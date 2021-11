Il significato e il testo di Perso nel buio, le fragilità di Sangiovanni con la maturità di Madame A quasi due anni di distanza dal loro primo incontro, Sangiovanni e Madame hanno pubblicato la loro prima collaborazione con “Perso nel buio”.

A cura di Vincenzo Nasto

Questa volta la fragilità emotiva prende il sopravvento su Sangiovanni, in un brano che corona il legame con Madame, una delle sue prime supporter nel suo percorso musicale: la traccia si intitola "Perso nel buio" ed è stata prodotta da Bias, il beatmaker vicentino che ha fatto parte dell'evoluzione sonora di entrambi gli artisti. Il brano, presentato attraverso una foto su Instagram che ritraeva i due artisti stretti mano nella mano, è un invito a scovare il motivo giusto per uscire da un tunnel emotivo che con tensione tiene il protagonista fermo nella propria posizione. A sorprendere nella canzone il mood melodico di Sangiovanni, che per la prima volta mostra anche il suo lato intimo, ispirato dalla presenza di Madame.

Il significato di Perso nel buio

Dai corridoi di scuola fino alla realizzazione di "Perso nel buio": il lungo viaggio di Sangiovanni e Madame sembra essere arrivato per la prima volta a un checkpoint, un momento in cui riflettere anche sul percorso che ha coinvolto i due artisti negli ultimi 24 mesi. Il successo ha fatto da sfondo alla crescita personale di questi due ragazzi, che ben prima dei 20 anni, hanno dovuto rinunciare alla loro privacy, dopo esser diventati tra gli artisti più ascoltati in Italia. Se da una parte l'incontro tra i due tende a suggellare un percorso di stima e sostegno reciproco, con Sangiovanni che è stato più volte sponsorizzato anche sui social da Madame durante il periodo Amici di Maria de Filippi, la scelta del brano "Perso nel buio" fa riflettere proprio su ciò che i due ragazzi stanno affrontando. Con la sapiente supervisione di Bias, producer vicentino che per la prima volta li ha uniti, e che adesso cura le sorti di gIANMARIA a X Factor 2021, Sangiovanni e Madame hanno cantato del loro periodo confusionario, un percorso in cui il successo ha influenzato tutte le loro dinamiche quotidiane, con la perdita di punti di riferimento. Sangiovanni canta "Sono perso nel buio e non trovo la luce. Sono dentro ad un loop, nei pensieri miei ci sei sempre tu", un'ammissione diretta della sua difficoltà, un tunnel emotivo in cui riconoscere sé stessi è sempre più difficile. La soluzione sembra arrivare da Madame, che ha precedentemente affrontato le stesse paure e che canta: "Ma quanto tempo perdi a pеnsare a chi devi essere? È solo un gioco a perdere lo zelo di chi sei. Fanno a gara per bruciarti e poi giocare con la cenere, sono bambini in spiaggia con i castelli di sabbia".

Il testo di Perso nel buio

Vedo la rabbia

Nei tuoi occhi quando mi guardi

A volte è meglio

Lasciarsi andare per volersi bene

Ti ho salutata dal treno con la mano, piangevi

Piangevo pure io

Ora piove dal cielo sul vetro, non credo

Che io possa dirti addio, che io possa dirti addio

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu, ci sei sеmpre tu

Ma quanto tempo perdi a pеnsare a chi devi essere?

È solo un gioco a perdere lo zelo di chi sei

Fanno a gara per bruciarti e poi giocare con la cenere

Sono bambini in spiaggia con i castelli di sabbia

E io non voglio giustamente solo esistere per te

Essere la tua ragione di vita

Ti presterei le ali per fuggire ai temporali

E ritrovare un’uscita

Forse sei solo in quella parte del mondo di chi forse in fondo

Non aveva torto e non gli han dato ragione

Di chi non ha un contorno, ma infiniti colori

Di chi non dà un ascolto perché ha troppo rumore

Questo è tutto ciò

Che voglio amare di te

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu, ci sei sempre tu

E se ti perdi nel buio

E non trovi la luce

Vieni a chiedermi aiuto

Sono sempre qui, sono qui con te

E quando fuori fa buio

Segui sempre la luna

Esci fuori dal loop

Io son sempre qui, qui vicino a te, qui vicino a te