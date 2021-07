Dall'uscita di "Positions", l'ultimo progetto di Ariana Grande pubblicato lo scorso ottobre, i fan avevano atteso alcuni video ufficiali dell'album, soprattutto dopo quello della titletrack, in cui la cantante americana aveva interpretato il presidente degli Stati Uniti D'America. Un video che fece molto parlare di sé, e che ha superato i 340 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nelle scorse ore, in linea con la compagnia Vevo che ha realizzato i prodotti cinematografici della cantante, è uscito il video ufficiale di "Safety Net", una delle collaborazioni dell'album con il rapper Ty Dolla $ign. Il cortometraggio riesce a restituire tutto l'aspetto l'ipnotico del brano, giocando sulla trance visiva di un giardino in cui il blu dei fiori contrasta con le luci viola e nere fluorescenti degli abiti dei due cantanti.

Il significato di Safety Net

A quasi 9 mesi di distanza, "Positions" di Ariana Grande sembra ancora cavalcare la grande onda del successo iniziale, e lo dimostra la pubblicazione del video ufficiale per Vevo del singolo in collaborazione con il rapper Ty Dolla $ign: "Safety Net". Il cortometraggio, pubblicato nelle ultime ore, ha già superato i due milioni di visualizzazioni, mostrando esplicitamente il contesto visivo del brano, fondamentale per la sua comprensione, come ha affermato in un'intervista anche Ariana Grande. Il singolo, che racconta la paura dei due artisti nel lasciarsi andare a un rapporto che ormai li influenza, un sentimento così forte da non poter essere ignorato, è stato trasformato in immagini vivide dai registi Micah Bickham e Ed Walker: un giardino ipnotico dai colori fluorescenti, in cui si incastonano come pietre preziose i due artisti, che vengono differenziati solo dalla tonalità delle luci che riflettono, fredde per Ariana Grande, calde invece per Ty Dolla $ign. Il fulcro centrale del brano è il ritornello, dove i due artisti cantano: "Ragazza mi hai fatto inciampare, cadere senza rete di sicurezza (baby), ragazzo, deve essere qualcosa che hai detto tu. È reale questa volta o è nella mia testa? (È tutto nella mia testa), mi ha fatto inciampare, cadere senza rete di sicurezza".

Il testo di Safety Net

You know you're really something, yeah

How we get here so damn fast?

Only you could tell me that

Baby, ‘cause you know I'm coming back

You're making me forget my past

Never thought I'd feel like that again

I came to peace with my path

Now you got me off track

I've never been this scared before

Feelings I just can't ignore

Don't know if I should fight or fly

But I don't mind

Tripping, falling with no safety net

Boy, it must be something that you said

Is it real this time or is it in my head?

Got me tripping, falling with no safety net

Let your guard down, girl

You know we came too far now, girl

It's time for you to play your part now

You know, we hit that jewelry store and we gon' ball out

Ups and downs, we had some fall outs

Get some ice on you girl, let it thaw out

Girl, you're mine, it's safe to say

At the end of the day

I've never been this scared before

Feelings I just can't ignore

Don't know if I should fight or fly

But I don't mind

Tripping, falling with no safety net

Boy, it must be something that you said

Is it real this time or is it in my head?

Got me tripping, falling with no safety net

Every time you feel some way, feel the way

Never let me run away, run away

Baby, every time you feel some way, feel the way

Never let me run away, run away

Girl you got me tripping, falling with no safety net (baby)

Boy, it must be something that you said

Is it real this time or is it in my head? (Is it all in my head)

Got me tripping, falling with no safety net

La traduzione di Safety Net

Sai che sei davvero qualcosa, sì

Come arriviamo qui così dannatamente in fretta?

Solo tu potevi dirmelo

Tesoro, perché sai che sto tornando

Mi stai facendo dimenticare il mio passato

Non avrei mai pensato che mi sarei sentito così di nuovo

Sono arrivato alla pace con il mio percorso

Ora mi hai portato fuori strada

Non sono mai stato così spaventato prima

Sentimenti che non posso ignorare

Non so se dovrei combattere o volare

Ma non mi dispiace

Inciampare, cadere senza rete di sicurezza

Ragazzo, deve essere qualcosa che hai detto tu

È reale questa volta o è nella mia testa?

Mi ha fatto inciampare, cadere senza rete di sicurezza

Abbassa la guardia, ragazza

Sai che siamo arrivati ​​troppo lontano ora, ragazza

È ora che tu faccia la tua parte ora

Sai, siamo andati in quella gioielleria e ce ne andiamo

Alti e bassi, abbiamo avuto delle ricadute

Metti un po' di ghiaccio su di te ragazza, fallo scongelare

Ragazza, sei mia, è sicuro di dirlo

Alla fine del giorno

Non sono mai stato così spaventato prima

Sentimenti che non posso ignorare

Non so se dovrei combattere o volare

Ma non mi dispiace

Inciampare, cadere senza rete di sicurezza

Ragazzo, deve essere qualcosa che hai detto tu

È reale questa volta o è nella mia testa?

Mi ha fatto inciampare, cadere senza rete di sicurezza

Ogni volta che ti senti in qualche modo, senti il ​​modo

Non lasciarmi mai scappare, scappare

Baby, ogni volta che ti senti in qualche modo, senti il ​​modo

Non lasciarmi mai scappare, scappare

Ragazza mi hai fatto inciampare, cadere senza rete di sicurezza (baby)

Ragazzo, deve essere qualcosa che hai detto tu

È reale questa volta o è nella mia testa? (È tutto nella mia testa)

Mi ha fatto inciampare, cadere senza rete di sicurezza