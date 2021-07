Il significato di Ci sarà domani, Diego Lazzari ritorna a parlare di futuro con Elisa Maino Diego Lazzari, uno dei più talentuosi e famosi creator italiani di TikTok, sembra aver accettato il cambiamento, il passaggio al mondo della musica. Dopo il tentativo con “Vienimi a prendere”, in cui raccontava la sofferenza della perdita della storica fidanzata Elisa Maino, il riavvicinamento tra i due ha portato alla pubblicazione del nuovo singolo “Ci sarà domani”.

A cura di Vincenzo Nasto

I grandi cambiamenti degli ultimi mesi nella vita del giovane creator Diego Lazzari sembrano aver riallineato tutto alla sua prossima sfida, quella nel mondo della musica, un progetto che era cominciato con "Vienimi a prendere" e che adesso sembra prendere una nuova direzione, figlia anche di un riavvicinamento con la storica fidanzata Elisa Maino. Anche lei è presente, come il fidato amico Lele Giaccari nel video di "Ci sarà domani", il singolo pubblicato nelle scorse ore in cui il ragazzo romano sembra voler prendere le distanze, anche dal passato musicale, ma soprattutto abbracciare un certo tipo di sonorità che sembrano ricordare l'album "Justice" di Justin Bieber.

Il significato di Ci sarà domani

In un video girato mesi fa in Spagna con Emanuele Giaccari e la storica fidanzata Elisa Maino, Diego Lazzari ha scelto di ristrutturare in salsa italiana un tipo di immaginario in questo momento molto in voga negli Stati Uniti, un processo anche sonoro che ha convinto il creator a giocare molto di più con la propria voce, anche grazie agli effetti elettronici. "Ci sarà domani" è il racconto dei dubbi del giovane cantante, in una completa riflessione sul proprio passato, su come le relazioni lo hanno influenzato e sul futuro, piani che pian piano si stanno svelando. Un processo da percorrere con la propria partner affianco, un viaggio lungo "dieci anni da qui" e che all'idea di trovarsi soli "ti guardo fisso e tremo all'idea di perderti, ma non esiste un destino, sono io che scrivo". Completamente attinente al brano e al mood della canzone è il video ufficiale, immagini da copertina da Fuerteventura nelle Isole Canarie, in cui si alternano paesaggi incontaminati nel deserto, a visioni paradisiache di spiagge a contatto con la natura.

L'abbandono dei Q4 e il riavvicinamento a Elisa Maino

Gli ultimi mesi sembrano aver cambiato definitivamente i rapporti tra la Q4, il team di creator composto da Emanuele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Diego Lazzari. Dopo l'abbandono della Chill House, sia per la scadenza del contratto di affitto della casa, sia per alcuni casi di Covid-19 che hanno destabilizzato le condizioni all'interno dell'abitazione (vedi Valerio Mazzei), tutti i partecipanti alla casa dei talenti hanno deciso di prendere strade diverse: due su tutti, Valerio Mazzei e Diego Lazzari, si sono lanciati nel mondo della musica, tra "Lungotevere" e "Ci sarà domani". Nel frattempo, il riavvicinamento tra il ragazzo romano e Elisa Maino, poi certificato dalla presenza della ragazza nel video, ha fatto il resto: Emanuele Giaccari e Diego Lazzari hanno deciso di trasferirsi a Roma, chi per dedicarsi alla musica, chi per continuare il proprio percorso da creator. Nel frattempo, le foto tra Lazzari e Maino sono ormai di dominio pubblico, con la presenza alla Milano Fashion Week testimoniata da foto e video su TikTok.

Il testo di Ci sarà domani

Come la neve

il tempo scioglierà

bruciano le ferite

lasciano i segni

il tempo li guarirà

sto chiedendo al cielo

se hai risposte per me

però non so se voglio davvero

vedere oltre

scoprire ciò che

Ci sarà domani

dieci anni da qui

vorrei avere dei piani

vorrei fosse così

ti guardo fisso e tremo

all’idea di perderti

ma non esiste un destino

sono io che scrivo

Per me se oggi finisse il mondo

se sparisse nella polvere

i ricordi in cui ti avevo a fianco

son sicuro che li porterei con me

se avessi avuto scuse

la colpa era la mia

sai che era solo paura

torna qui che

Vorrei raccontarti le notti in cui

dormire era impossibile

nella mia testa ormai è difficile

distinguere il veleno dall’antidoto

per me che ho capito che

non esiste un destino

sono io che scrivo che

Ci sarà domani

dieci anni da qui

vorrei avere dei piani

vorrei fosse così

ti guardo fisso e tremo

all’idea di perderti

ma non esiste un destino

sono io che scrivo che

Ci sarà domani

dieci anni da qui

vorrei avere dei piani

vorrei fosse così

ti guardo fisso e tremo

all’idea di perderti

ma non esiste un destino

sono io che scrivo per me