre del 1994. Il singolo avuto dalla collaborazione del dj anglo-norvegese Alan Walker con il producer kazako Imanbek è stato pubblicato lo scorso 15 giugno, e in poco meno di tre mesi ha superato i 148mila video in cui il brano viene utilizzato su TikTok. Un risultato ancora maggiore è stato il video pubblicato sul profilo TikTok dello stesso Alan Walker per la presentazione del video ufficiale del brano, che ha raggiunto quasi i due milioni di visualizzazioni. Nel frattempo, lo scorso 10 luglio Alan Walker si è esibito per la prima volta in un live di oltre un'ora su TikTok.

Il testo di Sweet Dreams

You’re like the mist

In the morning

You’re a moment

Body warming

I can’t resist

Where you going

Make me an ocean

Overflow it

Sweet dreams of your love

Keeping me up

Can’t get enough

Sweet dreams of your touch

Do what you want

Just keep it up

To the rhythm of the

Bee bap

Ba-da-ba-da-ba-be bop ba bodda bope

Bop ba bodda bope

Waves

As they roll in

As they’re growing

Can’t control ‘em

Caught in a haze

Up on the ceiling

You got me feeling

I must be dreaming

Sweet dreams of your love

Keeping me up

Can’t get enough

Sweet dreams of your touch

Do what you want

Just keep it up

To the rhythm of the

Bee bap

Ba-da-ba-da-ba-be bop ba bodda bope

Bop ba bodda bope

La traduzione di Sweet Dreams

Sei come la nebbia

La mattina

Sei un momento

il riscaldamento del mio corpo

non resisto

Dove vai

Fai un oceano

traboccalo

Dolci sogni del tuo amore

Mi tieni sveglio

Non ne ho mai abbastanza

Dolci sogni del tuo tocco

Fai quello che vuoi

Continua così

Al ritmo del

Ba-da-ba-da-ba-be bop ba bodda bope

Bop ba bodda bope

Onde

Mentre rotolano dentro

Mentre crescono

Non posso controllarle

Preso in una foschia

Sul soffitto

Mi hai fatto sentire

devo star sognando

Dolci sogni del tuo amore

Mi tieni sveglio

Non ne ho mai abbastanza

Dolci sogni del tuo tocco

Fai quello che vuoi

Continua così

Al ritmo del

Ba-da-ba-da-ba-be bop ba bodda bope

Bop ba bodda bope