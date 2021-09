Il significato di Giove, il ritorno di Deddy ad Amici e l’indizio social con Giuliano Sangiorgi Solo poche ore prima, il primo singolo “Giove” della deluxe del suo primo ep “Il cielo contromano su Giove” era stato pubblicato sulle piattaforme digitali, poi finalmente la presentazione: il palco di Amici e ad ascoltarlo anche i suoi compagni di viaggio Sangiovanni, Giulia Stabile e Aka7even. Deddy si riprende il palco del talent e lascia un indizio sui social con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

A cura di Vincenzo Nasto

È ritornato di nuovo su quel palco che lo aveva visto protagonista negli scorsi mesi, nell'infuocata sfida per la corona del talent musicale Amici, insieme ai compagni di viaggio Sangiovanni, Giulia Stabile e Aka7even. Stiamo parlando del cantante torinese Deddy, che negli scorsi giorni ha pubblicato il primo singolo della deluxe del suo ep "Il cielo contromano": si tratta di "Giove", un brano che ha catalizzato tutte le attenzioni del programma durante l'esibizione, soprattutto quella dei suoi vecchi compagni, sorpresi dalle telecamere a cantare la nuova canzone. L'esibizione non è servita solo a presentare il nuovo singolo uscito lo scorso 24 settembre, ma a constatare quanta strada abbia fatto dai banchi del talent a un'estate da protagonista con il singolo "0 passi", ma soprattutto con l'immagine, repostata da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, di una giornata in studio tra i due, che potrebbe significare solo una cosa: l'arrivo di una collaborazione.

Il significato di Giove

"Sono tornato ad Amici per cantare Giove ed è stato come tornare nella vecchia scuola. Anche se è passato solo un anno molte cose sono cambiate ma altre, per fortuna, sono ancora uguali". L'emozione di Deddy è tutta in un suo post su Instagram, pubblicato alla fine della puntata del talent Amici, dopo aver presentato sul palco la sua nuova destinazione: "Giove". Il singolo, che fa parte del nuovo mini-progetto deluxe da otto brani dal nome "Il cielo contromano su Giove" è un'ode, una preghiera all'amore, un'ascesa difficile da praticare e un riavvicinamento tra se e il proprio partner che sembra destinato a non capitare. Gli sforzi e il dolore di Deddy sono visibili, con i ricordi che diventano scheletri nell'armadio difficili da tenere lontani: "E ho chiuso mostri nell’armadio che pensavo sì, fosse più facile parlarti, ma quei giorni restano incollati sempre lì, non fanno altro che fissarmi. E questa stanza senza te sembra un binario vuoto e mentre gli altri ancora ridono scatto una foto".

La presentazione ad Amici e la foto in studio con Giuliano Sangiorgi

L'occasione per Deddy, Sangiovanni, Giulia Stabile e Aka7even di ripresentarsi, tutti assieme, sul palco di Amici era troppo ghiotta e i ragazzi non hanno resistito. Nell'ultima puntata pomeridiana del talent di Canale 5, andata in onda lo scorso 26 settembre, i quattro finalisti (mancava Tancredi) dell'ultima edizione hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti al pubblico del talent, di nuovo, questa volta da protagonisti dopo un'estate di successo e stream incredibili. Anche per Deddy, che oltre a suggellare il successo del suo Ep "Il cielo contromano", ha presentato il nuovo singolo "Giove", affermando nel suo post su Instagram come siano cambiate le cose rispetto al passato: "Per iniziare avevo un camerino per me e non stavo in casetta, poi ovviamente il fatto che non fossi lì come allievo ma come ospite". Non solo sul palco di Amici, perché Deddy è stato anche ospite di uno studio di registrazione tra i più famosi in Italia: si chiama "Stella" e appartiene al cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. I due artisti, nella foto pubblicata dal profilo Instagram di Radio Italia, appaiono assieme nello studio, con molti fan che hanno ipotizzato un singolo in collaborazione tra i due, con il cantante pugliese che potrebbe ritornare dopo l'uscita dell'album "Contatto" della band lo scorso anno.

Il testo di Giove

Scrivo sui muri quello che non ho il coraggio di

che non è facile parlarti

e i giorni passano a me sembra sempre lunedì

che non ci sei più tu a salvarmi

E questa stanza senza te sembra un diario vuoto

e mille pagine da scrivere guardo una foto

e tremo se chiudo gli occhi

Lo so che sei stanca

io lo capisco ti si legge in faccia

se resto fermo mentre vai di fretta

in macchina la radio è spenta

serve silenzio ed arrivare a Giove

con le mie parole per farti capire

che non arrivo a dieci resto al nove

mentre fuori piove io raccolgo briciole

E ho chiuso mostri nell’armadio che pensavo sì

fosse più facile parlarti

ma quei giorni restano incollati sempre lì

non fanno altro che fissarmi

E questa stanza senza te sembra un binario vuoto

e mentre gli altri ancora ridono scatto una foto

e tremo se chiudo gli occhi

Lo so che sei stanca

io lo capisco ti si legge in faccia

se resto fermo mentre vai di fretta

in macchina la radio è spenta

serve silenzio ed arrivare a Giove

con le mie parole per farti capire

che non arrivo a dieci resto al nove

mentre fuori piove io raccolgo briciole

Giove, Giove

arrivare fino a te è come trovare le parole

piove, piove

piove, piove qui

Lo so che sei stanca

io lo capisco ti si legge in faccia

se resto fermo mentre vai di fretta

in macchina la radio è spenta

serve silenzio ed arrivare a Giove

con le mie parole per farti capire

che non arrivo a dieci resto al nove

mentre fuori piove io raccolgo briciole