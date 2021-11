Il significato e la traduzione di Be Alive, il ritorno di Beyoncé con Serena e Venus Williams A quattro anni dalla pubblicazione di “Lemonade”, Beyoncé ha pubblicato il suo nuovo singolo “Be Alive”, che racconta la storia di Serena e Venus Williams.

A cura di Vincenzo Nasto

Beyoncé (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)

Ci si aspettava il ritorno di Beyoncé con l'annuncio di un nuovo album, con le prime anticipazioni degli scorsi mesi, in cui aveva pubblicamente affermato che la quarantena le aveva dato tempo di potersi dedicare alla musica, ma dovremo attendere. Il ritorno di Queen Bey è avvenuto nella notte con la pubblicazione di "Be Alive", brano che farà parte della colonna sonora del film "King Richard", presentato la scorsa settimana al London Film Festival. Il film racconterà la storia delle sorelle Williams, le regine del tennis femminile ma soprattutto sarà un biopic sulla figura del padre, Richard Williams, che nei primi anni della loro vita le ha accompagnate in un percorso di formazione duro e difficile, ma che le ha rese poi le campionesse che hanno cambiato la storia dello sport. Il brano viene introdotto nei minuti finali del film, con Beyoncé che canta del passato duro e difficile trascorso dalle due sorelle, ma poi si lascia andare a un urlo liberatorio quando parla della vittoria conquistata con la sua famiglia.

Il significato di Be Alive

Aveva rivelato mesi fa al portale Harper's Bazaar che aveva trascorso gran parte degli ultimi 18 mesi a lavorare al suo prossimo album da solista: "Con tutto l'isolamento e l'ingiustizia dell'ultimo anno, penso che siamo tutti pronti a scappare, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che sta emergendo un rinascimento e voglio contribuire a coltivare quella fuga in ogni modo possibile. Sono in studio da un anno e mezzo. Dopo 31 anni, è emozionante come quando avevo nove anni. Sì, la musica sta arrivando". E la musica è arrivata con "Be Alive", il nuovo singolo pubblicato nelle scorse ore e che farà parte della colonna sonora del film "King Richard", accolto con applausi alla premiere tenutasi al London Film Festival negli scorsi giorni. Un brano che racconta la crescita e l'ascesa sportiva delle sorelle Serena e Venus Williams, risultato anche dell'educazione molto dura del padre Richard Williams, protagonista dell'opera e interpretato da Will Smith. Il brano sembra ripercorrere le melodie e la potenza canora di "Freedom" dell'album "Lemonade", e sottolinea l'amore per il gioco e per la famiglia delle due tenniste, che contro ogni pronostico, hanno cambiato la storia di questo sport.

Il testo di Be Alive

It feels so good to be alive

Got all my family by my side

Couldn't wipe this black off if I tried

That's why I lift my head with pride

I got a million miles on me

They want to see how far I go

The path was never paved with gold (Gold)

We worked and built this on our own (Own)

And can't nobody knock it if they tried

This is hustle personified

Look how we've been fighting to stay alive

So when we win, we will have pride

Do you know how much we have cried?

How hard we had to fight?

It feels so good to be alive (It feels so, so, so, so good)

Got all my sisters by my side (I got all my sisters by my side)

Couldn't wipe this black off if I tried (Black off if I tried)

That's why I lift my hеad with pride

Now we're sitting on top of thе world again, huh

I got a million miles on me

They want to see how far I'll go (They want to see how far I'll go)

The path was never paved with gold (No)

We fought and built this on our own (We fought and built this on our own, own)

And can't nobody knock it if they tried

This is hustle personified

Look how we've been fighting to stay alive

So when we win, we will have pride

Do you know how much we have cried?

How hard we had to fight?

It feels so good to be alive (It feels so good, so good)

Got all my family by my side (And we gon' sit on top of the world again)

Couldn’t wipe this black off if I tried (And I wouldn't trade nothin', and I wouldn't trade nothin')

That's why I lift my head with pride (So baby, lift your head, yeah)

It feels so good to be alive (Darling, it's a celebration for you, yeah)

I got the tribe all by my side (You're doin' everything they said you couldn't do)

Couldn’t wipe this black off if I tried

That's why I lift my head with pride (Lift your head, yeah)

Woo!

(Ooh)

(Ooh, I tried)

(Oh!)

La traduzione di Be Alive

È così bello essere vivi

Ho tutta la mia famiglia al mio fianco

Non potrei cancellare questo nero se ci provassi

Ecco perché alzo la testa con orgoglio

Ho un milione di miglia fatte

Vogliono vedere fino a che punto arrivo

Il sentiero non è mai stato lastricato d'oro (Oro)

Abbiamo lavorato e costruito questo da soli (proprio)

E nessuno può buttarci a terra se ci provano

Questo è il trambusto personificato

Guarda come abbiamo combattuto per rimanere in vita

Quindi quando vinceremo, saremo orgogliosi

Sai quanto abbiamo pianto?

Quanto abbiamo dovuto combattere?

È così bello essere vivi (sembra così, così, così, così bello)

Ho tutte le mie sorelle al mio fianco (ho tutte le mie sorelle al mio fianco)

Non potrei cancellare questo nero se ci provassi (il nero se ci provassi)

Ecco perché alzo la testa con orgoglio

Ora siamo di nuovo seduti in cima al mondo, eh

Ho un milione di miglia fatte

Vogliono vedere quanto lontano andrò (Vogliono vedere quanto lontano andrò)

Il sentiero non è mai stato lastricato d'oro (No)

Abbiamo combattuto e costruito questo da soli (Abbiamo combattuto e costruito questo da soli, da soli)

E nessuno può buttarci a terra se ci provano

Questo è il trambusto personificato

Guarda come abbiamo combattuto per rimanere in vita

Quindi quando vinceremo, saremo orgogliosi

Sai quanto abbiamo pianto?

Quanto abbiamo dovuto combattere?

È così bello essere vivi (è così bello, così bello)

Ho tutta la mia famiglia al mio fianco (e ci siederemo di nuovo in cima al mondo)

Non potrei cancellare questo nero se ci provassi (E non scambierei niente, e non scambierei niente)

Ecco perché alzo la testa con orgoglio (quindi piccola, alza la testa, sì)

È così bello essere vivi (Cara, è una festa per te, sì)

Ho la tribù tutta al mio fianco (stai facendo tutto quello che hanno detto che non potevi fare)

Non potrei cancellare questo nero se ci provassi

Ecco perché alzo la testa con orgoglio (alzo la testa, sì)

Corteggiare!

(oh)

(Ooh, ci ho provato)

(Oh!)

La colonna sonora del film King Richard

Diretto da Reinardo Marcus Green, "King Richard" è la storia dei primi anni di vita e della crescita delle sorelle Serena e Venus Williams sotto l'ala del padre Richard, dal quartiere di Compton a Los Angeles fino alle vittorie nel mondo del tennis che hanno cambiato la storia del gioco. Il brano "Be Alive" di Beyoncé fa da sottofondo musicale alle riprese della vita reale di Serena e Venus Williams, compresi i filmati girati dallo stesso padre Richard, interpretato nel film da Will Smith. "Be Alive" potrebbe essere anche l'ennesimo tentativo da parte della cantante di accedere alle nomination come miglior canzone originale agli Oscar, dopo esser diventata la più grande artista femminile ai Grammy, con 28 statuette conquistate. Will Smith ha commentato il brano: "Il matrimonio tra un film e una canzone è una cosa magica, non ha paragoni nell’intrattenimento. Quando Beyoncé ci ha chiamato ero davvero felice".