Il significato e il testo de Il Boom, Jovanotti annuncia l’inno del Jova Beach Party 2022 Parallelamente all’annuncio dell’arrivo del Jova Beach Party 2022, Jovanotti ha pubblicato il brano “Il Boom”, inno e banger dell’evento musicale.

A cura di Francesco Raiola

Nella mente di Jovanotti, il nuovo singolo "Il Boom" è il brano perfetto per il prossimo "Jova Beach Party", che nel 2019 divenne l'evento musicale dell'anno. Un miscuglio di percussioni, fiati e suoni del sitar, prodotti dalla leggenda Rick Rubin e stesi sotto la penna di Jovanotti, che ricompone un immaginario devastato dalla pandemia, contrapponendola alla natura esplosiva dell'uomo. Un brano dance dal ritornello in crescendo, che accompagna anche l'annuncio del Jova Beach Party 2022: "IL BOOM è un pezzo nuovo, il primo di un lungo viaggio di canzoni che ci porteranno verso Jova Beach e oltre. Tre minuti e 15 secondi durante i quali succede di tutto, come capita a volte con quei pezzi che diventano “primi singoli”, ma che non era previsto che lo fossero: "Del resto che boom sarebbe sennò? – ha detto Jova -. La mia casa discografica lo ha ascoltato e si è gasata e abbiamo deciso che nonostante io sia ancora al lavoro su una marea di canzoni da portare in fondo, questa è pronta da buttare fuori nel giorno in cui presentiamo il Jova Beach. È un pezzo futurista, rapido, che mi fa pensare a quando lo suoneremo in spiaggia con tutte le strobo accese e davanti a me ci sarà la mia gente, una tribù che balla".

Il significato de Il Boom e l'annuncio del Jova Beach Party 2022

La tensione sull'importanza delle parole nella musica è altalenante, e "Il Boom", nuovo banger di Jovanotti sembra raccoglierle tutte e incastrarle in un frullatore musicale, un concept diretto a rendere ballabile il loro suono, prima di categorizzarlo in un significato. Una scelta che si orienta a far diventare "Il Boom", il brano perfetto per il prossimo Jova Beach Party 2022, annunciato consequenzialmente al singolo e che riporterà sulle più grandi spiagge italiane il cantante. Se l'euforia e il climax ascendente del brano, che esplode nel ritornello, sorprende, sicuramente lo fa la raccolta di argomenti proposti da Jovanotti nel pezzo. Da Tacito ai potenti del mondo, da Zarathustra alle anfetamine, fino all'esplosione nel ritornello: "E muoviti seguendo il boom, boom, muoviti seguendo il boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom". Una rincorsa di argomenti che sottostanno al ritmo del gioco, dell'esplosione, come ha raccontato anche Jovanotti nella presentazione del brano: "In questo tempo in cui intorno ad una parola tutti si accapigliano io mi sono divertito a smontarle un po’, le ho messe in un frullatore senza pensarci troppo, seguendo il suono, le immagini che nascevano seguendo il suono del pezzo, senza giudizio, come in un gioco a incastro. Se poi qualcuno vorrà trovarci un significato io sono aperto a ogni interpretazione, anzi sono curioso se accadrà”.

Leggi anche Il testo e il significato di Mammamia, i Maneskin sono al loro esame di maturità

Il testo de Il Boom

Leggendo Tacito non mi capacito

Mentre mi musico come uno stoico

Accetto il carico di un mondo panico

Ma incomprensibile visto da qui

Visto da questa stanza

Non c’è abbastanza distanza

Visto da qui, da questa stiva

Non colgo la prospettiva

È piatto

Il mondo certe volte sembra piatto

Magari c’ha ragione da qualche matto

Che dice che i potenti ci controllano

È tutto un grande buco di una serratura

Fa paura, ma ora non pensarci

E muoviti seguendo il boom, boom

Muoviti seguendo il boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

E muoviti seguendo il boom, boom

Muoviti seguendo il boom, boom

Boom, boom, boom, boom

L’amore si può fare anche su Zoom, Zoom

Boom ecologico

Boom tecnologico

Boom economico

Boom autoerotico

Ma è meglio dal vero, giuro

Calore, profumo, chiaro, scuro

Toccarsi la pеlle, arrivare alle stеlle

Cadere, rialzarsi, sentirsi ribelle

Belle

Stasera siamo tutti stelle

Stasera siamo tutti stelle

E più c’è buio più si brilla

Anfetamina e camomilla

Leggendo Nietzsche, quello che dice

In superficie a molti non piace

Ma Zarathustra parla e ci illustra

Che è tutta nostra questa giostra

Giù il gettone, giù il gettone

Giù il gettone, giù il gettone

Tondo

Magari non perfetto però tondo

Il mondo non è piatto per niente

Non dare retta a certa gente

Scatena la sua forza, la natura fa paura

Ma ora non pensarci

E muoviti seguendo il boom, boom

Muoviti seguendo il boom, boom

Muoviti seguendo il boom, boom

Muoviti seguendo il boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

E muoviti seguendo il boom, boom

Muoviti seguendo il boom, boom

Boom, boom, boom, boom

L’amore si può fare anche su Zoom, Zoom

La vita mia somiglia a quella di Leo Bloom

Con l’auto elettrica non fai broom broom

C’è in fondo un mondo silenzioso, spaziale ma non spazioso

Forse spassoso, spesso palloso

Spiato, spietato, spaventoso

Vince chi è più falloso

Il mio nuovo nome è Coso

Come? Coso! Come? Coso!

Come? Coso! Come?

Muoviti seguendo il boom, boom

Muoviti seguendo il boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Forse spassoso, spesso palloso

Spiato, spietato, spaventoso

Vince chi è più falloso

Il mio nuovo nome è Coso

Come? Come?

Come? Come?

Muoviti seguendo il boom, boom

Muoviti seguendo il boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Boom, boom, boom, boom

Le date del Jova Beach Party 2022

2-3 luglio 2022: Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia

8-9 luglio 2022: Marina di Ravenna (RA), Lungomare

13 luglio 2022: Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022: Albenga (Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori

23-24 luglio 2022: Marina di Cerveteri (RM), Lungomare degli Etruschi

30-31 luglio 2022: Barletta, Lungomare Mennea

5-6 agosto 2022: Fermo, Lungomare Fermano

12-13 agosto 2022: Roccella Jonica (RC), Area Natura Village

19-20 agosto 2022: Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

26-27 agosto 2022: Castel Volturno (CE), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2-3 settembre 2022: Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022: Bresso-Milano Aeroporto