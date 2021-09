Il significato e la traduzione di Mama Said, il trend su TikTok e il tributo di Taylor Swift “Mama said”, brano di Lukas Graham del 2014 è il singolo in tendenza su TikTok degli ultimi giorni, con la challenge che ha superato il milione di video raccolti. La canzone è stata utilizzata anche da Taylor Swift sul proprio profilo, per tributare la storica cantante folk Shania Twain, che a sua volta ha utilizzato il trend per ricordare Dolly Parton.

"Mamma ha detto che va bene": il nuovo trend su TikTok, che coinvolge il brano "Mama said" del cantante danese Lukas Graham, è ormai il più virale sulla piattaforma, con oltre un milione di video realizzati con il singolo in sottofondo. La canzone, pubblicata nel 2014, primo estratto del secondo album omonimo, ha raggiunto una popolarità estrema negli ultimi giorni, soprattutto dopo esser stata utilizzata anche da Taylor Swift. La cantante, diventata molto più attiva sul suo profilo TikTok, ha pubblicato un video negli scorsi giorni dove tributava, attraverso la challenge #Mamasaid, la grandezza dell'artista americana Shania Twain, una delle prime cantanti folk a diventare iconica anche nella musica pop: un percorso che Taylor Swift ha seguito dal 2014 in poi, orme calpestate dopo il grande successo dell'album 1989.

Il significato di Mama Said

Dopo il successo incredibile di "7 years", nel 2014 l'esplosione del secondo album omonimo di Lukas Graham si deve in maggior parte alla viralità di un brano come "Mama said". Il racconto del singolo, definito dal cantante come autobiografico, si concentra sull'infanzia di Graham in Christiania, una zona comunitaria di Copenaghen per lo più abitata da hippie e dalla loro prole. Nel brano Graham racconta il disprezzo da parte della maggior parte delle persone per il loro stile di vita, che però non ha smosso minimamente la crescita del cantante, anche grazie all'amore genitoriale che lo ha spinto a raggiungere i propri sogni. Graham, in un'intervista all'ABC Radio negli anni passati, non si è detto sorpreso dal successo della canzone perché raccontava una storia di emarginazione e successo, una narrazione in cui molte persone si potevano ritrovare: "Penso che molte persone al giorno d'oggi possano identificarsi con questo, riguarda comunque quel sogno di rompere gli stereotipi e voler fuggire il prima possibile dal ghetto da cui si proviene".

Il successo su TikTok

Con qualche anno di ritardo, anche la Gen Z ha conosciuto il brano e ha carpito da subito tutte le sue potenzialità, sia per la leggerezza del ritornello, sia per la facilità del trend. E infatti "Mama Said" in pochi giorni ha raccolto oltre un milione di video in cui gli utenti utilizzano il brano, mostrando comportamenti sia di quando erano bambini, sia quelli in età adulta, anche negativi, frutti del permesso dei propri genitori o delle proprie figure di riferimento. Tra coloro che raccontano storie di scarpe acquistate e rovinate in pochi giorni dopo aver giocato a calcio, solo dopo il permesso dei genitori, spuntano anche gli utenti che mostrano un loro lato caratteriale o una loro tendenza estetica, frutto dell'imitazione di una star dello spettacolo. Come @oliviaeig, che ha risposto al quesito del perché indossasse i tacchi alti, anche essendo già una ragazza molto alta, mostrando le foto di Kylie Jenner che indossa lo stesso paia di scarpe.

Il tributo di Taylor Swift a Shania Twain

Un altro indizio sul successo della challenge #Mamasaid proviene da una superstar musicale come Taylor Swift. La cantante che sta sorprendendo per la sua attività sulla piattaforma, dopo aver promesso di postare solo video di gattini, ha pubblicato un video utilizzando la challenge e tributando Shania Twain, una delle prime cantanti folk americane a diventare anche un simbolo pop della nazione. La storica cantante americana ha utilizzato il video di Taylor Swift in un duetto, mostrando che lei stessa era stata ispirata da Dolly Parton, un'altra leggenda della musica folk americana, un video poi repostato poi dalla stessa Swift.

