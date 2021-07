E quando si spengono le luci, anche Billie Eilish fa i conti con sé stessa, una vita vissuta sotto i riflettori le ha posto una cornice d'oro attorno al suo viso, così stretta da non lasciarla respirare. La fama e il successo della giovanissima cantante americana è al centro del nuovo singolo pubblicato nella notte: "Nda". Il titolo non lascia spazio ad altre narrazioni: il "non disclosure agreement" è un contratto molto spesso firmato da persone vicino alle star, che si impegnano a non diffondere informazioni sensibili e personali. Questo contratto potrebbe aver limitato negli anni la possibilità di esporsi alla conoscenza di più persone per la star, un disagio che potrebbe averle arrecato dei danni, come canta nel nuovo singolo.

Il significato di Nda

Siamo arrivati alla quinta puntata del nuovo progetto di Billie Eilish, un episodio che racconta molto di ciò che ha rappresentato la vita per la giovane cantante americana negli ultimi anni, un successo che ha fagocitato la sua vita personale, ponendola anche in situazioni di estrema pericolosità. Proprio "Nda", attraverso il video ufficiale pubblicato contemporaneamente al brano, racconta di come la cantante abbia bisogno di esser sempre scortata, a causa del pericolo di esaltati fan che vorrebbero incontrarla in strada. Il soggetto e la storia cambiano dopo poco, con Eilish che ammette il lato positivo del successo, affermando di aver potuto comprare casa a soli 17 anni, ma dall'altro lato mostra il buio e la singolare solitudine di quella casa, quando afferma: "Ho comprato una casa segreta quando avevo 17 anni, ma non ho potuto farci una festa da quando ho le chiavi". In quel momento è una relazione a entrare in gioco, una persona costretta a firmare un accordo di riservatezza: ancora un altro salto quando desidera di incominciare una nuova carriera, lontana dal mondo, in un posto in cui è possibile uscire di casa.

Il video ufficiale di Nda

Il brano racconta anche di un legame con un brano di alcuni mesi fa, "My Future", una prospettiva a cui desidera arrivare al più presto possibile: "Ho pensato al mio futuro, ma lo voglio ora, oh-oh, lo voglio ora, mm-mm-mm". Nel video ufficiale, diretto e girato dalla stessa Billie Eilish, la cantante cammina al centro di una strada nel buio della notte. La metafora dell'invisibilità notturna e della solitudine viene raccolta anche nell'interpretazione della stessa artista, che durante il video viene quasi colpita dalle auto che la passano a fianco. L'immagine del pericolo, di quanto la curiosità dei fan gli abbiano tolto la libertà di camminare liberamente in strada, diventa l'immagine perfetta per raccontare il brano, un lascito per chi da tempo è nella classifica Forbes Under 30.

Il testo di Nda

Did you think I'd show up in a limousine? (No)

Had to save my money for security

Got a stalker walkin' up and down the street

Says he's Satan and he'd like to meet

I bought a secret house when I was seventeen (Hah)

Haven't had a party since I got the keys

Had a pretty boy over, but he couldn't stay

On his way out I made him sign an NDA, mm

Yeah, I made him sign an NDA

Once was good enough

‘Cause I don't want him having shit to say-ay, ayy, ayy, ayy-ayy

You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no

I can crave you, but you don't need to know, oh-oh

Mm-mm, mm-mm

Thirty under thirty for another year (Another year)

I can barely go outside, I think I hate it herе (Think I hate it here)

Maybе I should think about a new career

Somewhere in Kaua'i where I can disappear

I've been havin' fun (Fun, fun, fun) gettin' older now

Didn't change my number, made him shut his mouth

At least I gave him something he can cry about

I thought about my future, but I want it now, oh-oh

Want it now, mm-mm-mm

You can't give me up

[Chorus]

You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no

I can crave you, but you don't need to know, oh-oh

Did I take it too far? (Did I take it too far?)

Now I know what you are (Are)

You hit me so hard (So hard)

I saw stars (I saw stars)

Think I took it too far (Too far)

When I sold you my heart (My heart)

How'd it get so dark? (So dark)

I saw stars (I saw stars)

Stars (Stars)

La traduzione di Nda

Pensavi che mi sarei presentata in una limousine? (No)

Ho dovuto risparmiare i miei soldi per la sicurezza

Ho uno stalker che cammina su e giù per la strada

Dice che è Satana e gli piacerebbe incontrarmi

Ho comprato una casa segreta quando avevo diciassette anni (Hah)

Non ho fatto una festa da quando ho preso le chiavi

Aveva un bel ragazzo, ma non poteva restare

Mentre usciva gli ho fatto firmare un NDA, mm

Sì, gli ho fatto firmare un NDA

Una volta era abbastanza buono

Perché non voglio che abbia merda da dire-ay, ayy, ayy, ayy-ayy

Non potresti salvarmi, ma non puoi lasciarmi andare, oh, no

Posso desiderarti, ma non è necessario che tu lo sappia, oh-oh

mm-mm, mm-mm

Trenta sotto i trenta per un altro anno (Un altro anno)

Riesco a malapena ad uscire, penso all'odio qui (penso all'odio qui)

Forse dovrei pensare a una nuova carriera

Da qualche parte a Kaua'i dove posso scomparire

Mi sono divertito (Divertimento, divertimento, divertimento), sto invecchiando ora

Non ha cambiato il mio numero, gli ho fatto chiudere la bocca

Almeno gli ho dato qualcosa per cui può piangere

Ho pensato al mio futuro, ma lo voglio ora, oh-oh

Lo voglio ora, mm-mm-mm

Non puoi rinunciare a me

Non potresti salvarmi, ma non puoi lasciarmi andare, oh, no

Posso desiderarti, ma non è necessario che tu lo sappia, oh-oh

L'ho portato troppo lontano? (L'ho preso troppo lontano?)

Ora so cosa sei (Sei)

Mi hai colpito così forte (Così forte)

Ho visto le stelle (ho visto le stelle)

Penso di averlo portato troppo lontano (troppo lontano)

Quando ti ho venduto il mio cuore (il mio cuore)

Com'è diventato così buio? (Così scuro)

Ho visto le stelle (ho visto le stelle)

Stelle (Stelle)