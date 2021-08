Il significato di Respiro Ancora, in cui Livio Cori canta le pene d’amore, assieme a Neffa Si chiama “Blu verano” il nuovo EP di Livio Cori, artista napoletano che ha pubblicato il video del singolo “Respiro ancora” in collaborazione con Neffa, uno dei padri del rap italiano. Questo nuovo Ep arriva a meno di un anno di distanza dall’uscita dell’ultimo album “Femmena”, ultimo album del cantautore napoletano.

Si chiama "Blu verano" il nuovo EP di Livio Cori, artista napoletano che ha pubblicato il video del singolo "Respiro ancora" in collaborazione con Neffa, uno dei padri del rap italiano. Questo nuovo Ep arriva a meno di un anno di distanza dall'uscita dell'ultimo album "Femmena", pubblicato nel novembre del 2020. IL cantante, al centro delle cronache del gossip, per la sua relazione con Anna Tatangelo, ha scelto di uscire in estate inoltrata con questo Ep nel quale come unico feat c'è quello di Neffa.

Il significato di Respiro Ancora

Il rapporto tra Cori – protagonista qualche anno fa al Festival di Sanremo assieme a Nino D'Angelo – e Neffa ha radici nei mesi scorsi, quando il cantautore napoletano ha partecipato all'album dell'autore di "Aspettando il sole" che quest'anno è tornato con l'album in napoletano "AmarAmmore" in cui Cori collabora al brano "Nn'è cagnato niente". "Respiro ancora" è il canto disperato di un uomo alla donna che l'ama e che non ricambia con trasporto il suo amore. Presentandolo con il simbolo dell'uccello del Paradiso, Cori ha scritto: "Si narra che solo le persone felici possano vederne uno, dato che sono inafferabili proprio come la donna di cui parlano nel brano i due artisti, fugace e ingannevole".

Il testo di Respiro ancora

Tu m'hê chiammato "Ammore"

Na semmana fa e nun me pienze cchiù

So' tre juorne ca nun te faje sentì

So' doje notte ca nun te faje vedè

Je torno ô stesso posto

Ogne sera, ma tu nun viene maje

Tengo ‘na speranza e nun'abbasta cchiù

Tenevo nu suonno e l'hê acciso già

Ma je respiro ancora

Che fantasia

Je ca me credevo ca ire sulo ‘a mia, no

‘A gelusia

Quanno abbrucia ‘a dinto nun te fa durmì, no

Tu ca saje jucà sulo c"o core ‘e n'ommo

Pe'tté quante ‘e lloro hanno cagnato nomme

L'hê lassato sule cu nu vuoto enorme

E ‘o vuò a me mo? Mhm-ah

C'hê cumbinato?

M'hê mannato ‘a sotto senza piglià ciato, uh-uh

Tutto ‘ngrippato

So' passato lloco e nun t'aggio truvato, no

Poi ‘na chiammata

M'ha ditto ca n'ato sta sotto addu te mo

M'ero sbagliato

Nun pozzo murì accussì

Tu m'hê chiammato "Ammore"

Na semmana fa e nun me pienze cchiù

So' tre juorne ca nun te faje sentì

So' doje notte ca nun te faje vedè

Je torno ô stesso posto

Ogne sera, ma tu nun viene maje

Tengo na speranza e nn'abbasta cchiù

Tenevo nu suonno e l'hê acciso già

Ma je respiro ancora

Na porta ca sbatte comme a ‘stu core

Ma je respiro ancora

Nu viento me porta sempe ccà fore

Chissà si chiagne maje tu

Ma pecché nun'chiamme maje tu?

Je t"o giuro ca maje cchiù

M'annammoro ‘e n'ata accusì

‘E vote è meglio a restà sulo senza nisciuno

Ca ‘nzieme a cu chi ‘e ll'anema nun tene cura

E tu sî comme ‘a luna e je comme ‘o sole, nennè

Rimane dint'ô scuro quanno staje senza ‘e me

Tu m'hê chiammato "Ammore"

Na semmana fa e nun me pienze cchiù

So' tre juorne ca nun te faje sentì

So' doje notte ca nun te faje vedè

Je torno ô stesso posto

Ogne sera, ma tu nun viene maje

Tengo na speranza e nn'abbasta cchiù

Tenevo nu suonno e l'hê acciso già

Ma je respiro ancora

Na porta ca sbatte comme a ‘stu core

Ma je respiro ancora

Nu viento me porta sempe ccà fore

Il rapporto tra Livio Cori e Neffa

In un'intervista a Fanpage.it Neffa aveva spiegato così la nascita, invece, della sua collaborazione con Cori: "È stato fantastico, è venuto a casa, io avevo un po' di pezzi pronti e uno, in particolare che volevo proporgli per un duetto, quando ho visto che non era convinto – e io volevo che tutti fossero raggianti – gli ho detto "Dai, scriviamone una adesso". Ho cercato nei miei file un suono interessante e su quello abbiamo lavorato e dopo quattro ore avevamo il pezzo pronto. A me il duetto piace così, oppure deve succedere che la tua canzone ispira talmente tanto un rapper che lui ci mette quella cosa in più".

Livio Cori e Anna Tatangelo

Nei giorni scorsi Livio Cori è stato protagonista delle pagine di Gossip del Paese. Su Chi, infatti, sono uscite le prime foto che ne svelano definitivamente il rapporto con Anna Tatangelo. Le voci di una relazione tra i due risalgono a qualche mese fa, ma solo adesso la coppia è uscita definitivamente allo scoperto. Nelle scorse settimane, però, tra i due c'erano stati, ovviamente, commenti e complimenti reciproci su Instagram.