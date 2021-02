Negli ultimi giorni, soprattutto nella Stardust House, un suono utilizzato nei video pubblicati dai creator su TikTok sembra aver rapito tutti: il ratatatata del brano russo "Ратата". Il singolo, prodotto dal rapper Konfuz, è diventato il nuovo trend su TikTok Italia e lo dimostrano i video di Brisida e Patrizio Morellato, che hanno utilizzato il ritornello del brano nella loro registrazioni, mimando l'utilizzo di una pistola o di una mitragliatrice. Video che fino a ora hanno raccolto oltre 500mila visualizzazioni, numeri che sommati ai già 320mila video realizzati con il brano in sottofondo, potrebbero aver decretato la nascita di un nuovo trend.

Ратата e il suo arrivo su TikTok

Negli ultimi giorni la "ratatatata challenge" sembra aver invaso TikTok Italia con il brano "Ратата", prodotto dal rapper russo Konfuz. Una canzone pubblicata il 29 gennaio scorso e che attualmente ha raccolto più di quattro milioni di stream su Spotify e quasi nove milioni di visualizzazioni su Youtube. Il ritornello del brano però era stato anticipato dallo stesso rapper, settimane prima, sul suo profilo Instagram, in cui in un video presentava 20 secondi del brano, mimando l'uso di una pistola. Non è però la versione originale del brano ad aver attecchito sulla piattaforma, ma una modificata, con un semitono maggiore. Nei video viene preso in considerazione il ritornello del brano, che tradotto, recita: "Gra-ta-ta-ta-ta-ta, sparo – pa-pa-pa, scappando da me, mi stai guardando negli occhi, gra-ta-ta-ta-ta-ta-ta, sparo – pa-pa-pa, scappando da me, mi stai guardando negli occhi, gra-ta-ta-ta-ta-ta-ta".

La nascita della Ratatatata challenge

Il primo video della challenge, diventato poi un trend su TikTok, è stato fatto proprio qualche ora dopo l'anticipazione del rapper Konfuz sul proprio profilo Instagram. Si deve tutto alla giovane creator russa Youth778, che oltre a inventare i passi che poi diventeranno quelli utilizzati universalmente per la challenge, velocizza e alza di un semitono il brano principale, che da allora è diventato l'audio ufficiale, o almeno il più riconosciuto dalla piattaforma con oltre 320mila video realizzati. Per la versione ufficiale, invece i numeri, per adesso, si fermano ai 150mila.