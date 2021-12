Il significato e il testo di Sapore, Fedez lancia Disumano e The Ferragnez con Tedua “Sapore” è l’ultimo singolo di Fedez ad aver lanciato l’ultimo album “Disumano” e quello con cui si è presentato all’uscita dell’atteso reality The Ferragnez.

È toccato a "Sapore" lanciare "Disumano" – introdotto da un video parodia politico –, l'ultimo album di Fedez che ha debuttato al primo posto delle classifiche di vendita. Il rapper milanese è tornato due anni dopo "Paranoia Airlines" con un album che raccoglie tanti singoli usciti e che vede Fedez spaziare tra i generi portandosi appresso anche Tedua, tra i feat dell'album e suo compagno proprio in "Sapore", pezzo che veleggia in atmosfere elettroniche e dance, anche grazie alla produzione di Davide “d.whale” Simonetta. La canzone è stata molto spinta anche da Chiara Ferragni che ne ha creato una piccola coreografia, replicata sui suoi social. La canzone ha conquistato nuova vita anche su TikTok, dove è diventato trend con oltre 30 mila video e ha anticipato anche l'uscita del docu-reality di Amazon The Ferragnez, in cui è protagonista assieme a tutta la famiglia.

Il significato di Sapore

Scritta dallo stesso Fedez e dal gruppo di lavoro – che il cantante ha paragonato alla Factory di Warhol, come idea, durante una delle prime puntata del reality The Ferragnez – formato da Simonetta, Dargen D’Amico e Paolo Antonacci, oltre a Tedua, appunto, "Sapore" racconta di una relazione tra due persone che si prendono, si lasciano e comunque non riescono a fare a meno l'0uno dell'altro/a in una relazione che Fedez descrive così: "E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati, nei posti più tristi".

L'intro dallo psicanalista

La particolarità della canzone è anche nell'intro che altro non è che un pezzo di registrazione di una sua seduta dal suo psicanalista Furio Ravera: "No, era un po' accelerato, ma era a cento perché mi sa, mi ero allenato E, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stava passando e avevo l'ansia che aumentava e quando ho visto che aumentava ho preso cinque gocce".

Testo di "Sapore" ft. Tedua

No, era un po' accelerato, ma era a cento perché mi sa, mi ero allenato

E, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia

Non mi stava passando

E avevo l'ansia che aumentava

E quando ho visto che aumentava ho preso cinque gocce

Tu lo sai

La gelosia come ci fotte

E dove vai?

Come ti bruci questa notte?

Io non ho più l'età

Per restare fuori da un locale

Sai che non amo mai

E se amo è un odio amatoriale

Dove vai? (Dove vai? Dove vai? Dove—)

La gelosia come mi fotte

Ah, ah, Milano, che brutto cielo

Che fai, rеspiri davvero?

Dio, lo sai che non ci credo

E poi ci siamo lasciati

Fottuti е rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci sempre un buon

Sapore

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon

Tu sei la sorgente, il mio sogno ricorrente (Uoh)

Vedi oltre l'orizzonte della mente (Yeah)

Nei paesaggi tropicali

Tra le dune e i deserti

Nei tuoi immensi rompicapi

Ti lancerai come in cielo un deltaplano

Mi lascerai chiuso dentro al becco di un pellicano (Ah)

Nelle pupille, papille gustative (Yeah)

Tu sei come un fiore, tu sei la mia fine (Uoh)

Quando mangio, bevo, sento solo il tuo sapore (Sai)

E non si leva col sapone (Mai)

Fa le scintille ciò che voglio dire

Qua sono parole, qua sono precise

Lasciami addosso il sapore come le commesse

Al reparto profumi de La Rinascente

Ah, ah, Milano, che brutto cielo

Che fai, respiri davvero?

Dio, lo sai che non ci credo

E poi ci siamo lasciati

Fottuti e rivisti

E poi ci siamo baciati nei posti più tristi

Io ho ancora addosso il tuo sapore

Mi lasci sempre un buon

Sapore

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon

Mi lasci sempre un buon