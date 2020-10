Dopo l'uscita a gennaio di "Regina Coeli" e lo scorso marzo di "Spigoli" con Mara Sattei e Tha Supreme, è stato pubblicato nelle scorse ore il nuovo album di Carl Brave "Coraggio". Il progetto contiene sette featuring, e tra questi anche quello con Elodie "Parli Parli". Il brano è un dialogo tra i due cantanti, protagonisti di una triste storia d'amore rovinata dalla testardaggine e dalla gelosia. "Coraggio" è il secondo album ufficiale di Carl Brave, dopo l'uscita di "Notti brave", certificato doppio disco di platino.

Il significato di Parli Parli

Il nuovo album di Carl Brave "Coraggio" contiene 17 tracce, e tra queste sono presenti sette collaborazioni. Spicca il singolo "Parli parli" in collaborazione con Elodie, un brano che racconta una storia d'amore tormentata dal carattere duro dei due protagonisti. Emblematico il verso di Carl Brave: "E lo sai bene che io sono testardo come il sole d'estate, come una mosca impazzita che prende il vetro a testate, che sono un pezzo di pane, ma indurito dal tempo". I due artisti romani riescono a completarsi su melodie molto leggere e lente, in una sonorità avvolgente che rende il brano malinconico.

Il testo di Parli Parli

E tu parli, parli, parli

Alla cornetta in fretta

Come fosse un'interurbana

Hai solo un'ultima moneta da infilare

Poi mi lascerai da sola come una cretina

Questo cellulare maledetto ci divide

Ma ci fa anche avvicinare

Vicini non sappiamo stare

Vicini non sappiamo stare, sappiamo stare lontani

Come gatto e cane, montagna e mare, okay

Mi manchi come il pane, come il weekend

E non posso aspettare quindi ho bisogno di te

Ehi, di quella cosa che sai fare bene

Piovono processionarie, ehi

Tra i pini della capitalе noi facciamo slalom

E merci rare in una foto di una Kodak dell'82, еh eh

Hai bluffato ad incazzarti a bestia

Dai, ti prego, non fa' la molesta

E lo sai bene che io sono testardo come il sole d'estate

Come una mosca impazzita che prende il vetro a testate

Che sono un pezzo di pane, ma indurito dal tempo

E mo è tardi, tardi, tardi per ricominciare

E tu parli, parli e parli

Alla cornetta in fretta

Come fosse un'interurbana

Hai solo un'ultima moneta da infilare

Poi mi lascerai da sola come una cretina

Questo cellulare maledetto ci divide (Maledetto)

Ma ci fa anche avvicinare

Vicini non sappiamo stare

Mi dici: "Hello, amore mio grande" (Ciao)

Sei così di coccio e poi così fragile

Ti tagli con la luce tra le serrande

Ripensi a tuo nonno, trattieni le lacrime

Fai colazione volante, poi ti metti al volante

Adelante, adelante, adelante

Pensi che hai scordato qualcosa, ma cosa? (Boh)

Fai mente locale, ti leggo il labiale

Farfugli nervosa, devi fare la spesa (Poi)

Parli spesso da sola

Odi le tende chiare perché entra il sole

E non ti fa mai dormire (Ahó)

Non fa' la pesante, ti mando un bacio gigante

Eravamo perfetti, ma c'è mancato il collante

Ormai è tardi

E mo è tardi, tardi, tardi per ricominciare

E tu parli, parli e parli

Alla cornetta in fretta

Come fosse un'interurbana

Hai solo un'ultima moneta da infilare

Poi mi lascerai da sola come una cretina

Questo cellulare (Questo cellulare)

Maledetto ci divide (Maledetto)

Ma ci fa anche avvicinare

Vicini non sappiamo stare

Tutte le collaborazioni di Coraggio

Elodie risulta l'unica collaborazione pop dell'album, con Carl Brave che ha invitato artisti con linee vocali molto diverse tra loro: dalla sperimentazione punk trap di Taxi B, all'estrosità del duo Mara Sattei e Tha Supreme. Sorprendono le tracce con Guè Pequeno e Ketama 126, non per la scelta degli artisti, quasi preannunciati, ma per la produzione musicale su cui hanno dovuto rappare. Chiude l'album il featuring con Pretty Solero, l'altro componente della Lovegang, con cui Carl Brave ritorna nel passato, a sonorità appartenenti al disco precedente "Notti brave".