Dal 22 gennaio, data della pubblicazione di "Plaza", sembra passata una vita, con il disco di platino che ha suggellato il successo in termini di ascolto del secondo progetto del rapper salernitano. Tra i singoli che hanno colpito di più il pubblico, oltre ai featuring presenti di Gunna e A boogie with da hoodie, "Non fare così" risulta tra i più ascoltati del disco, una lovesong in cui Capo Plaza racconta tutte le incertezze di un rapporto, di una relazione che sembra non riuscire a trovare il proprio ritmo, i propri passi. Solo 24 ore fa, l'artista ha pubblicato su Youtube il video ufficiale del brano, in cui Capo Plaza sembra essere inseguito dall'amore che lo tiene a sé, ma contemporaneamente cerca anche di ucciderlo.

Il significato di Non fare così

"E rifletti ora, puoi capire che quel che ho fatto per te nessuno l'ha fatto". Sembra essere proprio questo il mood del brano "Non fare così", singolo di Capo Plaza che solo poche ore fa ha pubblicato, a distanza di due mesi dall'uscita di "Plaza", il video ufficiale. La canzone racconta una tormentata storia d'amore tra l'artista e la sua partner, in continua tensione dovuta alla gelosia e alla paura di perdersi da parte di entrambi. Già nei primi versi del brano, Plaza fa intendere quanto i rapporti siano distanti in questo momento per colpa di entrambi, quando canta: "Zero scuse ora, siamo io e te ancora, con la pelle scura spieghi i tuoi perché, ci siamo persi e non mi trovi più, per colpa di entrambi, non di qualcun altro". Dall'altro lato il rapper ricorda quanto sia stata importante la sua relazione, e di come sia cambiata la sua vita da quando si sono inizialmente conosciuti: "Mo compro diamanti, prima il fumo pacco, è una fatica ancora, meglio non pensarti, e tu mi chiedevi la luna, ti meritavi, sì, tutti i pianeti". Nella seconda strofa, la rassegnazione per ciò che purtroppo è andato perso diventa palpabile, l'addio sembra alle porte e il dolore per le ferite subite da Capo Plaza sembrano aumentare di verso in verso, cantando: "Quando ti provo a capire, ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire, e provo a non cadere".

Il testo di Non fare così

Non si fa così

Non fare così

Uh, yeah, yeah

Non si fa così, non fare così

Questa storia è più pazza di me e di te

Zero scuse ora, siamo io e te ancora

Con la pelle scura spieghi i tuoi perché

Ci siamo persi e non mi trovi più

Per colpa di entrambi, non di qualcun altro

E rifletti ora, puoi capire che

Quel che ho fatto per te nessuno l'ha fatto, yeah-yeah

Tutto si sgretola in fretta (in fretta)

Manco più il tempo di respirare

Spari, miri alla mia testa (bang, bang)

Manchi eppure sopravvivo, vado avanti

Mo compro diamanti, prima il fumo pacco

È una fatica ancora, meglio non pensarti

E tu mi chiedevi la luna

Ti meritavi, sì, tutti i pianeti

Forse siamo stati fin troppo severi con noi

Sognavamo il mondo ed ora non mi guardi

Non voglio buttare ancora quei ricordi

Pure se ora voglio fare passi avanti

Baby, non andare, rimani

Ne possiamo parlare o puntarci le armi

E non so manco che fai, con chi sei, dove stai

Non andare, rimani, alzi i tacchi e poi vai, uoh-uoh-uoh-uoh

Baby, non andare, rimani

Ne possiamo parlare o puntarci le armi

E non so manco che fai, con chi sei, dove stai

Non andare, rimani, alzi i tacchi e poi vai

Prima rubavamo abiti

Ora ho camicie di Burberry (Burberry)

Sei il solito cane che abbaia e non morde

Non fai paura, ho paura della morte

Quanta fatica che faccio

Quando ti provo a capire

Ora non serve un abbraccio

Tu mi vuoi solo colpire

E provo a non cadere

Andare in alto e non cascare

Ora non servono le preghiere

Parli, ma non sai niente uguale

Non mi puoi mentire (yeah, yeah, yeah), yeah

Non posso fallire (yeah, yeah, yeah)

E non ti sento più da settimane

E ognuno è andato per la propria strada

E allora dimmi cosa mi rimane

Sappiamo entrambi quanto abbiamo dato

Ma tutto già è passato, yeah

Baby, non andare, rimani

Ne possiamo parlare o puntarci le armi

E non so manco che fai, con chi sei, dove stai

Non andare, rimani, alzi i tacchi e poi vai, uoh-uoh-uoh-uoh

Baby, non andare, rimani

Ne possiamo parlare o puntarci le armi

E non so manco che fai, con chi sei, dove stai

Non andare, rimani, alzi i tacchi e poi vai, uoh-uoh-uoh-uoh

Baby (okay, AVA)

Uoh-uoh-uoh-uoh, baby, oh

Alzi i tacchi e poi vai, ora penso a domani

A domani, yeah-yeah-yeah-yeah