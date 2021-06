Da qualche settimana "Mastroianni", il singolo che segna il ritorno dei Sottotono è in testa alle classifiche delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. La canzone ha segnato il ritorno in grande stile di una delle band che ha scritto pagine importanti del rap italiano, segnando il passo negli anni 90 e tornando più attuali che mai, anche grazie a una canzone scritta da Tormento, Calcutta e Davide Petrella, con le musiche di Big Fish e Francesco Katoo Catitti. Tormento e Big Fish, insomma, dimostrano di poter essere ancora competitivi a livelli altissimi, non solo da solisti, come fatto in questi ultimi anni, ma anche con il progetto che li ha lanciati.

Perché il riferimento a Mastroianni

Con le sue firme d'autore "Mastroianni" sembra scritta partendo dall'eco di "Tranquillo", quando Tormento cantava della tranquillità di svegliarsi una domenica mattina a fianco alla donna amata. E le atmosfere da cui parte Mastroianni sono proprio quelle del risveglio, anche se è il risveglio dopo un litigio, dopo un temporale (che fa un po' il paio con il campo semantico dell'inverno di Tranquillo). Ma il tenore dei due brani è diverso, appunto, perché qui la tranquillità lascia il campo all'inquietudine e alle incertezze, all'amore, certo, ma quello della pace dopo la tempesta. Il riferimento a Mastroianni potrebbe nascere dalla sua interpretazione di Guido Anselmi, protagonista di "8 ½" di Federico Fellini, e in particolare dallo scambio di battute con Claudia Cardinale, quando lui le dice: "Perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiarda".

Mastroianni simbolo dell'Italia del passato

A Fanpage.it i Sottotono hanno spiegato così il riferimento a Mastroianni: "Bello da parte nostra parlare di Mastroianni nel 2020. Si va a raccontare un'Italia del passato, le nostre radici. Nella cultura occidentale viene quasi tutto dall'Italia, ma alcune volte dimentichiamo quest'aspetto. È una radice che potrebbe fare la differenza. Un paese così piccolo, con il Made in Italy come marchio, dovrebbe farci riflettere sul motivo per cui sembriamo un paese di scappati di casa, ma non lo dovremmo essere. Dovremmo essere una delle nazioni più ricche dell'intera Europa, anche essendo una delle più piccole.

Il testo di Mastroianni

La notte ci ha travolto con la sua passione

Ma l'amore si misura al mattino per colazione, eh

È ogni litigio che decide

Se questo temporale ci ha reso più forti o ci divide

Sei il peggio ha avuto la meglio, a volte ancora ti cerco

Nel letto appena sveglio, com'è?

Ed è una sensazione che non va più via

Continuo a domandarmi: "Sei mai stata mia?"

A te come va?

Non fare finta, dai, che non ci pensi

Il mio cuscino sa

Ancora di baci al caffè

Poi perché non ti cerco più?

Ma quest'America mi butta giù

Lascia perdere che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

È difficile da mandare giù

Ma chi l'ha detto che non ti amo più?

Lascia perdere che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

Uh, sai farmi perdere il lume della ragione

Forse perché metti a nudo i miei contrasti

Quando vago al buio senza una direzione

Do troppo peso al giudizio degli altri

Grazie a te, conoscere me stesso

In un gioco complesso di specchi vedermi riflesso

Devo curare ogni eccesso

Imparare a godermi il presente qui e adesso

A te come va?

Non fare finta, dai, che non ci pensi

Il mio cuscino sa

Ancora di baci al caffè

Poi perché non ti cerco più?

Ma quest'America mi butta giù

Lascia perdere che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

È difficile da mandare giù

Ma chi l'ha detto che non ti amo più?

Lascia perdere che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

E mi sembra

Una guerra in cui tu vuoi che perda

Solo per restare qui con te sull'erba

E mi prendi la mano

Si potesse tornare indietro, forse tornerei da te

Poi perché non ti cerco più?

Ma quest'America mi butta giù

Lascia perdere che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

È difficile da mandare giù

Ma chi l'ha detto che non ti amo più?

Lascia perdere che lo sai anche tu

Non sai mentire come Mastroianni

Adesso che non so raggiungerti però, che te lo dico a fare?

Che mi manchi, non sai mentire come Mastroianni!