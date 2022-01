Il significato e il testo di Per dirsi mai, H.E.R. canta un inno al poliamore Dopo il remix di “Se avessi te” la violinista H.E.R. torna con un inedito dal titolo “Per dirsi mai”, nuovo singolo dell’EP “Macchina per canzoni”.

Dopo il remix di "Se avessi te" la violinista H.E.R. torna con un inedito dal titolo "Per dirsi mai" (Joseba Publishing) contenuto nel nuovo EP "Macchina per canzoni". Un brano che gioca con sonorità elettropop, con Gianni Testa alla direzione artistica e Giovanni La Tosa ed Eugene alla produzione. Una canzone che lancia, appunto, un EP che consta anche di un altro inedito e tre remix, uno dei quali, "Se avessi te", uscito qualche mese fa. "Il mio progetto è quello di regalare ancora un po' di sogni alla gente con la melodia. Credo molto nella canzone come veicolo di messaggi e bellezza, se poi riusciamo anche a dare un refresh ritmico al mio repertorio meglio ancora!" aveva detto qualche mese fa l'artista a Fanpage.it raccontando le ultime evoluzioni artistiche.

Il significato di Per dirsi mai

La canzone, si legge sulla nota stampa, è "un'analisi spietata della quotidianità all'interno della vita di coppia, un inno al ‘poliamore' come unico rimedio possibile per rinnovare i reciproci sentimenti" e soprattutto è parte di un discorso più grande che la musicista transgender sta portando avanti da un po', alla ricerca del suono perfetto che possa rappresentarla in questo momento storico. "‘Per dirsi mai' rappresenta il surreale, frenetico e dolce universo di una coppia che cerca la felicità nonostante la noia, l'incomunicabilità, il rancore; perché, malgrado queste crude consapevolezze, l'essere umano cerca di aggrapparsi a parole rassicuranti come il ‘mai' per non perdersi definitivamente" ha spiegato la musicista, esponente della comunità LGBTQI+ e collaboratrice, tra gli altri, di Lucio Dalla, Franco Battiato, Teresa De Sio, Donatella Rettore e Morrissey. Il singolo è accompagnato anche da un video diretto dal noto attore e instagrammer, Lorenzo Balducci.

Il testo di Per dirsi mai

Ah com'è difficile volare col pensiero quando accanto hai solo chi non

sa volare

e quando l'unica certezza è l'inutilità del tempo qui sarebbe tempo di

non aspettare

l'amore è incondizionato solo se qualcuno cerca altrove

quelle parole che l'amore ti ha già detto sembreranno nuove….

Per dirsi mai, a modo mio…

L'amore che va oltre non si aggiorna come un

calendario

Il sesso che ci rende complici non vuole itinerario ahhh

sai non è difficile scambiare una domenica perfetta per "l'amore che

non muore"

come saremmo stati ancora amici solo se le settimane avessero 6 giorni

tutti uguali

e distruggevi con l'intento d'inventare "certe nuove cose"

io che sbagliavo pretendendo di saldare attimi di pace… ma senza luce

Per dirsi mai… A modo mio.. L'amore che va oltre non si aggiorna come un

calendario

il sesso che ci rende complici non vuole itinerario… Né se e né dove

per dirsi mai a modo mio l'amore che aspettavi si è evoluto e non è

puntuale

e ti ritrovi solamente una persona che non ti vuol male

per dirsi mai… A modo mio…

Non eri tu non sono io non è quest'altro

giorno uguale… Di quanta noia ci dobbiamo accontentare?