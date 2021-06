A una settimana dall'anniversario della formazione dei BTS, che avverrà il prossimo 13 giugno, il leader del gruppo musicale, Rm, ha pubblicato lo scorso 7 giugno il brano "Bicycle", contraddistinto graficamente da una bicicletta sulla cover del singolo. In occasione del BTS Festa 2021, il rapper ha voluto regalare alla propria Army un brano a sorpresa, che lo stesso artista ha dichiarato di aver cominciato a comporre mentre andava in bicicletta, una passione nata ormai alcuni anni fa: "Non riesco a ricordare quante volte l'ho canticchiato mentre ero in bici, poi ho dovuto solo aggiungere il testo e le melodie con la chitarra". Il brano, quasi interamente scritto in coreano, ha alcuni versi in inglese, un'apertura ancora più ampia verso il mercato occidentale da parte di Rm, dopo l'uscita del singolo con i BTS "Butter" che ha scalato le classifiche musicali internazionali.

Il significato di Bicycle

"Se siamo tristi, andiamo in bicicletta, mettiamo il vento sotto i nostri due piedi. Oh, andiamo in bicicletta con le nostre due braccia tese in libertà". Rm, leader dei BTS ha voluto fare l'ennesimo regalo alla sua Army, durante il periodo che avvicina i fan del gruppo K-Pop all'anniversario della fondazione del gruppo, avvenuto il 13 giugno 2013. Per l'occasione RM ha pubblicato "Bicycle", un brano che esprime la passione dell'artista coreano per le corse in bicicletta, qualcosa che lo rasserena nei momenti di tristezza, che lo avvicina alla sensazione di libertà. Il singolo, in sole 24 ore, ha superato i 7 milioni di visualizzazioni su Youtube, e nasce, come racconta lo stesso cantante, durante lo scorso Febbraio, quando mentre andava in bici per la città, riusciva a rilassarsi canticchiando una melodia, che nel frattempo è stata riarrangiata per diventare dopo qualche mese il brano "Bicycle". La copertina del singolo, disegnata dall'artista Sungsic Moon, è una delle nuove collaborazioni nel mondo K-Pop, che cerca di trasmettere i valori artisti del gruppo, ma in generale della cultura pop coreana in tutto il mondo.

La traduzione di Bicycle

Con due piedi

Ti affronto, chi non può essere visto

Io come sempre

Qualche centimetro di agitazione

Voglio tenere il basso basso

Il mio cuore è già in modalità weekend

Non vedo nessun auto aperta, nessuna sbarra aperta

Non è male, sono tutto solo in questa strada

I cuori delle persone fluttuano come un’isola

Una notte che potrebbe non arrivare mai

Cammino attraverso l’orizzonte e rotolo di nuovo

A quel punto di fuga che abbiamo impostato

Se siamo tristi, andiamo in bicicletta

Mettiamo il vento sotto i nostri due piedi

Oh, andiamo in bicicletta

Con le nostre due braccia tese in libertà

Na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na

Lascialo rotolare a volte come una ruota di bicicletta

Ho qualcosa da trovare come uno spuntino pomeridiano

Mi sembra di vivere questo piccolo momento

Su due ruote, è un sogno privato di mezzogiorno

Senti il ​​tetto, annusa la verità, non lontano un miracolo

Non importa che faccia fai, va tutto bene ora

Ciò che è veramente prezioso è invisibile

Togli i piedi da terra, assomiglia a quell’uccello

Fluttuiamo come un’isola, balliamo con il vento

Sì, puoi piangere

Quando sei felice, sei triste

Se siamo tristi, andiamo in bicicletta

Mettiamo il vento sotto i nostri due piedi

Oh, andiamo in bicicletta

Con le nostre due braccia tese in libertà

Na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na

(Na-na-na) Na-na-na (na-na-na), na-na-na (na-na-na)

La-la-la-la-la

(Na-na-na) Na-na-na (na-na-na), na-na-na (na-na-na)

La-la-la-la-la