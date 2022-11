Il significato e il testo di Ali, Irama tra la malinconia del passato e l’abbraccio ad Amici 22 A un anno da “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, Irama ha presentato ad Amici il nuovo singolo “Ali”, che farà parte del progetto deluxe dell’album.

A cura di Vincenzo Nasto

Irama 2022, foto di Instagram Account @amiciufficiale

Un anno fa, "Il giorno in cui ho smesso di pensare" di Irama vedeva la luce, esordendo al primo posto della classifica Fimi e raggiungendo, dopo alcuni mesi, la doppia certificazione di platino. Nelle scorse ore invece, il cantante ha deciso di mostrare al mondo la versione deluxe del suo progetto, con quattro singoli aggiunti al disco: "PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM", il singolo estivo certificato Platino, oltre a tre inediti scritti da Irama. Presenti "Ali" con la produzione di Giulio Nenna, "Canzoni Tristi", che vede la voce anche di Rose Villain e la produzione di Sick Luke. Infine "Moonlight", prodotta da Junior K, Bongi, Giulio Nenna e Andrea DB Debernardi. A sorpresa, il cantante è ritornato sul palco di Amici, dopo la vittoria del 2018, e ha mostrato le "Ali" al pubblico.

Il significato di Ali

Un viaggio nel rinnovato immaginario di Irama, con "Il giorno in cui ho smesso di pensare" che aveva dato la netta sensazione di un cambio di marcia nel percorso del cantante. Con il suo ultimo disco, Irama aveva raccolto anche i compensi della partecipazione con "Ovunque sarai" al Festival di Sanremo. Da poche ore è fuori la deluxe del progetto, all'interno del quale c'è anche "Ali", con la produzione di Giulio Nenna. Tra i singoli più introspettivi dei nuovi episodi dell'album, "Ali" è una lettera del cantante a una persona scomparsa: la sua promessa, vivere anche per lui determinate emozioni, lascia però spazio anche alla malinconia del passato: "E ballerò, sarò vivo e sanguinerò se colpito e mi dimenticherò di ogni livido. E ti abbraccerei, so che lo vorrei, ma i giorni passano, non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo".

Il testo di Ali

Ho scalato le montagne immagino

che hai sorriso

quando ho detto di esser grande, invece no

e ora che non ho tempo immagino

la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò

negli occhi miei

E ballerò

sarò vivo

e sanguinerò se colpito

e mi dimenticherò di ogni livido

e ti abbraccerei

so che lo vorrei

Ma i giorni passano

non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

e nel cielo ballano

non guardano, non guardano giù

E non dimentico

le luci si accendono

e sembrano un miliardo

e non le sentirò

giuro che non sentirò

ogni lacrima che maledirò

solo per dirti che non ho paura

e quelle ali io le, le strapperò

perché indossarle è solo una tortura

e ora che non ho tempo immagino

la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò

negli occhi miei

E ballerò, sarò vivo

e sanguinerò se colpito

e mi dimenticherò di ogni livido

e ti abbraccerei

so che lo vorrei

ma i giorni passano

non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

e nel cielo ballano

non guardano, non guardano giù

E ballerò, sarò vivo

e sanguinerò se colpito

e mi dimenticherò di ogni livido

e ti abbraccerei

so che lo vorrei

ma i giorni passano

non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

e nel cielo ballano

non guardano, non guardano giù

Ali presentato nel Amici 22

Maria De Filippi è stata una delle persone più importanti nel percorso discografico di Irama, e se n'è avuta la netta sensazione durante l'ultima puntata di Amici 22, quando il cantante, a sorpresa, è salito sul palco. Dopo una standing ovation iniziale, proprio Maria De Filippi ha commentato con stupore quanto tempo sia passato dall'edizione 2018, ma soprattutto quanto il giovane cantante sia cresciuto, come la sua fama con i successi discografici come "Il giorno in cui ho smesso di pensare". Alla fine dell'interpretazione di "Ali", Maria De Filippi ha voluto omaggiare il cantante con una certificazione, il doppio platino del suo ultimo disco, regalatogli da Irama, ma anche i dischi di platino dei suoi singoli. Irama, a quel punto, ha deciso di lasciare a Maria quel premio, un segno di ciò che ha rappresentato nella sua crescita: "Quasi tutto è partito da qui, e ogni volta che lo guarderai, e sarai obbligata a guardarlo, penserai a me. Lo lascio a te".