Il significato e la traduzione di “Nothing but you”, la nuova canzone di Doc – Nelle tue mani Dopo il grande successo di”I’ll find you in the dark”, ancora una nuova sigla per la serie dei record Doc – Nelle tue mani arrivata alla seconda stagione.

Dopo il grande successo di"I'll find you in the dark", ancora una nuova sigla per la serie dei record Doc – Nelle tue mani arrivata alla seconda stagione. Si chiama "Nothing but you" e a cantarla è ancora il cantante siciliano Nico Bruno. Il singolo, proprio come il precedente successo, è ancora prodotto da Tony Brundo. Il singolo appare nei momenti più inportanti della serie ed è la nuova colonna sonora della produzione record d'ascolti di Rai1.

Il significato di Nothing but you

Nico Bruno è la voce dietro al successo di "Nothing but you", il brano che fa parte della colonna sonora della seconda stagione di "Doc – Nelle tue mani". Il brano, prodotto da Tony Brundo, tocca le corde dell'amore e prova a emozionare con un testo semplice e asciutto.

Il testo di Nothing but you

I can't believe I let you go and now the only thing i Know

Is that you are happy with someone else

I can't believe the things you've said, your voice is always in my head

I hope you know, that pain makes people change

Is that right?

that he holds you closer i got to be strong

and it's time i know

I don't want to say I miss you but inside I'm still falling for you

see my eyes, can't define nothing else

Just slow down, so i can kiss you cause lately i was running to you

see my eyes can't define nothing but you

I'd hold your hand through the storm

a dream that i don't wanna end

I hope you know that pain makes people change

And there's so many things I'd write

I'd hold you closer as i used to

still in my bed, but left alone

I don't want to say I miss you but inside I'm still falling for you

see my eyes, can't define nothing else

Just slow down, so I can kiss you cause lately I was running to you

see my eyes, can't define nothing

For you cause my eyes

Can't define nothing

I don't want to say I miss you but baby I'm still falling for you

see my eyes, can't define nothing else

I don't want to say I miss you but inside I'm still falling for you

see my eyes, can't define nothing but you

La traduzione di Nothing but you

Non posso credere di averti lasciato andare e ora l'unica cosa che so

È che sei felice con qualcun altro

Non posso credere alle cose che hai detto, la tua voce è sempre nella mia testa

Spero che tu sappia, che il dolore fa cambiare le persone

È giusto?

che ti tenga stretto devo essere forte

ed è ora che lo so

Non voglio dire che mi manchi ma dentro mi sto ancora innamorando di te

guarda i miei occhi, non posso definire nient'altro

Rallenta, così posso baciarti perché ultimamente stavo correndo da te

vedi i miei occhi non possono definire nient'altro che te

Ti terrei la mano durante la tempesta

un sogno che non voglio finire

Spero tu sappia che il dolore fa cambiare le persone

E ci sono così tante cose che scriverei

Ti terrei più vicino come facevo una volta

ancora nel mio letto, ma lasciato solo

Non voglio dire che mi manchi ma dentro mi sto ancora innamorando di te

guarda i miei occhi, non posso definire nient'altro

Rallenta, così posso baciarti perché ultimamente stavo correndo da te

guarda i miei occhi, non riesco a definire nulla

Perché tu causi i miei occhi

Non posso definire nulla

Non voglio dire che mi manchi ma piccola mi sto ancora innamorando di te

guarda i miei occhi, non posso definire nient'altro

Non voglio dire che mi manchi ma dentro mi sto ancora innamorando di te

guarda i miei occhi, non posso definire nient'altro che te