Il testo di Mama Said

When mama said that it was okay

Mama said that it was quite alright

Our kind of people had a bed for the night

And it was okay

Mama told us we are good kids

And daddy told us never listen to the ones

Pointing nasty fingers and making fun

‘Cause we were good kids

Remember asking both my mom and dad

Why we never traveled to exotic lands

We only ever really visit friends

Nothing to tell when the summer ends

We never really went buying clothes

Folks were passing on this stuff in plenty loads

New shoes once a year and then

Out to play ball so we could ruin them

When mama said that it was okay

Mama said that it was quite alright

Our kind of people had a bed for the night

And it was okay

Mama told us we were good kids

And daddy told us never listen to the ones

Pointing nasty fingers and making fun

‘Cause we were good kids

Don't get me wrong I didn't have it bad

I got enough loving from my mom and dad

But I don't think they really understood

When I said that I wanted the deal in Hollywood

I told them I'll be singing on TV

The other kids were calling me a wannabe

The older kids they started bugging me

But now they're all standing right in front of me

When mama said that it was okay

Mama said that it was quite alright

Our kind of people had a bed for the night

And it was okay

Mama told us we were good kids

And daddy told us never listen to the ones

Pointing nasty fingers and making fun

‘Cause we were good kids

I know which place I'm from

I know my home

When I'm in doubt and struggling

That's where I go

An old friend can give advice

When new friends only know a half story

That's why I'm always keep them tight

And why I'm okay

I said I'm okay

You know what my mama said?

You know what she told me?

My mama said that it was okay

Mama said that it was quite alright

Our kind of people had a bed for the night

And it was okay

Mama told us we were good kids

And daddy told us never listen to the ones

Pointing nasty fingers and making fun

‘Cause we were good kids

When mama said that it was okay

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

When mama said that it was okay

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

When mama said that it was okay

La traduzione di Mama Said

Quando la mamma ha detto che andava bene

La mamma ha detto che andava tutto bene

Le persone come noi avevano solo un letto per la notte

E andava bene

La mamma ci ha detto che siamo bravi ragazzi

E papà ci ha detto di non ascoltare mai quelli

che puntano il dito e prendono in giro

Perché eravamo bravi ragazzi

Ricordo di aver chiesto sia a mia madre che a mio padre

Perché non abbiamo mai viaggiato in terre esotiche?

Visitiamo davvero solo gli amici

Niente da dire quando finisce l'estate

Non siamo mai andati davvero a comprare vestiti

La gente passava questa roba in abbondanza

Scarpe nuove una volta all'anno e poi

Fuori per giocare a palla in modo da poterle rovinare

Quando la mamma ha detto che andava bene

La mamma ha detto che andava tutto bene

Le persone come noi avevano solo un letto per la notte

E andava bene

La mamma ci ha detto che eravamo bravi ragazzi

E papà ci ha detto di non ascoltare mai quelli

che puntano il dito e prendono in giro

Perché eravamo bravi ragazzi

Non fraintendermi, non è stato male

Ho abbastanza amore da mia madre e mio padre

Ma non credo che abbiano davvero capito

Quando ho detto che volevo l'accordo a Hollywood

Ho detto loro che canterò in TV

Gli altri ragazzi mi chiamavano ambizioso

I ragazzi più grandi hanno iniziato a infastidirmi

Ma ora sono tutti davanti a me

Quando la mamma ha detto che andava bene

La mamma ha detto che andava tutto bene

Le persone come noi avevano solo un letto per la notte

E andava bene

La mamma ci ha detto che siamo bravi ragazzi

E papà ci ha detto di non ascoltare mai quelli

che puntano il dito e prendono in giro

Perché eravamo bravi ragazzi

So da quale posto vengo

Conosco la mia casa

Quando sono in dubbio e in difficoltà

Ecco dove vado

Un vecchio amico può dare consigli

Quando i nuovi amici conoscono solo una mezza storia

Ecco perché li tengo sempre stretti

E perché sto bene

Ho detto che sto bene

Sai cosa ha detto mia mamma?

Sai cosa mi ha detto?

Quando la mamma ha detto che andava bene

La mamma ha detto che andava tutto bene

Le persone come noi avevano solo un letto per la notte

E andava bene

La mamma ci ha detto che siamo bravi ragazzi

E papà ci ha detto di non ascoltare mai quelli

che puntano il dito e prendono in giro

Perché eravamo bravi ragazzi

Quando la mamma ha detto che andava bene

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Quando la mamma ha detto che andava bene

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba

Quando la mamma ha detto che andava bene