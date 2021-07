Il 2021 avrebbe dovuto essere anche l'anno di Ultimo, quello del tour negli stadi di uno dei fenomeni numericamente più forti di questi ultimi anni, in grado, nel 2020, di chiudere un tour nei palazzetti completamente sold out e portare 60 mila persone all'Olimpico. Un numero enorme e una sensazione che lo aveva portato ad annunciare, giovanissimo, un tour negli stadi che aveva già cominciato a vendere migliaia di biglietti e contare alcuni sold out. Poi la storia ci ha detto che il 2021 è stato l'anno della pandemia di Covid che ha reso impossibili i grandi eventi e ha permesso pochi eventi minori, quindi tutto ciò che era palazzetti e stadi è stato interrotto e la coda lunga delle restrizioni ha toccato anche il 2021, che prevede poche eccezioni alle 1000 persone all'aperto, così che il cantautore romano ha dovuto spostare tutto di un altro anno.

La malinconia di non salire su un palco

E, ovviamente, la cosa non l'ha rallegrato, anzi. In un post su Instagram Ultimo ha parlato della gioia che si è trasformata in malinconia, ma anche della sua voglia di tornare: "Non voglio vivere di soli ricordi. Per questo, da due anni a questa parte, l’emozione legata a questo giorno si trasforma in malinconia. Una parte di me pensa al mio primo Stadio Olimpico, l’altra al mio ultimo concerto. Quel 4 luglio 2019 rimbomba dentro di me ogni mattina. Se avessi saputo che sarebbe passato cosi tanto tempo non sarei mai sceso da quel palco. Mi manca leggere l’emozione nei vostri occhi, mi manca dare tutto me stesso per rendere indimenticabile ogni concerto" scrive il cantautore.

Il messaggio al pubblico

Ultimo, però, guarda avanti e aspetta il 2022, con un tour confermato che dovrebbe prendere il via il prossimo 5 giugno 2022 dallo Stadio Comunale di Bibione, dove avverà la data zero, prima di girare il Paese toccando le principali città e chiudendo col la sua Roma (ma al Circo Massimo) e Milano: "Poi però guardo avanti e la testa è già al 2022, al tour. Ci aspettano 15 stadi. La vita non può levarceli, non lo accetterei. È un risultato che abbiamo raggiunto insieme: con le mie canzoni e con tutto il vostro supporto. Preparatevi, perché io sono pronto. Non voglio vivere di soli ricordi. Io voglio vivere sul palco".

Le date del tour di Ultimo

Dopo la data zero, quindi, il tour farà tappa a Firenze (Stadio Artemio Franchi, sabato 11 giugno, sold out, e domenica 12 giugno), Ancona (Stadio del Conero, venerdì 17 giugno), Torino (Stadio Olimpico Grande Torino, mercoledì 22 giugno), Napoli (Stadio Diego Armando Maradona, sabato 25 giugno, sold out, e domenica 26 giugno), Modena (Stadio Alberto Braglia, giovedì 30 giugno), Bari (Stadio San Nicola, domenica 3 luglio), passando per Pescara (Stadio Adriatico, giovedì 7 luglio), Catania (Stadio Cibali, lunedì 11 e martedì 12 luglio), Roma (Circo Massimo, domenica 17 luglio, sold out) e si concluderà a Milano (Stadio San Siro, 23 luglio e 24 luglio, sold out).