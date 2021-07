La collaborazione è di quelle tra le più importanti nel panorama musicale internazionale: da una parte la star latina J Balvin, dall'altra un dj che ha rivoluzionato il mondo della musica elettro-dance come Skrillex, uno dei genitori della dubstep. Il brano "In da ghetto", annunciato la scorsa settimana dallo stesso J Balvin sul suo profilo Instagram ha però una particolarità: presente sulla copertina e nel video ufficiale del brano il creator italiano Khaby Lame, la star di TikTok che negli scorsi giorni ha superato Chiara Ferragni su Instagram con oltre 27 milioni di follower.

La presenza di Khaby Lame sulla cover e nel video ufficiale

La connessione con il panorama italiano per J Balvin non è una novità, qualcosa di naturale per un'artista così attento alle trasformazioni musicali e social, ma soprattutto in grado di creare connessioni anche con un pubblico molto distante rispetto alla sua musica. Si era visto lo scorso novembre, quando era stato coinvolto nel progetto "Famoso" di Sfera Ebbasta con il brano "Baby", ma in passato anche con il "Machete Mixtape 4" in "Yoshi Remix". Questa volta J Balvin ha puntato Khaby Lame, il terzo tiktoker più seguito al mondo, dopo Charlie d'Amelio e Addison Rae, mettendolo sulla cover della hit estiva "In da ghetto", ma non è finita qui. Khaby Lame è presente anche nel video ufficiale del brano, pubblicato poche ore fa, all'inizio e alla fine del video: nei primi secondi appare in una videochiamata con una delle attrici del video, che gli chiede se parlerà o meno, facendo leva su uno dei tratti fondamentali dei video del creator, il silenzio. Nella parte finale del video invece, quasi ai titoli di coda, Khaby Lame appare nella sua classica posa a braccia aperte, comunicando l'apprezzamento per la canzone e il video.

Il significato di In da ghetto

Anche questa volta, con "In da ghetto", J Balvin sembra aver indovinato la hit estiva. Un brano da club, in cui il ballo e il movimento diventano la parte centrale del singolo, favorito anche dal video ufficiale che sembra mostrare i passi giusti per poter danzare. Sulla produzione di Skrillex, che per l'occasione sembra aver disegnato l'abito su misura per l'artista colombiano, J Balvin raccoglie la sfida rilanciando uno dei ritornelli più dance degli ultimi anni. Continua la narrazione dell'artista colombiano sulla musica per la gente, un mantra che anche questa volta viene riflesso sia nel brano, che incita alla danza nei quartieri popolari, ma anche nel video ufficiale, in cui lo stesso J Balvin sembra essere sempre a stretto contatto con la sua comunità.

Il testo di In da ghetto

Dancin’ in da getto

Inna da getto

Party in da getto

Inna da getto

Esto se jodió

La vecina no sé qué bebió

El vecino no sé qué prendió

A la gente no sé qué le dio, pero

To’ el mundo está loco (Está loco)

To’ el mundo, to’ el mundo está loco (Está loco)

To’ el mundo rayao’ del coco

Y yo solo sé que montaron

Dancin’ in da getto

Inna da getto

Party in da getto

Inna da getto

Dancin’ in da getto

Inna da getto

Party in da getto

Inna da getto

En el ghetto hay party

To’ el mundo, everybody

‘Tamo flow rastafari

‘Tá perfecto ese body

Mami, tú estás bien salvaje

Y yo que estoy de safari

DJ, no le baje’, pongan la de Tego y de Daddy

Ese culo es de quilate’ (-late’)

Se te notan los pilate’ (-late’)

O tú gana’ o yo gano, no lo dejamo’ en empate (Empate)

En mi casa es el remate (-mate)

Nos fuimo’ lowkey (-key)

Callao’, sin dar detalle’ (-talle’)

La gente ya se dio cuenta, que montamo’ la disco en la calle

Y esto es

Dancin’ in da getto

Inna da getto

Party in da getto

Inna da getto

Dancin’ in da getto

Inna da getto

Party in da getto

Inna da getto

E-En el barrio siempre hay bailoteo, Ave María (Ave María)

El trago nunca falta ni la buena compañía

Yeah

Cómo ha cambiado la vida

Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía (Mía, mía, mía)

Dancin’ in da getto

Inna da getto

Party in da getto

Inna da getto

Dancin’ in da getto

Inna da getto

Party in da getto

Inna da getto

Skri-Skri, Skrillex

J Balvin, man

Tainy

Mosty

Inna da getto (Wuh)

Inna da getto

Inna da getto

Inna da getto (Wuh)

Party in da getto

J Balvin, man

La traduzione di In da ghetto

Ballando nel ghetto

nel ghetto

Festa in da getto

nel ghetto

Questo è stato fregato

La vicina non so cosa bevesse

Il vicino non so cosa ha acceso

Non so cosa ha dato alla gente, ma

Tutti sono pazzi (Lui è pazzo)

Tutti, tutti sono pazzi (Lui è pazzo)

Viva il mondo del cocco

E so solo che hanno cavalcato

Ballando nel ghetto

nel ghetto

Festa in da getto

nel ghetto

Ballando nel ghetto

nel ghetto

Festa in da getto

nel ghetto

Nel ghetto c’è una festa

Al “mondo, tutti”

Abbiamo il flusso

Quel corpo è perfetto

Mamma, sei molto selvaggia

E io sono in safari

DJ, non abbassare il volume, metti Tego e papà

Quel culo è in ritardo

Noti folle

O vinci tu o vinco io, non lo lascerò in parità (cravatta)

A casa mia è l’asta

Abbiamo lasciato con un basso profilo

Caldo, senza dare dettagli

La gente ha già capito che ho assemblato l’album per strada album

E questo è

Ballando nel ghetto

nel ghetto

Festa in da getto

nel ghetto

Ballando nel ghetto

nel ghetto

Festa in da getto

nel ghetto

E-Nel quartiere si balla sempre, Ave Maria (Ave Maria)

Il drink non manca mai né la buona compagnia

si

Come è cambiata la vita

Sono cresciuto nel ghetto e il mondo è casa mia (mio, mio, mio)

Ballando nel ghetto

Nel ghetto

Festa nel ghetto

nel ghetto

Ballando nel ghetto

nel ghetto

Festa in da getto

nel ghetto

Skri-Skri, Skrillex

J Balvin, amico

Tainy

Mosty

nel ghetto (Wuh)

nel ghetto

nel ghetto

nel ghetto (Wuh)

Festa nel ghetto

J Balvin, amico