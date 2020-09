in foto: Emma e Gianni Bismark (ph Ilaria Ieie)

La collaborazione tra Emma e la scena romana (sponda Bomba Dischi) continua senza sosta, e questa volta si materializza in un feat con Gianni Bismark – al secolo Tiziano Menghi -, il rapper che sta sondando sempre più lidi melodici. Il 2 ottobre, infatti uscirà "C'hai ragione tu", e farà parte del repack del suo ultimo album – pubblicato lo scorso marzo – che si chiama "Nati diversi: ultima cena" e che sarà pubblicato il prossimo 6 ottobre. Oltre alla cantante di "Latina", brano in testa alle programmazioni delle radio italiane, l'album vedrà anche la partecipazione di Dani Faiv e Sick Luke in "Sempre in tuta" oltre ad altro materiale inedito e versioni acustiche dei brani.

Il significato della canzone

Se per Gianni ed Emma è la prima collaborazione, questo feat ha una storia in divenire tra la cantante e Bomba Dischi, etichetta che ha nel roster sia Calcutta, che è autore – assieme a Dario Faini e Davide Petrella – di "Latina" che di Franco126 che oltre ad aver scritto "Stupida allegria", pezzo incluso nell'ultimo album di Emma è anche coautore di questo pezzo. E come avvenuto per "Stupida allegria" pare che anche questo brano nasca da un incontro fortuito, come si legge nella nota stampa ed è "un botta e risposta tra due innamorati dal sapore nostalgico, un dialogo ambientato in una Roma che forse oggi non esiste più ma che tutti amano ricordare con affetto".

Il rapporto tra Emma e Gianni Bismark

"Gianni mi ha contattata su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più ‘grosso' mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona così, perché conta la canzone. Mi ha mandato un paio di provini e l’idea mi è piaciuta subito. Appena siamo usciti dal lockdown ho organizzato una cena in giardino e mi sono ritrovata con Gianni e Franco 126 a scrivere questo pezzo fino a notte fonda. Questa è la storia, ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme. Siamo dei sognatori e ci vogliamo bene” ha detto Emma, mentre il rapper si è detto sorpreso per il sì di Emma nonostante lui abbia ancora molto da dimostrare: "Passare del tempo con lei è stato magico. Ha una voce e una grinta davvero incredibili e senza di lei questa canzone non sarebbe stata la stessa cosa".