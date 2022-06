Il significato e la traduzione di Hace Calor Remix, Sfera Ebbasta con Kaleb tra i murales di Maradona Anticipato dal meme “Tango in mezzo alle chiappe”, è uscito il nuovo singolo del rapper Kaleb di Masi con Sfera Ebbasta: si tratta di “Hace Calor Remix”.

A cura di Vincenzo Nasto

Sfera Ebbasta e Kaleb di Masi 2022 Napoli, video "Hace Calor Remix"

Dopo l'uscita di "Italiano", l'ultimo Ep pubblicato da Sfera Ebbasta in collaborazione con il dj giamaicano Rvssian, le aspettative su "Hace Calor Remix" di Kaleb di Masi, anticipato da alcune foto del video ufficiale nei Quartieri Spagnoli di Napoli, sembravano ridimensionate. Ma non per tutti, anche perché l'ennesimo ospite internazionale, proveniente dall'America Latina, esattamente dall'Argentina, conferma ancora di più il percorso intrapreso dal rapper di Cinisello negli ultimi anni, soprattutto con l'uscita di "Famoso". Sfera Ebbasta questa volta partecipa a un remix che mette al centro del proprio immaginario estetico Napoli, il punto di congiunzione tra l'Italia e l'Argentina, soprattutto per la figura di Diego Armando Maradona. Proprio le prime immagini inedite della collaborazione erano arrivate dai Quartieri Spagnoli, esattamente davanti ai murales del numero 10 di Napoli e Argentina, dove i due erano stati fotografati mentre veniva girato il video ufficiale. Durante la registrazione era stato spoilerato l'attacco nella strofa di Sfera Ebbasta, "Ti sta scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe", diventato subito un meme virale sui forum di rap italiano, come il gruppo Facebook CMC.

Il significato di Hace Calor Remix

Kaleb di Masi rappresenta uno degli artisti più ascoltati in Argentina, in grado a soli 22 anni di ottenere un disco di platino con oltre 160 milioni di stream per "Turraka Remix". Il brano "Hace Calor", inizialmente uscito nel 2021 con la presenza del producer Omar Varela, è diventata l'occasione per il cantante argentino di volare in Italia, collaborare con Sfera Ebbasta, tra le strade della città che hanno reso immortale un simbolo argentino come Diego Armando Maradona. Il brano, dalle chiare tinte estive, segue la direzione latin-dance delle ultime estati targate J Balvin, e si candida a essere uno dei tormentoni dell'estate 2022, anche e soprattutto per la strofa di Sfera Ebbasta, un invito ai creator di TikTok. Dal meme "Ti sta scomparendo il tanga in mezzo alle chiappe" a una delle rime alla fine della strofa: "Tu sei un "hakuna matata", ma senza nessuna patata".

Il testo di Hace Calor Remix

Yeah, yeah

E-E-Este es el remix

Sé que él te lastimó, que tu corazón rompió

Pero él no es pa' llora', hoy es pura diversión

Así que deja todo atrá', pónteme a bailar

Pepa y marihuana para janguear

Y mueve el c*lo en la playa

El sol combina con su malla

Y cuando fuma ella se desata

Está cabrona, está bellaca

Y mueve el c*lo en la playa

El sol combina con su malla

Y cuando fuma ella se desata

Está cabrona, está bellaca

Hace calor

En la playa to' apreta'o el puti short

Ese c*lo, mami, es uno еn un millón

Tiene arena adеntro ‘e la ropa interior

Y se la saco yo, yo

Hace calor

En la playa to' apreta'o el puti short

Ese c*lo mami es uno en un millón

Tiene arena adentro ‘e la ropa interior

Y se la saco yo, yo

Hace calor (Gang)

Ti sta scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe

La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre

Con me nella stessa stanza, sono in ciabatte

Sto fumando ganja, ganja, vado su Marte

Hermano Kaleb, ¿qué pasa?

Dall'Argentina all'Italia

C'ho la tua tipa che chiama

Hace calor (Calor)

Tu sei un "hakuna matata", ma senza alcuna patata

‘Tamo ganando un millón

Hace calor

Hace calor

Hace calor (Grr, grr)

Hace calor

Hace calor

Le dije: "vente conmigo" y se vino, pero ella llamó a otra amiga

Fiesta en la playa bebiendo, fumando, volando con la medicina

Moviendo ese c*lo, me quedó mirando, pidiendo que se suba encima

Y como siga apretando la voy a romper como rompo tarima

Y dale, bótalo

Mami que te dé de to'

