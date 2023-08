Il rap di Donald Trump sul suo arresto, ma è fatto con l’intelligenza artificiale Opera di Hi-Rez, nome d’arte del rapper e producer Craig Thomas, nelle scorse ore è stata pubblicata una canzone rappata da Donald Trump, attraverso l’uso dell’AI, in cui viene parodizzata la sua esperienza in carcere.

A cura di Vincenzo Nasto

Foto di Joe Raedle e Fulton County Sheriff’s Office per Getty Images

Dalle scorse ore, su Twitter, sta circolando un brano che vede in copertina l'ormai celebre foto segnaletica di Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti D'America è stato infatti protagonista negli scorsi giorni dell'arresto, con un rapido rilascio su cauzione, da parte della polizia della contea di Fulton, nello stato della Georgia. È stata resa pubblica la foto segnaletica di Donald Trump, che è poi diventata virale su piattaforme come X, ma non solo. Il producer nativo della Florida Hi-Rez, di cui il vero nome è Craig Thomas, ha pubblicato nelle scorse ore un brano su Spotify, che vede proprio sulla copertina la foto segnaletica di Donald Trump, ma non solo: perché attraverso l'utilizzo dell'AI, Hi-Rez ha ripreso anche la voce dell'ex presidente degli Stati Uniti.

Nella didascalia del post su X, Hi-Rez scrive: "Donald Trump ha realizzato una canzone sul primo giorno fuori dal carcere". E la canzone riprende proprio in chiave ironica le ultime disavventure legali di Trump, in cui viene richiamato il tentativo di rinchiuderlo in carcere, ma anche un omaggio a Young Thug e alla YSL, una delle vicende legali legate al mondo hip hop che si sta protraendo nell'ultimo anno e che ha coinvolto anche Gunna. In uno dei passaggi più satirici del brano, la voce di Donald canta: "Hanno provato a rinchiudermi ma sono connesso ad Atlanta, ci sono dei miei amici che fanno l'ergastolo e vivono all'inferno. Questi procuratori distrettuali si comportano in modo sciocco, la mia foto segnaletica vale un miliardo, ho venduto della merce e ho guadagnato un milione , un saluto a mio fratello Meek Mill a Philly".

La canzone, pubblicata anche su Spotify e Apple Music con il titolo First Day Out dal canale Trump The Don, ha guadagnato 30mila ascolti in poche ore e scalato anche le classifiche Itunes, arrivando alla 29esima posizione attuale. L'ex presidente era stato arrestato lo scorso 25 agosto, quando la polizia della contea di Fulton in Georgia aveva rilasciato la sua foto segnaletica e il suo numero di matricola. Trump è accusato di cospirazione, violazione della legge anti-racket, a cui si aggiunge anche il tentativo di sovvertire le elezioni nello stato della Giorgia nel 2020. L'uomo è stato rilasciato dopo poche ore su cauzione.