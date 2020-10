Gianni Bismark ed Emma Marrone hanno pubblicato nelle scorse ore "C'hai ragione tu", una collaborazione nata quasi per caso su Instagram, e che ha proiettato Emma in un universo musicale completamente distante dalle sue sonorità. Il testo firmato da Bismark, Emma e Franco 126 farà parte della repack dell'ultimo album "Nati diversi: ultima cena", disponibile dal prossimo 9 ottobre in tutti i digital store.

Il significato di C'hai ragione tu

Il brano "C'hai ragione tu" è il singolo estratto dal nuovo progetto di Gianni Bismark "Nati diversi: l'ultima cena", la repack del disco pubblicato lo scorso marzo che aveva debuttato nella Top 5 degli album più venduti e ascoltati in Italia, totalizzando in una settimana oltre 5 milioni di stream. Il brano si concentra sulla storia d'amore dei due protagonisti, una passione nostalgica in cui il riferimento linguistico a Franco Califano sia di Bismark che di Marrone diventa il timbro distintivo. I due protagonisti dialogano, avvicendandosi tra accuse dettate dalla gelosia e dalle incomprensioni, in un immaginario in cui Roma fa da cornice a questi ricordi nostalgici. Una passione che li ha portati ad amarsi e poi scontrarsi, a perdersi e poi chiedersi cosa sarebbe successo se non si fossero lasciati andare. Un duetto destinato a diventare la colonna sonora della giovane Roma, un inno d'amore per i ragazzi di Trinità dei Monti.

Com'è nato il brano

La collaborazione tra Gianni Bismark ed Emma Marrone è nata da uno scambio di messaggi su Instagram molto fortuito come Emma racconta: "Gianni mi ha contattata su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più “grosso” mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona così, perché conta la canzone. Mi ha mandato un paio di provini e l’idea mie è piaciuta subito. Appena siamo usciti dal lockdown ho organizzato una cena in giardino e mi sono ritrovata con Gianni e Franco 126 a scrivere questo pezzo fino a notte fonda. Questa è la storia, ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme". Una grande emozione per Gianni, che ha definito inattesa la collaborazione che lo ha poi conquistato: "Non mi sarei mai aspettato che una artista già così affermata come lei si mettesse così a disposizione di uno come me, che ha ancora molto da dimostrare. Passare del tempo con lei è stato magico. Ha una voce e una grinta davvero incredibili e senza di lei questa canzone non sarebbe stata la stessa cosa".

Il testo di C'hai ragione tu

M’emporta solo de te, tutto il resto è noia

Mica perdo la testa per la prima che se’ spoia

Non lascio niente al caso, bella vacci piano

Ti pensi che so’ cambiato, sai che non è vero

Me stai a dì solo fregnacce, t’ho visto co’ quella

Non vedi ch’è tutta moine, con te che c’azzecca

M’hai detto tutte quelle cose, te pensavo n’altro

Hai fatte quelle storie per portarmi a letto

Doveva andare così

Doveva andare così

Ma che te dice la testa, te prego rallenta, ma che sta a dì

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

L’amico che abbiamo in comune non te l’ha detta giusta

Se vede che te batti i pezzi e quindi se l’aggiusta

Te continua a farme muro, tanto che te frega

Lo sanno tutti quanti che ne cambi una a sera

Doveva andare così

Doveva andare così

Ma che te dice la testa, te prego rallenta, ma che sta a dì

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

Ma dimme perché piangi

Mettiti nei miei panni

E basta regalare ste lacrime al fiume

Soltanto se me giuri che non so’ bugie

Tranquilla, facciamo er bravo

E stringimi ‘sta mano

E annamo a fa’ du’ passi per ste strade nude

Roma s’è fatta bella solo per noi due

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé