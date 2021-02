Un lavoro incessante quello di Patrick Rubino, in arte Patrik, negli ultimi mesi, quasi a sottolineare quanto il successo del suo singolo "Ora", pubblicato nel 2020, non fosse il frutto di un'idea fortunata, ma di un lungo viaggio. Anche nel 2021, il giovane cantante con un passato ad Amici e adesso sotto la scuderia di Francesco Facchinetti nella Hokuto Empire, non ha voluto perdere tempo e ha pubblicato negli scorsi giorni il suo ultimo singolo: "Storie". Un brano che racconta un viaggio all'interno di un tunnel, di una routine che fotografa il vuoto e getta un occhio al passato, con l'incessante bisogno di ricordare cosa significhi vivere. "Una ballata pop-rock", come afferma lo stesso Patrik, che potrebbe segnare l'ennesima evoluzione artistica del cantante, che sta provando a sperimentare correnti alternative al pop italiano, una parentesi fortunata che lo ha proiettato anche nella Viral 50 di Spotify in passato con "Ora".

Il significato di Storie

"Altre mille volte", "Ora", "Okay" e adesso anche "Storie". Patrick Rubino, in arte Patrik ha deciso di scommettere tutto sulla musica, come in passato, quando anche dopo la sconfitta in finale ad Amici non si era lasciato andare ma aveva subito ricominciato a lavorare, questa volta con un nuovo alleato al suo fianco: Francesco Facchinetti. Dopo aver firmato per la Hokuto Empire, etichetta dell'imprenditore digitale, lo scorso 29 gennaio Patrik ha pubblicato il nuovo singolo "Storie". Un esperimento in tutto e per tutto per Patrik, che ha affermato che il brano sia nato all'improvviso, "in un periodo in cui mancavano le idee". Un saggio delle sue qualità anche su sponde musicali differenti, visto che "Storie" si allontana molto dalle produzioni del passato, dal pop italiano e da tutto il suo percorso ad Amici. Il singolo, una ballata pop-rock, diventa il simbolo di rottura con il passato, in cui Patrik racconta tutte le abitudini di una coppia, una relazione che sembra non aver mai fine, ripartendo sempre il giorno successivo, come quando canta: "Siamo storie senza fine, che si perdono per strada ma vivono ancora, questa sera resta con me". Patrik ha voluto raccontare su Instagram come è nato il brano: "Mi rifiuto di scrivere di un qualcosa che non vedo l'ora finisca. Storie è un mondo a parte , un insieme di ricordi e immagini che non vedo l'ora di rivivere ogni santo giorno. Oggi abbiamo bisogno di ricordare cosa significa realmente: vivere"

Il testo di Storie

Questa bocca sa di te, di rossetto a colazione

Con il latte che mi cade sempre quando stai con me

Io imbranato come pochi, solo quando siamo soli

E vorrei gridarlo al mondo, che sei stronza e che mi ignori

Stanotte è vuoto il lungomare, a te non piace camminare

No, non voglio litigare, quindi restiamo in riva al mare

A fare cose che non posso dire, poi ti chiama anche tua madre

Sei in ritardo e devi andare, questo tempo corre

Siamo storie senza fine, che si perdono

Per tornare a viversi ancora

questa sera resta con me,

Bella come in un film

Bella come in un film

sto mondo bianco e nero mi distrugge

sono un depresso pessimista e lo sai che

che anche se va tutto bene

lo sai che in fondo mi fai male

quando scopiamo senza amore

che quando ci sei te va già un po’ meglio

un mese senza te , spero ti manco

che anche quando stiamo insieme,

è difficile provare a dire:

“non vorrei lasciarti andare mai”

Siamo storie senza fine, che si perdono

per tornare a viversi ancora

questa sera resta con me,

tutto è come in un film

tutto è come in un film

Siamo storie senza fine , che si perdono

per strada ma vivono ancora

questa sera resta con me,

tutto è come in un film