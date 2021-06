Dardust, tra i produttori più innovativi del panorama italiano, sta cercando di ridefinire attraverso l'utilizzo di elettronica e suoni sperimentali, anche il nuovo concetto italiano di hit estiva. Se già con "Marea" di Madame, il continuo cambio di ritmo nella produzione, unito all'indiscutibile talento della cantante vicentina, aveva fatto scorgere qualcosa, la guida nella trasformazione di Irama sembra confermare il prezioso lavoro del produttore. "Melodia Proibita" è la nuova proposta estiva per il giovane cantante, ex vincitore di Amici, che dopo il successo di "Mediterranea", cerca attraverso le sonorità dancehall di arrivare a un pubblico ancora più ampio. Nulla di trascendentale anche se, paragonato all'ampio numero di iscritti alla gara per il tormentone dell'estate, sembra uno dei pochi brani che cerca di giocare con la velocità di ritmo del brano, rendendo il singolo più piacevole (sicuramente più ballabile).

Il significato di Melodia Proibita

"Nera", "Arrogante" e "Mediterranea" sono le stimmate del successo di Irama, una superproduzione reggaeton che ha portato l'artista originario di Monza in testa alle classifiche negli anni precedenti, permettendogli di mostrare poi il suo talento musicale anche in altri abiti (vedasi "Crepe"). "Melodia Proibita" cercherà di bissare il titolo e si affida non solo alle capacità di Irama, ma anche all'imprevedibilità di Dardust, che cerca di raccogliere anche tratti sonori del recente passato, come l'effetto robotico dato dal vocoder ripreso da "Genesi del tuo colore", brano del cantante a Sanremo. Per il resto, il singolo che viaggia sulle sonorità dancehall, racconta di una notte in cerca di passione, tra corteggiamenti e la musica che avvolge e allontana, come una fisarmonica, il corpo dei due protagonisti. Vedremo dove arriverà "Melodia Proibita", se riuscirà a migliorare l'attuale status da hitmaker di Irama, che ha collezionato a soli 25 anni oltre 20 dischi di platino, quattro dischi d'oro e più di 600 milioni di streaming digitali.

Il testo di Melodia Proibita

Cercami stasera

come una pantera cerca la sua preda

come chi guarda l’alba e aspetta un sogno che si avvera

segui il vento che si crea, ora sciogli la tua vela

portami dove c’era una croce nel silenzio

Dentro una macchina all’ombra di

quello sguardo di chi ha deciso

sento una musica avvolgerti

e se non finirà stasera

No non pensiamo a niente

tanto non ci serve

mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

tra le luci spente

suono una melodia proibita

Suono una melodia proibita

suono una melodia proibita

Ci dividono due lettere

e c’ho il cuore come un’altalena

e lo so che non puoi scendere

lo vuoi prendere come un lecca lecca

non torniamo a casa tanto non so più la strada e

tu vestita Prada, io una maglia dei Nirvana

io con te, tu con me

e balliamo fino a che

tu con me, io con te

sentiremo l’aria che ci sfiora

Dentro una macchina all’ombra di

quello sguardo di chi ha deciso

sento una musica avvolgerti

e se non finirà stasera

No non pensiamo a niente

tanto non ci serve

mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

tra le luci spente

suono una melodia proibita

Suono una melodia proibita

suono una melodia proibita

Io con te, no non è facile

sento che è incontrollabile

dentro di se una crisalide

dentro me la voglia che ho di te

Stasera no non pensiamo a niente

tanto non ci serve

mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

tra le luci spente

suono una melodia proibita

Suono una melodia proibita

suono una melodia