Si lo hace como mueve, ese c*lo una bendición

Se sale del pantalón, esta noche puticall

Como te pillé en pompeta te vo'a mete' el cabezón

Y mueve el c*lo en la playa

El sol combina con su malla

Y cuando fuma ella se desata

Está cabrona, está bellaca

Hace calor

En la playa to' apretao el putishort

Con su amiga en la noche me llamó

Y como estaba solo le di a las do', oh-oh

Le di a las do', oh-oh

Hace calor

En la playa to' apreta'o el puti short

Ese c*lo mami es uno en un millón

Tiene arena adentro ‘e la ropa interior

Y se la saco yo, yo

Hace calor

Hace calor

Hace calor

Hace calor

-Lor, -lor, -lor, -lor

-Lor, -lor, -lor, -lor

-Lor, -lor, -lor, -lor

-Lor, -lor, -lor, -lor

-Lor, -lor, -lor, -lor

-Lor, -lor, -lor, -lor

Para las babys de todo el mundo

Omar, trae pa' tomar

Sfera Ebbasta

Rvfv

El verdadero junte, ya tú sabes'

Internationality

Jaja

Turreo místico

La traduzione di Hace Calor Remix

Yeah Yeah

E-E-Questo è il remix

So che ti ha ferito, che il tuo cuore si è spezzato

Ma non piangere, oggi è puro divertimento

Quindi lascia tutto alle spalle', mettiti a ballare

Pepa e marijuana per festeggiare

E muovi il culo sulla spiaggia

Il sole si abbina alla tua maglia

E quando fuma si scatena

È una bastarda, è una bellaca

E muovi il culo sulla spiaggia

Il sole si abbina alla tua maglia

E quando fuma si scatena

È una bastarda, è una bellaca

Fa caldo

In spiaggia a' stringere i ragazzi

Quel culo, mamma, è una su un milione

Ha della sabbia dentro le mutande

E la tiro fuori, io

Fa caldo

In spiaggia a' stringere i ragazzi

Quel culo, mamma, è una su un milione

Ha della sabbia dentro le mutande

E la tiro fuori, io

Fa caldo (banda)

Ti sta scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe

La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre

Con me nella stessa stanza, sono in ciabatte

Sto fumando ganja, ganja, guado il suo Marte

Fratello Kaleb, che succede?

Dall'Argentina all'Italia

C'ho la tua tipa che chiama

Fa caldo (caldo)

Tu sei un "hakuna matata", ma senza nessuna patata

Stiamo guadagnando un milione

Fa caldo caldo

Fa caldo

Fa caldo (Grr, grr)

Fa caldo

Fa caldo

Le ho detto: "vieni con me" e lei è venuta, ma ha chiamato un'altra amica

Festa in spiaggia a bere, fumare, volare con la medicina

Scuotendo quel culo, mi fissò, chiedendogli di salire in cima

E finché continuerò a schiacciarlo, lo romperò come rompo la piattaforma

E lo do, lo butto via

Vorrei darti tutto

Se lo fa mentre si muove, quel culo è una benedizione

Viene fuori dai pantaloni, stasera

Visto che ti ho beccato a Pompei, ti metterò la testa

E muovi il culo sulla spiaggia

Il sole si abbina alla tua maglia

E quando fuma si scatena

È una bastarda, è una bellaca

Fa caldo

Sulla spiaggia tutti stringono il

Con la sua amica di notte mi chiamava

E siccome ero solo, ho dato a tutte e due oh oh

Fa caldo

In spiaggia a' stringere i ragazzi

Quel culo, mamma, è una su un milione

Ha della sabbia dentro le mutande

E lo tiro fuori, io

Fa caldo

Fa caldo

Fa caldo

Fa caldo

-lor, -lor, -lor, -lor

-lor, -lor, -lor, -lor

-lor, -lor, -lor, -lor

-lor, -lor, -lor, -lor

-lor, -lor, -lor, -lor

-lor, -lor, -lor, -lor

Per i bambini di tutto il mondo

Omar, porta da bere

Sfera Ebbasta

Rvfv

Il vero join, lo sai già'

internazionale

Ahah

Il video di Hace Calor Remix

Da poche ore, oltre al singolo "Hace Calor Remix", è uscito anche il video ufficiale del brano, girato in Italia, esattamente a Napoli. La produzione del video, affidata a Tomas Talarico, ha visto i tre artisti esibirsi nei Quartieri Spagnoli di Napoli, esattamente dove sono posizionati i murales di Diego Armando Maradona. Proprio Sfera Ebbasta, con un occhio particolare alla città, anche per la presenza della sua attività con l'attaccante del Napoli Andrea Petagna, si è detto orgoglioso di poter girare qui il video: "Sono felice di poter aderire a questo brano, fare il video a Napoli e riuscire a mostrare la mia cultura italiana. Sto vivendo quello che ho sempre sognato e sapevo che sarei riuscito a farlo. Qua non ci sono frontiere, balleremo tutta l’estate".