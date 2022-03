Il rapper Tekashi 6ix9ine dalle stelle alle stalle: “Lotto per arrivare a fine mese” Dopo il carcere il rapper Tekashi 6ix9ne ha spiegato in Tribunale che fatica ad arrivare a fine mese e a sbarcare il lunario.

A cura di Redazione Music

Tekashi 6ix9ne (ph Eric Espada/Getty Images)

Prima il successo mondiale, poi i problemi legali e il carcere, la collaborazione con gli investigatori contro la gang di cui faceva parte, la libertà anticipata e il ritorno sulle scene. Eppure il rapper americano Tekashi 6ix9ine ha spiegato, in un'aula di Tribunale, che nonostante tutto sta lottando per sbarcare il lunario e arrivare a fine mese. Alla faccia degli stereotipi sui rapper, dei gioielli, dell'ostentazione che lo stesso rapper non aveva mai nascosto, anzi, oggi Tekashi ammette di avere difficoltà a far quadrare i conti e arrivare a fine mese e lo fa durante un0audizione in aula per una causa in cui è accusato di aver teso un'imboscata a due persone assieme ad altri due membri della Nine Trey Gangsta Bloods, la gang di cui faceva parte.

Seketha Wonzer e Kevin Dozier sono le vittime di una rapina attuata dai membri della gang a cui Tekashi avrebbe partecipato filmando il tutto. I due, che in passato hanno spiegato di avere avuto enormi problemi a seguito della rapina, che gli avrebbe causato uno shock post traumatico che gli impedisce di vivere la propria vita regolarmente, hanno intentato causa contro di loro che, tra l'altro, sarebbero state vittime di uno scambio di identità, visto che il rapper e i gli altri membri della gang pensavano che i due facessero parte dell'etichetta Rap-A-Lot Records con cui, però, non avevano alcun legame, come confermato in Tribunale.

Stando alle carte pubblicate da Complex, Tekashi avrebbe ammesso al giudice: "In questo momento sto lottando per sbarcare il lunario. Non so se riuscirò mai a gestire il tipo di anticipi che mi sono stati pagati prima del mio arresto e per questo la mia carriera si è bloccata. Prima del mio arresto ho ricevuto grandi anticipi in base agli accordi di uscite e merchandising. Tuttavia, non ricevo alcuna royalty in base a tali accordi poiché i miei conti relativi alle royalty sono non recuperati". Al giudice, quindi, il rapper ha spiegato che una sentenza sfavorevole lo porterebbe alla bancarotta. Durante un processo del 2019 6ix9ine si è dichiarato colpevole di nove capi d'accusa, testimoniando contro la gang e vedendosi ridurre la pena.