Beyoncé annuncia l’arrivo di nuova musica e racconta la nascita della hit “Bootylicious” Sembrava totalmente lontano dai piani di Beyoncé, concentrata sullo sviluppo della sua carriera da imprenditrice e stilista, che la popstar statunitense, durante un’intervista esclusiva lasciata al portale di moda americano Harper’s Bazaar, ha annunciato l’arrivo di nuova musica, dopo gli ultimi due anni passati in studio.

Voci si erano susseguite, soprattutto durante le sue campagne pubblicitarie per i capi d'abbigliamento della Ivy Park, ma l'intervista al magazine Harper's Bazaar è stata l'occasione giusta per Beyoncé di annunciare l'arrivo di nuova musica. Un processo consapevole e che delinea ancora di più la nuova figura della cantante, sempre più imprenditrice a 360 gradi della propria immagine e dei propri prodotti. Sullo sfondo, gli ultimi due anni in cui l'apparizione del Covid-19 l'ha quasi costretta a ritornare in studio, dopo anni di assenza: basti pensare all'ultimo album da solista, "Lemonade" del 2016, seguito nel 2018 da "Everything is Love" con il marito Jay-Z e "Homecoming" dell'anno seguente, una raccolta di esibizioni live che ripercorreva gli anni di carriera della popstar americana.

L'annuncio di nuova musica

Dopo aver regalato la copertina a Harper's Bazaar, uno dei magazine di moda più importante negli Stati Uniti, Beyoncé si è lasciata andare a una confessione a cuore aperto sugli ultimi anni della sua carriera musicale, talvolta tornando al 2001, come quando ha raccontato l'episodio che l'ha portata a scrivere la hit "Bootylicious" con le Destiny's Child, ma anche riflettendo sugli ultimi due anni, influenzati dal Covid-19. Se i riflettori erano già puntati sulla nuova collezione di Ivy Park, brand con cui quest'anno ha presentato una rivisitazione di abiti ispirati al Texas e ai cowboy neri del 1800, la popstar ha voluto aprire anche un altro capitolo, su cui si è subito fiondata l'attenzione dei lettori e dei fan: "Con tutto l'isolamento e l'ingiustizia dell'ultimo anno, penso che siamo tutti pronti a scappare, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che sta emergendo un rinascimento e voglio contribuire a coltivare quella fuga in ogni modo possibile. Sono in studio da un anno e mezzo. A volte mi ci vuole un anno per cercare personalmente tra migliaia di suoni per trovare la cassa o il rullante giusti. Un ritornello può avere fino a 200 armonie sovrapposte. Tuttavia, non c'è niente come la quantità di amore, passione e guarigione che provo in studio di registrazione. Dopo 31 anni, è emozionante come quando avevo nove anni. Sì, la musica sta arrivando".

Il successo di Lemonade e le collaborazioni internazionali

Ancora senza un titolo, ma con un'idea chiara in mente, Beyoncé sembra esser arrivato al successore di "Lemonade", un successo planetario, che ha consegnato l'immagine della popstar tra i più grandi artisti degli ultimi 20 anni del panorama mondiale. Soprattutto attraverso gli ultimi progetti, la cantante ha conquistato otto Grammy, stabilendo il record per il maggior numero di vittorie di una cantante solista nella storia dello spettacolo. Negli ultimi anni è stata possibile notarla anche in collaborazioni internazionali, come la sua partecipazione in "Mi gente" di J Balvin, ma soprattutto la scorsa estate con il remix di "Savage" con l'astro nascente dell'hip hop statunitense Megan Thee Stallion.

Com'è nata Bootylicious

I suoi primi anni da giovane ragazza nera, tra le più timide della sua scuola, sembrano aver forgiato il carattere di Beyoncé, soprattutto nei primi successi delle Destiny's Child. La cantante, che tra pochi mesi compirà 40 anni, ha rivelato come gli anni adolescenziali siano stati complicati, soprattutto a causa dei commenti negativi sul suo aspetto fisico, con qualche chilo in più come ha ammesso la stessa popstar: "Ricordo quando ho iniziato a sentire le persone che mi criticavano dopo che avevo messo su un po' di peso. Avevo 19 anni. Nessuno dei vestiti del campione mi andava bene. Mi sentivo un po' insicura nell'ascoltare alcuni commenti, e un giorno mi sono svegliata e mi sono rifiutata di dispiacermi per me stessa, così ho scritto "Bootylicious". È stato l'inizio in cui ho usato tutto ciò che la vita mi ha consegnato e l'ho trasformato in qualcosa che dà potere ad altre donne e uomini che stavano lottando con la stessa cosa".