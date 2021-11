Jovanotti annuncia il ritorno del Jova Beach Party nel 2022 Il cantante annuncia il ritorno per la prossima estate del tour che ha cambiato l’idea di concerto in Italia. Nel 2019 con il suo Jova Beach Party aveva toccato alcune delle spiagge più note d’Italia coinvolgendo più di 500mila persone, con un evento di chiusura all’aeroporto di Linate come ciliegina sulla torta.

A cura di Andrea Parrella

Jovanotti è da tempo in sala per la realizzazione del suo nuovo progetto discografico, ma insieme ad altra musica arriveranno anche nuovi eventi. Come annunciato dal cantautore sui social, nell'estate 2022 tornerà il Jova Beach Party. Una notizia che ha fatto la felicità dei fan dell'artista, vista la partecipazione di massa che aveva caratterizzato il tour senza precedenti dell'estate 2019. Poi è successo quello che tutti sappiamo, con il Covid che ha congelato ogni presupposto di evento pubblico. Le circostanze attuali e la speranza che la campagna vaccinale ristabilisca una condizione di normalità hanno fatto il resto, permettendo a Jovanotti di immaginare il ritorno di un evento che ha contribuito a modificare l'idea tradizionale di concerto in Italia.

Il nuovo disco di Jovanotti

Il 19 novembre Jovanotti svelerà i dettagli della nuova edizione del Jova Beah Party 2022, come lui stesso ha annunciato in un video pubblicato sui social. Non è ancora chiaro se il lancio del nuovo disco sarà contestuale al tour, vista la lunga gestazione dell'album prodotto, anche questa volta, da Rick Rubin.

Oltre 500 mila persone per il Jova Beach Party

Un tour, quello dell'estate 2019, che ha visto migliaia di persone riversarsi sulle principali spiagge italiane per eventi iniziati che sono andati oltre il semplice concerto. Oltre 500mila persone avevano preso parte all'iniziativa, che si era conclusa poi con il concerto all'aeroporto di Linate, in quel periodo fermo per lavori in corso. Jovanotti si era ritrovato sommerso dall'affetto dei fan, registrando un successo che era stato accompagnato anche da alcune polemiche sulla sostenibilità del progetto dal punto di vista ambientale, tema caro al cantante ed elemento centrale di tutta l'operazione. Sarà interessante, proprio per questo, capire in che modo sarà organizzato il tour del 2022.