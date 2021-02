Era il 28 gennaio 1978 quando, durante la finale del Festival di Sanremo, la conduttrice Maria Giovanna Elmi chiama sul palco il cantautore crotonese Rino Gaetano per cantare "Gianna", uno dei suoi singoli che farà la storia della musica leggera italiana. Con un frac riempito di medaglie e l'accompagnamento della Pandemonium band, Rino Gaetano si esibì di fronte al pubblico con un brano che denunciava i vizi della società italiana, soprattutto di un mondo discografico che mostrava perenne ambiguità.

Uno dei brani più famosi di Rino Gaetano sarà protagonista sul palco dell'Ariston, grazie alla scelta di Aiello. Il concorrente in gara con il brano "Ora", per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, ha scelto di riportare alla kermesse musicale, 43 anni dopo, il successo "Gianna". Con lui, a condividere il palco, ci sarà il rapper di Cinisello Vegas Jones, uno dei nomi più altisonanti del rap italiano, che lo scorso 21 ottobre ha pubblicato l'Ep "Giro Veloce".

Il significato di Gianna

Come spesso nella carriera musicale di Rino Gaetano, il cantautore crotonese ha usato nomi di donna, ma anche un punto di vista femminile per raccontare i vizi e le abitudini assurde dell'Italia degli anni '70 e '80. Non fa differenze "Gianna", una tagliente ballata che in maniera nazional-popolare denuncia un soggetto ideale, che negli anni si è insinuato sia nella politica, che nel campo discografico. "Gianna" rappresenta l'immaginario della persona con i propri ideali e le proprie ideologie illusorie, che pur di non rinunciare a tutte le comodità che la vita permette, rinuncia invece alle sue idee, alle sue convinzioni. Una tesi che potrebbe leggersi anche nella ricerca materiale della donna, che non cerca una figura che le permetta di sbocciare e di crescere come un Pigmalione, ma "difendeva il suo salario dall'inflazione". Tutta l'apparenza scompare di notte, dove cadono le maschere, e La gente si sveste, comincia un mondo, un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà".

Il testo di Gianna

Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni

Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi

Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore

Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore

Ma la notte, la festa è finita, evviva la vita

La gente si sveste, comincia un mondo

Un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà

Gianna, Gianna, Gianna non cercava il suo Pigmalione

Gianna difendeva il suo salario dall'inflazione

Gianna, Gianna, Gianna non credeva a canzoni o UFO

Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo

Ma la notte, la festa è finita, evviva la vita

La gente si sveste, comincia un mondo

Un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà

Ma dove vai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai?

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai?

Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l'hai?

Butta là, vieni qua, chi la vende a chi la da?

Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi

Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c'è mai

Prendi e vai, prendi e vai, tu non prendi se non dai

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai?

Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l'hai?

Butta là, vieni qua, chi la vende a chi la da?

Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi

Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c'è mai

Prendi e vai, prendi e vai, tu non prendi se non dai

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai?

Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l'hai?

Butta là, vieni qua, chi la vende a chi la da?

Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi

Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c'è mai

Prendi e vai, prendi e vai, tu non prendi se non dai