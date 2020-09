Arriva in radio oggi "Crepe", la titletrack dell'Ep di Irama in grado di entrare nei primi posti in classifica Fimi. Un brano pubblicato lo scorso 28 agosto sulle piattaforme digitali, che insieme a "Mediterranea" sono diventati i singoli di riferimento dell'Ep. Un brano che spazia dal latin all'urban rock, un singolo centrale perché racconta tutte le anime musicali di Irama.

Il significato di Crepe

Il brano "Crepe" contenuto nell'ultimo Ep di Irama è stato in grado di raggiungere in meno di un mese quasi i due milioni di riproduzioni su Spotify. Un singolo che si distanzia per le sonorità dalla hit "Mediterranea", ma che raccoglie tutte le espressioni musicali che l'artista vuole raggiungere. Irama spazia dall'anima reggaeton che per adesso lo ha contraddistinto nella sua carriera, ad una nota cantautoriale, espressione di ciò che vorrebbe magari diventare in futuro. Come nel racconto dell'album, il rapper canta delle crepe che ci rendono unici, come nella tecnica giapponese del kintsugi, diventato poi il fondamento dell'Ep.

Il primo featuring internazionale

Il modo in cui Irama mescola generi musicali completamente diversi, gli ha permesso anche di rendere alcune delle sue hit, un successo internazionale. È il caso di "Mediterranea", che dopo aver raggiunto quasi 60 milioni di stream su Spotify, con la certificazione a triplo disco di platino, ha vissuto una nuova rinascita nella collaborazione latin con l'artista statunitense De La Ghetto. Il featuring uscito all'interno dell'Ep "Crepe", è la prima collaborazione internazionale dell'artista romano.

Il testo di Crepe

Di me che ti è rimasto?

Credo soltanto il non fidarti di un bugiardo

Di me, di me, ti sto chiamando

Ma non rispondi perché lui ce l’hai di fianco

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia, mia

Ed ora te ne vai con uno che un po’ mi assomiglia

Stanotte cerchi uno che un po’ mi assomiglia

Ma non è me

Ed il tuo odore non se ne va

Non te ne andare siamo a metà

Che se ti scopri non finirà

Ma se lo scopre poi finirà

Nella testa pensieri strani se mi tocchi con quelle mani

Poi mi dici che non lo ami con il culo sul suo Ferrari

Perchè non mi stai guardando?

Tanto nessuno a parte noi lo capirà

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia

Aspetti il sole sola con le luci spente

Quel fondotinta che non copre le tue scelte

Ma eravamo sempre, noi eravamo sempre legati come la strada ad un delinquente

Come te lo spiego?

Giuro me ne frego

Lo so che tuo padre preferisce quello scemo

Dice sarò sempre un delinquente coi segni sulla pelle

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia, mia

Ed ora te ne vai con uno che un po’ mi assomiglia

Stanotte cerchi uno che un po’ mi assomiglia

Ma non è me

Hai lasciato le crepe in me contro la parete