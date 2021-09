Il significato di Non dire una parola, Baby K saluta l’estate e i suoi amori con Alvaro Soler Quest’anno la fine dell’estate coincide con la pubblicazione del video ufficiale di Baby K con Alvaro Soler “Non dire una parola”. Il singolo, pubblicato lo scorso 10 settembre, e che potrebbe essere il primo episodio della deluxe del progetto “Donna sulla luna” di Baby K, racconta la fine degli amori, anche quelli estivi, in cui rimane un bivio: andare via verso la libertà, o rimanere per paura di perdere una relazione importante.

A cura di Vincenzo Nasto

"Non dire una parola" potrebbe essere il primo episodio della deluxe del progetto di Baby K "Donna sulla luna", il quarto album in studio della cantante italiana nata a Singapore pubblicato lo scorso 11 giugno. La canzone, che vede la partecipazione di Alvaro Soler, è stata pubblicata lo scorso 10 settembre, anche se accompagnata dal video solo nelle ultime ore. Prodotta da Zef, e scritta in collaborazione con Stefano Tognini e Jacopo Ettore, il brano si presenta come una ballad estiva latin, in cui i due cantanti riflettono sul bivio che gli ha messo davanti una storia d'amore: la voglia di libertà che si manifesta già nella prima strofa, ma dall'altro lato anche la paura di perdere una storia importante. Alvaro Soler si unisce così all'elenco di collaborazioni nazionali e internazionali presenti nell'ultimo disco di Baby K: Boomdabash, Gigi D’Alessio, Omar Montes, Chiara Ferragni, Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade.

Il significato di Non dire una parola

L'unica cantante italiana che attualmente si può fregiare di un disco di diamante, insieme a un cantautore spagnolo che in Italia ha totalizzato oltre 20 certificazioni tra dischi d'oro e di platino. Stiamo parlando di Baby K e Alvaro Soler, che dopo aver pubblicato il singolo "Non dire una parola" lo scorso 10 settembre, sono diventati i protagonisti del video ufficiale, diretto da Mauro Russo, e girato in Sicilia. Infatti, Alvaro Soler appare nel cantiere navale Rodolico di Aci Trezza e i due cantanti vengono ripresi a raccontare le immagini di una storia d'amore arrivata ai capitoli finali: come ogni magica storia estiva, anche questa ballad pubblicata a metà settembre sembra giocare sull'effetto nostalgia, come nelle immagini, così nel testo: "Senza luna, senza stelle, ballo sola tra la gente. E non me ne frega niente anche se mi torni in mente". Un'altalena di dubbi in cui i due cantanti riescono a esprimere perfettamente le perplessità sul futuro, lasciandosi lontani, da una parte Baby K in mezzo alla natura mentre cavalca un cavallo, mentre Alvaro Soler ancora rinchiuso a lavorare nel cantiere navale.

I successi di Donna sulla luna

Dopo l'esperimento Omar Montes in "Pa Ti", Baby K volge di nuovo lo sguardo alla Spagna per la nuova collaborazione in "Non dire una parola". Un brano che potrebbe riscuotere un grande successo, una ballad estiva che arriva proprio nei minuti finali di questa stagione, che però ha comunque visto protagonista Baby K grazie alla pubblicazione del suo quarto album in studio "Donna sulla luna". Un progetto che ha raggiunto ottimi risultati, anche grazie al successo della collaborazione con Chiara Ferragni in "Non mi basta più" che ha raccolto tre dischi di platino e oltre 70 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma non solo, perché anche "Playa" con il doppio disco di platino e "Mohicani" con i Boomdabash hanno rappresentato la colonna sonora dell'estate italiana. Ancora si attende il disco d'oro per il progetto intero, quella che sarebbe l'ennesima vittoria raggiunta da Claudia Judith Nahum, che può ancora vantare di essere l'unica cantante italiana in grado di conquistare un disco di diamante per il singolo "Roma Bangkok" con Giusy Ferreri.

Il testo di Non dire una parola

Yo, Baby K

In quelle foto senza descrizione

Fumavamo al buio fuori

E i palazzi sembravano costellazioni

Ora siamo soli come i cieli senza voli

Se l'amore è una notte ci restano i tuoni

Siamo bravi a dirci di no

I tuoi occhi dicono altro a questo tavolo

Le fiamme di queste candele intanto ballano

Bravo a dire di no

E alla fine lasci tre parole all’angolo

Che spariscono in un attimo

Non dire una parola

Se vuoi restare sola, ah-ah

Che voglio essere libera almeno per stanotte

Per la mia strada o forse non ancora, ah-ah

Non dire una parola

La tua bocca è una pistola, ah-ah

Senza luna, senza stelle

Ballo sola tra la gente

E non me ne frega niente

Anche se mi torni in mente

Yo me acuerdo que no hace mucho fuimos a bailar a la italiana

Yo me quedaba atrapa'o en tu mirada

Nunca supe cómo decirle a tu corazón que me moría

¿Qué voy a hacerle a tu cara bonita?

Siamo bravi a dirci di no

Tra la gente ballo un tango con il diavolo

Le luci tra queste finestre intanto parlano

Bravo a dire di no

E alla fine lasci tre parole all'angolo

Che spariscono in un attimo

Non dire una parola

Se vuoi restare sola, ah-ah

Che voglio essere libera almeno per stanotte

Per la mia strada o forse non ancora, ah-ah

Non dire una parola

La tua bocca è una pistola, ah-ah

Senza luna, senza stelle

Ballo sola tra la gente

E non me ne frega niente

Anche se mi torni in mente

È quasi mezzanotte, rossetto e Malibu

Queste chiamate perse forse non tornano più

Yo te dejaré ir si también lo haces por mí

Aunque sepa que no hay nadie que me quiera así

Non dire una parola (Baby K)

Se vuoi restare sola, ah-ah

Che voglio essere libera almeno per stanotte

Per la mia strada o forse non ancora, ah-ah

Non dire una parola

La tua bocca è una pistola, ah-ah

Senza luna, senza stelle

Ballo sola tra la gente

E non me ne frega niente

Anche se mi torni in mente