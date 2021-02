Uno dei classici della musica leggera italiana, con le musiche di Lucio Battisti e il testo di Giulio Rapetti Mogol è "Il mio canto libero". Inserito nell'omonimo album, e lanciato come singolo insieme a "Confusione" nel novembre del 1972, il singolo fu pubblicato dall'etichetta discografica Numero Uno, rimanendo primo in classifica come singolo per 11 settimane consecutive. Un brano che racconta la primavera di un amore, da mantenere anche contro un mondo prigioniero della corruzione umana e del potere che degenera.

A tre anni dalla loro formazione i Coma_Cose, duo milanese formato da Fausto Lama e California, si presenteranno al Festival di Sanremo con il brano "Fiamme negli occhi", mentre nella terza serata della kermesse musicale, dedicata ai duetti e alle cover, hanno scelto di riportare sul palco dell'Ariston "Il mio canto libero" di Lucio Battisti, che avevano già citato in "Anima lattina". Ad accompagnare la band sul palco ci saranno Alberto Radius, chitarrista dei Formula 3, gruppo nel roster proprio dell'etichetta Numero Uno di Lucio Battisti, e i Mamakass, duo di produttori discografici, composto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio.

Il significato de Il mio canto libero

Nel novembre del 1972, insieme al singolo "Confusione", viene pubblicato nell'omonimo album "Il mio canto libero", il settimo per la leggenda della musica leggera italiana Lucio Battisti. Un singolo scritto da Mogol, che nasce da una base autobiografica. Il paroliere la scrisse dopo la separazione dalla moglie e l'incontro con la nuova compagna, la pittrice e poetessa Gabriella Marazzi, insieme a cui acquistò un mulino e un cascinale. Il brano affronta temi come il coinvolgimento sentimentale e l'amore analizzato dal punto di vista passionale, una riscoperta che i due ritraggono con un testo ricco di figure retoriche e scritto in chiave allegorica. In un mondo di silenzi che sceglie di non premiare la passione, Battisti canta: "Il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi". Un amore soffocato come "In un mondo che, prigioniero è", l'amore riesce a tenere uniti e liberi la coppia, come quando Battisti canta: "Respiriamo liberi io e te, e la verità si offre nuda a noi".

Il testo de Il mio canto libero

In un mondo che

Non ci vuole più

Il mio canto libero sei tu

E l'immensità

Si apre intorno a noi

Al di là del limite degli occhi tuoi

Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

E s'innalza altissimo e va

E vola sulle accuse della gente

A tutti i suoi retaggi indifferente

Sorretto da un anelito d'amore

Di vero amore

In un mondo che (Pietre, un giorno case)

Prigioniero è (Ricoperte dalle rose selvatiche)

Respiriamo liberi io e te (Rivivono, ci chiamano)

E la verità (Boschi abbandonati)

Si offre nuda a noi (Perciò sopravvissuti, vergini)

E limpida è l'immagine (Si aprono)

Ormai (Ci abbracciano)

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime in noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s'alza un vento tiepido d'amore

Di vero amore

E riscopro te

Dolce compagna che

Non sai domandare, ma sai

Che ovunque andrai

Al fianco tuo mi avrai

Se tu lo vuoi

Pietre, un giorno case

Ricoperte dalle rose selvatiche

Rivivono, ci chiamano

Boschi abbandonati

E perciò sopravvissuti vergini

Si aprono, ci abbracciano

In un mondo che

Prigioniero è

Respiriamo liberi

Io e te

E la verità

Si offre nuda a noi

E limpida è l'immagine ormai

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime in noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s'alza un vento tiepido d'amore

Di vero amore

E riscopro te