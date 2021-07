Il significato e la traduzione di Ophelie, Oscar Anton si libera dei fantasmi del passato Paese che vai, successo che trovi. L’avrà pensato anche Oscar Anton, cantautore parigino esploso lo scorso settembre grazie al successo di “Bye Bye” e al remix del brano di Bob Sinclair. Il cantante ha avuto grande fortuna in Italia, e nelle ultime ore ha pubblicato “Ophelie”, un brano presente nella colonna sonora del film “Ancora più bello” di Claudio Norza.



Doveva fare il prossimo passo e sembra non aver deluso le aspettative Oscar Anton, il cantante parigino salito alle cronache musicali dopo il successo dello scorso settembre con il singolo "Bye bye", remixato anche da Bob Sinclair e diventato uno dei brani più virali su Spotify, occupando per settimane la prima posizione nella classifica Viral della piattaforma. Nelle ultime ore è ritornato con un nuovo singolo "Ophelie", un brano che racconta anche di più il successo del cantautore nella penisola perché sarà inserito nella colonna sonora del film "Ancora più bello" del regista Claudio Norza, al cinema da metà settembre. Il brano, come ha raccontato all'Agi, è nato dopo la fine del progetto "Home of sanity" del 2020: "È stata una sfida intensa, soprattutto tornare nella mia camera da letto dove componevo. Però volevo continuare questo processo creativo e fare ciò che amo di più, scrivere e cantare".

Gli appuntamenti in Italia e il remix di Federico Nardelli

La presenza di Oscar Anton, il cantautore parigino diventato famoso dopo il successo dello scorso settembre con "Bye bye", in Italia è ormai qualcosa di assodato. Basta vedere il suo nuovo brano "Ophelie" nella colonna sonora del film "Ancora più bello" di Claudio Norza, ma anche la sua presenza al Giffoni Film Festival di Salerno, senza dimenticare il prossimo "Battiti Live" ad Otranto, dove presenterà al pubblico il nuovo singolo. Un rapporto che nelle ultime settimane si è rafforzato anche grazie al lavoro del produttore Federico Nardelli, che come già aveva fatto Bob Sinclair con "Bye bye", ha deciso di produrre una sua versione del nuovo brano del cantante.

Il significato di Ophelie

Tutt'altro immaginario rispetto a "Bye bye" per il nuovo singolo di Oscar Anton "Ophelie": la natura, l'unico elemento che ritorna in maniera prepotente nell'immaginario dell'artista, questa volta sembra riaccendere la luce della passione nel cantautore. Perché "Ophelie" è il canto spensierato di una persona che ha finalmente trovato l'amore e il coraggio per mettere una pietra sul passato, che ha un nome: Ophelie. Oscar Anton canta con estrema libertà e gioia tutto ciò che ha provato in passato, dalle canzoni nate dai ricordi della sua relazione, ai tentativi tardivi di aggiustare qualcosa che si è rotto, a tal punto da rivelare nel ritornello: "Ophelie, come fai a non vedere che sono innamorato di qualcun'altra?".

Il testo di Ophelie

I'm playing back

Every song I wrote about

The memories I have with you

I play it loud

But you never turn around

Yet it's such an easy thing to do

And I don't want to tell the truth

‘Cause nothing's gonna change

It's too late I'm afraid

And I already fell for you

Our picture's on the shelf

But I'm not happy there

Ophelie, why don't you see

That I'm in love with someone else

Ophelie, why don't you see

That I'm in love with someone else, a-a

I'm never sad

But tonight I think I am

There's nothing left to say, I know

You think I'm fine

But you never really asked

It's meaningless to say, I'm not

And I don't want to tell the truth

‘Cause nothing's gonna change

It's too late, I'm afraid, a-a

And I already fell for you

Our picture's on the shelf

But I'm about to say

Ophelie, why don't you see

That I'm in love with someone else

Ophelie, why don't you see

That I'm in love with someone else, a-ah

Ophelie, why don't you see

That I'm in love with someone else

Ophelie, why don't you see

That you should be with someone else

And I don't want to tell the truth

‘Cause nothing's gonna change

It's too late, I'm afraid, a-a

And I already fell for you

Our picture's on the shelf

But I'm about to say, a-ah

Ophelie, why don't you see

That I'm in love with someone else

La traduzione di Ophelie

Sto riproducendo

Ogni canzone di cui ho scritto

I ricordi che ho con te

li suono forte

Ma non ti volti mai

Eppure è una cosa così facile da fare

E non voglio dire la verità

Perché niente cambierà

È troppo tardi temo

E mi sono già innamorato di te

La nostra foto è sullo scaffale

Ma non sono felice lì

Ofelia, perché non vedi?

Che sono innamorato di qualcun altra

Ofelia, perché non vedi?

Che sono innamorato di qualcun altra

non sono mai triste

Ma stasera penso di esserlo

Non c'è più niente da dire, lo so

pensi che io stia bene

Ma non l'hai mai chiesto davvero

Non ha senso dire che non lo sono

E non voglio dire la verità

Perché niente cambierà

È troppo tardi, temo,

E mi sono già innamorato di te

La nostra foto è sullo scaffale

Ma sto per dire

Ofelia, perché non vedi?

Che sono innamorato di qualcun altra

Ofelia, perché non vedi?

Che sono innamorato di qualcun altra, a-ah

Ofelia, perché non vedi?

Che sono innamorato di qualcun altra

Ofelia, perché non vedi?

Che dovresti stare con qualcun altra

E non voglio dire la verità

Perché niente cambierà

È troppo tardi, temo, a-a

E mi sono già innamorato di te

La nostra foto è sullo scaffale

Ma sto per dire, a-ah

Ofelia, perché non vedi?

Che sono innamorato di qualcun altra