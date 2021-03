Era il 2018, e Rvssian era già uno dei produttori sotto i riflettori della musica latin, grazie alle collaborazioni con star del calibro di Arcangel, Bad Bunny, Nicky Jam, Farruko e J Balvin. A suggellare il suo successo arrivò il 5 ottobre, il singolo "Ponle", in collaborazione con Farruko e J Balvin, un brano che negli ultimi due anni ha raccolto più di 150 milioni di stream su Spotify. Nelle ultime settimane, complice anche una certa viralità di musica reggaeton su TikTok Italia, il brano ha ritrovato una seconda vita sulla piattaforma, raccogliendo in poco meno di due settimane oltre 3mila video con in sottofondo il singolo del producer giamaicano. La canzone diventa lo sfondo musicale perfetto per i balletti di migliaia di utenti, aprendo le porte ancora di più alla musica latin, un fenomeno in cui i tre autori del brano hanno investito negli anni passati.

Il significato di Ponle

Se c'è stato un momento in cui la musica latin ha avuto tutti i riflettori addosso dell'industria discografica statunitense, quello è stato il 2017, quando il produttore giamaicano Rvssian ha pubblicato, insieme ai due artisti portoricani Bad Bunny e Farruko, il singolo "Krippy Kush", disco di diamante e che ha visto successivamente la collaborazione di stelle americane come Nicki Minaj, Travis Scott e 21 Savage. Nella piena esplorazione della nuova musica latin trap, si inserisce nel 2018 una nuova collaborazione di Rvssian: quella con lo stesso Farruko e J Balvin, nel brano dalle chiare note estive reggaeton "Ponle". Il brano pubblicato a ottobre, riuscì a unire dopo quattro anni i due artisti, che non collaboravano dal 2014 con il brano "6 Am", in una produzione che diventò virale già nelle prime settimane, superando poi negli anni i 150 milioni di stream su Spotify, e quasi 230 sotto al video ufficiale su Youtube. Un singolo che elogia il reggaeton e la sua libertà nel ballo, sublima le attenzioni dei tre artisti verso una donna che danza al ritmo del brano: un chiaro invito alla danza e alla spensieratezza. Il ritmo del brano si concentra attorno all'invito dei cantanti destinati al dj di mettere questa musica, come quando Farruko canta nel ritornello: "Mettile del reggaeton affinchè balli, affinchè si lasci andare, non cambiarle la musica". Questo successo da quasi 400 milioni di stream è ritornato a vivere grazie alla piattaforma TikTok, che nelle ultime settimane, complici le sonorità reggaeton molto virali nell'applicazione, è diventato il sottofondo sonoro di migliaia di video. Solo negli ultimi 10 giorni si è raggiunta la quota di oltre 3mila video con "Ponle" in sottofondo, un fenomeno che sta influenzando anche TikTok Italia, come era stato nelle scorse settimane con la "Ratatata challenge" del brano russo "Ратата" di Konfuz.

Il testo di Ponle

El Rvssian

J Balvin man

Let'go, let'go

Young Rvssian

Farru

Esto no es casualidad

Cuando veo lo que hay atrás

Si cuando el DJ se motiva con el bajo

Tú nunca quiere' parar

Farru

Po-po-ponle

Reggaetón pa' que baile

Pa' que se suelte

La música no me la cambie'

Po-po-ponle

Reggaetón pa' que baile

Pa' que se suelte

La música no me la cambie'

Amárrense los cinturones que vamo' a despegar

El ambiente está bueno y la música pa' bailar

Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar (Wuh)

Si no se suelta a la buena, a la mala se va a soltar

Pon a frotar las neuronas pero no te vayas en coma

Con la nota que tengo, siento que yo soy de goma

Bailando estoy bien suelto, ya mi mente no razona

Y si se pone freca, aquí mismo se detona

Esto se baila bien chilling con la nota

Relájate, suéltate a lo que te explota

Po-po-ponle

Reggaetón pa' que baile

Pa' que se suelte

La música no me la cambie'

Po-po-ponle

Reggaetón pa' que baile

Pa' que se suelte

La música no me la cambie', yeah yeah

Llegó el dueño de la receta

Te pone reggaetón y tú rompes esa dieta

No hay prohibición, ella es de mente abierta

No quiero una porción, a ti te quiero completa, ye yeah

Tú estás de noche y de día

Independiente, no le hace falta compañía

Ella es decente pero solo en el día

Porque en la noche calma las ganas que tenía

Esto no es casualidad

Cuando veo lo que hay atrás

Si cuando el DJ se motiva con el bajo

Tú nunca quiere' parar

Po-po-ponle

Reggaetón pa' que baile

Pa' que se suelte

La música no me la cambie'

Po-po-ponle

Reggaetón pa' que baile

Pa' que se suelte

La música no me la cambie (Yeah yeah)

La traduzione di Ponle

Questa non è una casualità

quando vedrai ciò che c'è dietro

se quando il dj si motiva con il basso, tu non ti vuoi fermarti

mettile (mettile), del reggaeton affinchè balli

affinché si lasci andare (ha ha)

non cambiarle la musica

mettile (mettile), del reggaeton affinché balli

affinché si lasci andare

non cambiarle la musica

legami le cinture che stiamo per decollare

l'atmosfera è buona e la musica per ballare

dice che è timida e voglio controllare

se non lasci andare il buono, il cattivo perderà

strofina i neuroni ma non entrare in coma

con la nota che ho, sento di essere di gomma

ballando sono molto rilassato e la mia mente non ragiona

e se si raffredda falla esplodere proprio qui

questo è ballato bene, agghiacciante con la nota

rilassati, lasciati andare, fai ciò che ti fa esplodere

mettile (mettile), del reggaeton affinché balli

affinché si lasci andare

non cambiarle la musica

mettile (mettile), del reggaeton affinché balli

affinché si lasci andare

non cambiarle la musica

il proprietario della ricatta è arrivato

Ti mette il reggaeton e rompi quella dieta

Non ci sono divieti, è di mente aperta

Non voglio una porzione, te la chiedo completa, si

sei notte e giorno

indipendentemente, non ha bisogno di compagnia

è decente, ma solo nel giorno

Perché la notte calma il desiderio che avevo

questo non è casuale

quando vedi cosa c'è dietro

se quando il dj si motiva con il basso non si vuole mai fermare

mettile (mettile), del reggaeton affinché balli

affinché si lasci andare

non cambiarle la musica

mettile (mettile), del reggaeton affinché balli

affinché si lasci andare

non cambiarle la musica