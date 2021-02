All'alba del suo settimo album in studio che sarebbe uscito l'anno dopo, nel 1994, Lorenzo Jovanotti ha una scelta da compiere: scegliere il primo singolo estratto di "Lorenzo 1994". Da una parte c'è "Serenata rap", dall'altra quello che poi diventerà un tormentone degli anni 90: "Penso positivo". La scelta ricadde sul secondo, con il brano che raggiunse il disco d'oro con oltre 15mila copie fisiche vendute, e che diede gran slancio all'album, diventato una pietra miliare nella carriera dell'artista toscano.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, il giovedì sera, il palco dell'Ariston sarà allestito per la serata cover e duetti, che vedrà protagonista anche il cantautore romano Fulminacci, che ha deciso di esibirsi con il brano "Penso positivo" di Jovanotti, accompagnato sul palco dal comico e presentatore televisivo Valerio Lundini e dal musicista Roy Paci. Proprio il cantautore si è detto felicissimo di aver avuto questa opportunità: "Non posso ancora svelare cosa succederà sul palco ma sono molto felice di poter avere accanto, durante una serata storica per il Festival come quella delle cover, due artisti che rispetto molto. Valerio Lundini è per me uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo e Roy Paci è riuscito a fare la storia della musica italiana senza mai snaturarsi, non potevo chiedere di meglio".

Il significato di Penso Positivo

Pubblicato il 29 novembre 1993, "Penso positivo" è il primo singolo di Jovanotti che anticipa l'album che sarebbe uscito l'anno successivo "Lorenzo 1994". Un brano insolito per diventare un successo radiofonico, ma che è stato scelto proprio dall'artista, che ha confessato come è nata la scelta di pubblicare prima questo che "Serenata rap", altro singolo di indiscusso risultato: "Serenata rap era a detta di tutti un pezzo che avrebbe fatto il botto, ma io preferivo Penso positivo. Il giorno che stavamo per decidere di pubblicare Serenata rap come primo singolo di Lorenzo 1994, io dissi: No, mi prendo le mie responsabilità, ma per me il primo singolo di questo album deve essere ‘Penso positivo'. Dura sei minuti, una durata inconcepibile per una canzone pop, ha un ritmo poco radiofonico ed è un pezzo funk e con un suono duro per l'epoca. Per me il manifesto di quel disco non era Serenata rap, era Penso positivo. La dirigenza della Polygram e Claudio Cecchetto dissero: ‘Guarda è più forte Serenata rap'. Ma io dissi: ‘Lo so, ma il primo singolo è quello che presenta al pubblico questo disco e voglio che sia Penso positivo'. Loro mi seguirono in questo e ‘Penso positivo' divenne uno slogan importante, si sentiva molto alla radio e lo passavano tutti fino alla fine". Un singolo che oltre a cercare di evidenziare tutte le contraddizioni sociali, cerca di trasmettere un messaggio positivo, anche quando cerca di riunire tutte le persone attraverso una sola fede, attraverso una sola figura: "Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa, che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Ghandi e San Patrignano arriva da un prete in periferia, che va avanti nonostante il Vaticano".

Il testo di Penso positivo

Io penso positivo perché son vivo

Perché son vivo

Io penso positivo perché son vivo

E finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare

Fermare quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Io penso positivo

Ma non vuol dire che non ci vedo

Io penso positivo…

In quanto credo!

Non credo nelle divise

Né tanto meno negli abiti sacri

Che più di una volta furono

Pronti a benedire massacri

Non credo ai fraterni abbracci

Che si confondono con le catene

Io credo soltanto che

Tra il bene e il male

È più forte il bene

… bene, bene, bene, bene…

Io penso positivo perché son vivo

Perché son vivo

Io penso positivo perché son vivo

E finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare

Fermare quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va…

Positivo

Uscire dal metro quadro

Dove ogni cosa sembra dovuta

Guardare dentro alle cose

C'e' una realtà sconosciuta

Che chiede soltanto un modo

Per venir fuori a vedere le stelle

E vivere l'esperienze

Sulla mia pelle, sulla mia pelle

Io penso positivo perché son vivo

Perché son vivo

Io penso positivo perché son vivo

E finchè son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare

Fermare quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va…

Positivo

La storia la matematica

L'italiano la geometria

La musica la la musica, la fantasia

Io credo che a questo mondo

Esista solo una grande chiesa

Che passa da Che Guevara

E arriva fino a Madre Teresa

Passando da Malcolm X attraverso

Ghandi e San Patrignano

Arriva da un prete in periferia

Che va avanti nonostante il Vaticano

Io penso positivo perché son vivo

Perché son vivo

Io penso positivo perché son vivo

E finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare

Fermare quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va…

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va

Quest'onda che va

Quest'onda che viene e che va…

La storia la matematica

L'italiano la geometria

La musica la la musica, la fantasia

La storia la matematica

L'italiano la geometria

La musica la la musica

La fantasia