Il ricordo di Pau degli Jarabedepalo a due anni dalla morte, Modà: “Sempre nel cuore” A due anni dalla scomparsa di Pau Dones, ex leader degli Jarabedepalo, la band lo ricorda su Instagram e sia Jovanotti che i Modà gli rendono omaggio.

A cura di Redazione Music

A due anni dalla morte di Pau Dones, leader degli Jarabedepalo, la band lo ricorda con un post su Instagram in sua memoria. Il cantante, uno dei più noti in Spagna, ma molto amato anche in Italia, grazie alle sue collaborazioni con Modà e Jovanotti, tra gli altri, è morto a causa di un cancro che gli era stato diagnosticato qualche anno prima e che lo aveva portato a interrompere per un po' la sua carriera, prima di ricominciare, tornare sui palchi, discograficamente, ma alla fine il ritorno della malattia è stato fatale, ma nonostante ciò, Dones ha voluto fino agli ultimi giorni, quelli in cui aveva ancora le forze, a continuare a fare e registrare musica.

"La vita è una, per questo motivo vivere è urgente" si legge nel post in sua memoria che riprende una delle frasi più note del cantante che se l'era fatto scrivere anche su una maglia. Un post semplice, che ha permesso ai fan del cantante e della band di poter ricordare nei commenti Pau. Tra i commenti ci sono anche quello di Jovanotti che ha voluto dedicare un cuore al ricordo dell'amico e quello dei Modà che oltre a ripostare tra le proprie storie il messaggio hanno anche scritto: "Sempre nel cuore". E il messaggio della band capitanata da Kekko Silvestre è quello di una band che con Pau aveva collaborato con molto successo in brani come "Come un pittore" che ebbe enorme successo in Italia e in una versione rinnovata di "Sempre nel cuore", pubblicata in una nuova versione dell'album "Gioia", intitolato "Gioia… non è mai abbastanza!".

Proprio a inizio maggio i Modà hanno tenuto due concerti al Mediolanum Forum di Milano dove hanno ricordato proprio Pau, come ha ricordato la band su Instagram dove hanno postato una foto del concerto in cui si vede la band sul palco e Pau nei maxischermi alle loro spalle. "Grazie Kekko, grazie @modaufficiale per il vostro emozionante omaggio a Pau, con tutto il nostro amore ti mandiamo un grande abbraccio!" si legge nel post. Pau aveva scoperto di avere un cancro al colon nel 2015 comunicandolo ai fan sui propri social e da quel momento era stato molto attivo per quanto riguarda la prevenzione e dopo un lungo stop era tornato nel 2020, pochi mesi prima della scomparsa, con "Vuelvo".