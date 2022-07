Il primo singolo di Johnny Depp dopo il processo contro Heard è The Death and Resurrection Show È uscito nelle ultime ore il nuovo singolo di Johnny Depp e Jeff Beck “The Death and Resurrection Show”, cover del brano del 2003 della band Killing Joke.

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo la sorpresa sul palco, l'annuncio dell'album di coppia "18", è arrivato anche il primo singolo ufficiale che apre le danze del progetto targato Johnny Depp – Jeff Beck: si tratta di "The Death and Resurrection Show". L'attore lo ha annunciato nelle sue storie su Instagram nelle scorse ore, affermando che sarebbe uscito nelle ore successive una cover dell'omonima canzone del 2003 della band britannica Killing Joke. Il singolo anticipa di una settimana l'uscita dell'album ufficiale, che verrà pubblicato il prossimo 15 luglio e conterrà 13 tracce. Anche questo brano fa parte dello sfogo creativo che ha portato al processo dell'album: "Abbiamo scherzato su come ci siamo sentiti di nuovo come se avessimo 18 anni, quindi è diventato anche il titolo dell'album".

Dopo la notizia della vittoria legale di Depp nel caso di diffamazione intentato contro l'ex moglie Amber Heard, il suo ritorno nel mondo della musica ha impressionato i fan dell'attore, sorpresi anche dal suo ritorno sul palco alla Royal Albert Hall di Londra a maggio. Da lì, l'annuncio di un progetto musicale con Jeff Beck dal titolo "18", in cui all'interno è possibile ritrovare le cover di alcune delle canzoni più famose della storia: da "Venus In Furs" dei Velvet Underground, alla ballata degli Everly Brothers "Let It Be Me", fino a "What's Going On" di Marvin Gaye. Depp e Beck hanno registrato anche due inediti nell'album: il primo è già stato pubblicato e si intitola "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr" e vede protagonista solo Depp alla voce.

Come affermato dal chitarrista Beck, "18" è stato un lavoro che ha messo in sintonia i due artisti negli ultimi tre anni, un segnale di sopravvivenza artistica dai problemi legati al Covid 19 e alla lunghissima querelle legale tra Depp e la sua ex moglie Amber Heard. In questi ultimi mesi invece, Depp è apparso a due concerti del chitarrista, il primo a Sheffield e il secondo al Royal Albert Hall di Londra a maggio. Durante l'ultimo spettacolo, la coppia ha eseguito "Isolation" di John Lennon e "A Day In The Life" dei Beatles. Dopo queste esibizioni e l'annuncio di 18, il sogno della musica per Depp riparte anche con un tocco di nostalgia. Ha infatti annunciato il revival del gruppo losangelino formato nel 2012, i The Hollywood Vampires, che ritorneranno con un tour europeo nel 2023. La band è formata da Depp, Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith.